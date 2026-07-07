Các nhóm ngành tiềm năng thời đại AI: Đòi hỏi teen ham học hỏi, giỏi thích ứng

Bài toán hướng nghiệp của teen 2K8 không chỉ đi tìm một ngành học phù hợp với thời điểm nhiều biến động, mà còn phân tích và cân nhắc xem đâu là những lĩnh vực cốt lõi nắm giữ mạch máu phát triển của nền kinh tế dài hạn.
Tiến sĩ Đặng Thanh Tuấn (Phó khoa phụ trách Khoa Công nghệ Kỹ thuật, Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng) cho biết Việt Nam đang thiếu nhân lực ở nhiều lĩnh vực trọng điểm. Đầu tiên là Trí tuệ Nhân tạo (AI) và Khoa học Dữ liệu, khi dữ liệu trở thành nền tảng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và quản lý. Bên cạnh đó là An ninh mạng - lĩnh vực giữ vai trò bảo vệ hệ thống và dữ liệu trong quá trình chuyển đổi số.
Ngoài ra, Công nghệ Bán dẫn và Tự động hóa cũng đang trở thành điểm nóng tuyển dụng khi Việt Nam thu hút ngày càng nhiều dự án công nghệ cao. Song song với đó là nhu cầu về nhân lực Quản lý Công nghiệp số - những người vừa hiểu công nghệ, vừa có khả năng kết nối công nghệ với hoạt động sản xuất, kinh doanh để giải quyết các bài toán thực tiễn.
Sự thay đổi này cũng kéo theo một yêu cầu mới dành cho các thế hệ sĩ tử tương lai. Ngoài kiến thức chuyên môn của ngành học, các kỹ năng cần thiết trong thời đại số hóa như tư duy số, tư duy phân tích thì khả năng tự học và đặc biệt là năng lực ngoại ngữ sẽ trở thành vũ khí quan trọng để thích nghi với tốc độ phát triển bùng nổ của công nghệ.
Theo Tiến Sĩ Trương Thành Công (Trưởng khoa Khoa học dữ liệu, Trường Đại học Tài chính - Marketing), trong bối cảnh AI ngày càng làm tốt các công việc mang tính kỹ thuật, những phẩm chất rất con người như sáng tạo, tò mò, khả năng học hỏi và dám thử thách bản thân sẽ càng trở nên giá trị: “Với khối ngành Công nghệ, Kỹ thuật và AI, điều quan trọng không phải là bạn thông minh từ đầu, mà là bạn có sẵn sàng chịu khó, dám dấn thân và không ngừng tìm tòi, học hỏi hay không”.
Trong kỷ nguyên AI, lợi thế không còn thuộc về người biết nhiều nhất, mà thuộc về người biết học, biết thích nghi và biết tận dụng công nghệ để tạo ra giá trị mới. Với các bạn học sinh đang đứng trước ngưỡng cửa chọn ngành, chọn nghề, đây có lẽ là điều đáng cân nhắc hơn cả việc chạy theo một tên ngành hot.
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