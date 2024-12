Câu chuyện từng bước chinh phục ước mơ của nữ sinh Sư phạm tỉnh Thanh Hóa

SVVN - Ở tuổi 18, Nguyễn Thị An (quê Thanh Hoá) đã và đang trải qua nhiều thăng trầm trên hành trình chinh phục ước mơ được đứng trên giảng đường đại học.

Sinh ra tại một vùng quê nghèo của Thanh Hóa, Nguyễn Thị An từ nhỏ đã phải đối mặt với nhiều khó khăn khi không có bố bên cạnh. Cuộc sống của An chỉ có mẹ là điểm tựa duy nhất, nhưng rồi biến cố lớn nhất ập đến khi mẹ của An mắc căn bệnh viêm phổi. 17 năm sống chung với bệnh tật, hai lá phổi của mẹ gần như không còn khả năng hoạt động, khiến gia đình lâm vào cảnh túng quẫn.

Không thể lao động, hai mẹ con An phải dựa vào ông bà ngoại, những người đã ở tuổi xế chiều. Dẫu tuổi cao sức yếu, ông bà vẫn miệt mài với công việc đồng áng để chăm lo cho cháu gái và con gái. Thấu hiểu được gánh nặng đó, An từ nhỏ đã không ngừng nỗ lực để đỡ đần gia đình. Cứ mỗi mùa Hè đến, An lại tranh thủ làm thêm từ công việc đồng áng đến những công việc lặt vặt khác để phần nào san sẻ được gánh nặng giúp ông bà.

Những khó khăn vất vả đó của gia đình đã làm động lực để cố gắng trong học tập. Suốt 12 năm học An luôn đạt danh hiệu Khá, Giỏi. Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024, cô đã xuất sắc giành được 27/30 điểm khối C00.

Cô Đỗ Thị Toàn - Giáo viên chủ nhiệm của An trong 3 năm THPT nhận xét, An là một học sinh ngoan ngoãn, hiền hoà đồng với bạn bè và chăm ngoan với thầy cô và có hiếu với mẹ: “Trong học tập, em luôn nỗ lực, cố gắng không ngừng và luôn đạt kết quả cao. Trong môi trường đại học mới, tôi tin An cũng sẽ luôn nỗ lực, phấn đấu vượt qua những khó khăn, đạt được những kết quả tốt trong học tập”, cô Toàn nói.

Sau khi tốt nghiệp THPT, An quyết định rời xa mẹ và ông bà để theo đuổi ước mơ trở thành giáo viên tiểu học. An đã theo học tại trường ĐH Thủ Dầu Một, chuyên ngành Sư phạm Tiểu học để sống cùng dì và bắt đầu hành trình chinh phục giấc mơ Sư phạm của mình.

Cuộc sống nơi đất khách không hề dễ dàng, nhưng An chưa bao giờ chùn bước. Ngoài việc học tập trên giảng đường, cô còn làm thêm ở quán ăn và nhận đóng bánh tráng thuê để trang trải học phí và sinh hoạt phí. “Với ước mơ trở thành một cô giáo, mình mong muốn mình có thể trở thành một người cô tốt, truyền đạt lại những kiến thức cho các em và để thực hiện được điều đó, mình đã luôn cố gắng phấn đấu hết mình”, An chia sẻ.

Nguyễn Thị An là một trong 90 sinh viên nhận học bổng "Nâng bước thủ khoa 2024" do báo Tiền Phong tổ chức. Với An đây không chỉ là cơ hội giúp cô giảm bớt áp lực tài chính, mà còn là bước tiến quan trọng trên hành trình hiện thực hóa ước mơ. Với sự hỗ trợ từ học bổng này, giúp cô có thêm phần kinh phí đỡ đần gia đình và tiếp tục vững bước trên con đường học vấn. “Mình tin rằng, với sự cố gắng không ngừng nghỉ và sự nhiệt huyết của mình, mình sẽ làm được và mình luôn mong rằng mình sẽ góp một phần sức lực nhỏ bé để góp phần xây dựng một xã hội và tương lai tốt đẹp hơn”, An tâm sự.

Chương trình vinh danh và trao học bổng "Nâng bước thủ khoa" sẽ diễn ra vào ngày 4/1/2025. Tại Hà Nội, chương trình được tổ chức ở trụ sở báo Tiền Phong. Tại TP. HCM, chương trình được tổ chức tại trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng.