Trường ra thông báo khẩn cấp khi sinh viên nhận ‘Lệnh bắt giữ hình sự và phong tỏa tài sản’ giả mạo

SVVN - Cách đây ít ngày, một sinh viên năm thứ nhất của trường ĐH Nguyễn Tất Thành bất ngờ nhận được giấy báo 'Lệnh bắt giữ hình sự và phong tỏa tài sản' từ người tự xưng là cán bộ Công an TP. Hà Nội. Các thông tin về họ tên, mã số sinh viên, số căn cước công dân… đều trùng khớp, nên khi nhận được văn bản này sinh viên này rất lo lắng.

Sau khi sinh viên phản ánh với Phòng Công tác sinh viên về việc nhận được cuộc gọi của đối tượng tự xưng là cán bộ Công an TP. Hà Nội yêu cầu tham gia cuộc gọi Zoom để chứng minh mình không tham gia, không là đồng phạm với nhóm rửa tiền thông qua chương trình trao đổi sinh viên khóa hè tại Nhật Bản của trường, nhà trường đã tiến hành xác minh thông tin.

Nhận thấy đây là văn bản giả mạo và là hình thức lừa đảo mới, Phòng Công tác sinh viên trường ĐH Nguyễn Tất Thành đã phát đi thông báo cảnh giác đến toàn thể sinh viên nhà trường.

Theo Phòng Công tác sinh viên, sinh cần bình tĩnh khi nhận được cuộc gọi từ đối tượng tự xưng cơ quan nhà nước yêu cầu làm việc qua điện thoại, Zalo, Zoom, Google Meet... Cơ quan chức năng không giải quyết vụ án, vụ việc qua điện thoại và các ứng dụng nhắn tin.

Trường ĐH Nguyễn Tất Thành cũng khuyến cáo, sinh viên tuyệt đối không làm theo yêu cầu của các đối tượng, như không cài đặt, đăng nhập tài khoản ngân hàng trên phần mềm lạ thông qua link hoặc trên trình duyệt web. Sinh viên cũng không nên nhận cuộc gọi video call để tránh bị thu thập dữ liệu sinh trắc học... Nếu nhận được các thông tin bất thường, sinh viên cần xác minh thông tin thông qua Phòng Công tác sinh viên hoặc các kênh chính thống từ nhà trường.

Trước đó, ngày 20/2, Công an tỉnh Bình Dương cho biết, một nam sinh viên trường ĐH Thủ Dầu Một có tới cơ quan công an để trình báo về việc bị nhóm đối tượng giả danh công an nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo đó, 18/2, khi đang học tại trường ĐH Thủ Dầu Một, Bình Dương, một nam sinh viên đã nhận được cuộc gọi từ một người tự xưng là "cán bộ công an" thông báo liên quan đến vụ “rửa tiền” và yêu cầu hợp tác điều tra.

Cơ quan công an bước đầu xác định đây là hành vi lừa đảo và phía nhà trường sau đó cũng ra cảnh báo đến toàn thể sinh viên.