'Cháy vé' concert đầu tiên trong sự nghiệp, SOOBIN tất tay 'chơi lớn' công bố thêm tin vui cho khán giả Hà Nội

SVVN - Chỉ sau 12 phút mở bán, concert đầu tiên trong sự nghiệp của nam ca sĩ SOOBIN đã cháy vé. Anh cùng ê kíp quyết định công bố 'Day 2' tại Hà Nội.

Không nằm ngoài dự đoán, sức hút của SOOBIN live concert: All - rounder được minh chứng thông qua việc toàn bộ vé của chương trình đã được bán hết chỉ sau 12 phút khi mở bán chính thức. Chứng kiến sự yêu thương của khán giả dành cho mình, SOOBIN hạnh phúc và biết ơn.

Anh cho biết đây là nguồn động lực lớn để bản thân và ê kíp chương trình cố gắng trong công tác chuẩn bị, nhằm mang đến một đêm nhạc không chỉ đáng nhớ mà còn ấn tượng bởi sự công phu, hoành tráng và tôn vinh nghệ thuật để phục vụ khán giả.

Trước đó, SOOBIN cùng ê kíp cũng hé lộ những hình ảnh độc đáo mà nam ca sĩ dự kiến sẽ mang đến concert đầu tiên trong sự nghiệp của mình kèm theo thông điệp giờ đây giấc mơ ấy đã đến rất gần khiến khán giả tò mò. Chính vì thế, người hâm mộ của giọng ca này đã lên kế hoạch 'săn vé', mong muốn có dịp được góp mặt trong sự kiện đặc biệt của thần tượng để cùng anh nhìn lại chặng đường âm nhạc từ lúc mới vào nghề cho đến hiện tại.

SOOBIN còn chia sẻ chi tiết những thông tin gắn liền với concert. Trong đó, biểu tượng “Dấu vân tay” được phác họa từ nguyên tác ngón trỏ phải của chính nam ca sĩ, phần nào "bật mí" rằng, concert là một bữa tiệc âm nhạc được dàn dựng chi tiết và đậm tính cá nhân - nơi màu sắc âm nhạc độc bản của SOOBIN được thể hiện trọn vẹn nhất.

Về lý do chọn “All - rounder” để đặt tên cho sự kiện âm nhạc mang tính cột mốc này, nam ca sĩ cho biết, đó là cái tên có thể gợi lên nhiều cảm xúc khác nhau với mỗi người song với SOOBIN, đó là cách tri ân những khán giả đã ưu ái, dành sự yêu thương cho anh thời gian qua.

Đây cũng là tham vọng của SOOBIN trong việc mang đến cho khán giả tất cả những gì mình có, từ ca hát, nhảy, sáng tác, chơi nhạc cụ… SOOBIN tiết lộ thêm: “All - rounder còn là cảm giác bao quanh, như cách SOOBIN tưởng tượng mình đứng giữa vòng tay khán giả và biểu diễn tại đêm solo concert đầu tiên, có lẽ đó là khoảnh khắc hạnh phúc nhất hành trình làm nghề”.

Trước 'cơn sốt' và sự ủng hộ nồng nhiệt của khán giả hâm mộ, SOOBIN bất ngờ công bố thông tin SOOBIN live concert: All - rounder sẽ được tổ chức 'Day 2' như một cách chiều lòng những khán giả đã lỡ hẹn với đêm diễn đầu tiên. Điều này cho thấy độ “chiều fan” và “chịu chơi” của giọng ca Dancing in the dark.