'Chị đẹp đạp gió rẽ sóng' Kiều Anh tiết lộ Mỹ Linh là người truyền cảm hứng để trở lại nghệ thuật

SVVN - Mỹ Linh hội ngộ Kiều Anh, vừa làm đẹp vừa tranh thủ 'nói xấu' các anh chồng. Diva Mỹ Linh còn hết lời xin 'bí kíp' được chồng yêu chiều như nàng ca nương.

Sau nhiều năm kinh doanh và tập trung chăm lo gia đình, ca nương Kiều Anh trở lại với sân khấu âm nhạc qua chương trình Chị đẹp đạp gió 2024 và thành công toả sáng rực rỡ, ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả. Tâm sự với Mỹ Linh tại Thư giãn hay Than dzữ, Kiều Anh cũng chia sẻ nhiều năm chăm lo cho gia đình, sự nghiệp kinh doanh phát triển ổn định cũng khiến nàng ca nương suy nghĩ có nên quay lại sân khấu không. Khi quyết định tham gia Chị đẹp đạp gió 2024, thì đàn chị Mỹ Linh là người truyền cảm hứng để Kiều Anh có động lực, sự quyết tâm.

“Vào môi trường được thấy các chị em làm việc nghiêm túc, em cũng muốn nghiêm túc như mọi người. Lúc đấy, em nhận ra mình vẫn thích nghệ thuật, vẫn còn yêu nghề lắm. Em rất nhớ có một khoảnh khắc chị Linh bước vào phòng hội ngộ nói: ‘Tất cả các chị em ở đây sẽ có lúc trong chương trình suy nghĩ là mình nói câu này có đúng không, làm điều này điều kia có sao không, bởi vì ngày xưa Linh cũng thế. Nhưng không sao đâu, đến cuối, mọi người sẽ thấy chương trình này vui lắm’. Khoảng thời gian với các chị đẹp thực sự ý nghĩa", ca nương Kiều Anh tâm tình.

Bên cạnh sự nghiệp, Kiều Anh còn có cuộc sống hôn nhân gia đình viên mãn bên ông xã và hai con trai. Diva Mỹ Linh và nàng ca nương cũng tranh thủ “tám” chuyện gia đình, chia sẻ bí quyết “giữ lửa” hôn nhân rộn ràng hết cả spa.

Mỹ Linh nói đùa, ông xã Kiều Anh bày tỏ tình yêu với vợ đã làm ảnh hưởng đến nhiều cuộc hôn nhân khác. Điển hình là Mỹ Linh cũng giả vờ lướt đến trang tin của vợ chồng nàng ca nương, giả vờ đọc lên, bảo đấy chồng người ta nói với vợ những câu như thế vậy mà chồng Mỹ Linh… hơi giả điếc, khiến cô “cạn lời”.

Mỹ Linh hài hước vừa xin vía được chồng yêu chiều như Kiều Anh, vừa than: “Ở ngoài, chị rất kinh nhưng ở nhà, chị rất chán. Về nhà, chị ngoan lắm, chồng ‘hét’ phát ngồi im. Bình thường, hơi có gì anh nói to, mà chị sợ ai nói to nên thôi chị lại tự vặn nhỏ".

Kiều Anh tiết lộ “bí kíp” với đàn chị: “Mỗi giai đoạn, em lại có cách thể hiện khác nhau, hồi mới lấy, chồng em cũng ‘cá tính’ đấy. Nhưng sau này, càng ngày càng đỡ dần, em đỡ không phải vì chồng, mà vì mình. Để cho năng lượng của mình không bị những cái cáu bực làm tiêu cực. Ngày xưa, có chuyện gì nhỏ xíu chồng làm cũng khiến em bực. Giờ để chồng làm cái gì cho em bực thì khó lắm. Em ưu tiên năng lượng tích cực, vui vẻ, chan hòa. Mình là phụ nữ mà, mỗi lần bực bội là mệt mỏi, nhanh già lắm. Vợ chồng em cũng ít chành choẹ nhau, người này nhường người kia".

Khi được Mỹ Linh hỏi có anh chồng đẹp trai, cao ráo, yêu vợ thì ai phải giữ ai. Ca nương Kiều Anh duyên dáng bày tỏ: “Em chưa bao giờ phải nghĩ đến khái niệm đấy. Mình phải công bằng với nhau. Toàn người trưởng thành rồi, làm gì có ai giữ được ai, tất cả là ở tính tự giác". Trong suốt buổi vừa làm đẹp, vừa tâm sự thì Kiều Anh dành rất nhiều 'lời khen có cánh' cho chồng khiến không chỉ Mỹ Linh và khán giả theo dõi cũng ngưỡng mộ.