Hai 'nàng Hậu' Ngọc Châu, Bùi Quỳnh Hoa không màng giữ hình ảnh, lăn xả cùng 'dàn sao' vì điều ý nghĩa này

SVVN - Học viện An ninh Nhân dân vừa công bố chỉ tiêu tuyển sinh năm 2025, với tổng số 440 sinh viên hệ chính quy, tăng 30 so với năm trước. Đáng chú ý, số lượng tuyển sinh của ngành An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao có sự mở rộng đáng kể, thể hiện sự quan tâm đến lĩnh vực an ninh phi truyền thống trong bối cảnh công nghệ phát triển mạnh mẽ.