Chủ nhân 'bản hit' đình đám 'Kim phút kim giờ' được Trấn Thành khen ngợi khi ưu ái điều này cho các 'Em xinh say hi'

SVVN - DC Tâm là tác giả của hai 'bản hit' được khán giả yêu thích 'Kim phút kim giờ' trong 'Anh trai say hi' và 'Gã săn cá' trong 'Em xinh say hi'. Anh là một gương mặt quen thuộc và được MC Trấn Thành hết lời khen ngợi với các sáng tác nổi bật.

Ca khúc Gã săn cá hiện đang khuấy đảo thị trường âm nhạc, liên tục leo thang trên tất cả các bảng xếp hạng và trở thành ‘hiện tượng TikTok’. Ngay từ khi cho ra mắt demo trong chương trình Em xinh say hi, bài hát này đã được đánh giá là ca khúc tiềm năng, ấn tượng dù chỉ với vài câu hát. Người đứng sau "bản hit" này, không ai khác chính là nhạc sĩ DC Tâm. Anh cũng chính là chủ nhân của ca khúc Kim phút kim giờ đình đám trong chương trình Anh trai say hinăm 2024. Điểm khiến khán giả bất ngờ là hai ca khúc này mang sắc thái hoàn toàn khác nhau nhưng lại có cùng một tác giả. Ca khúc Gã săn cá đã có một sân khấu hoành tráng, được biểu diễn bởi các nghệ sĩ: Lâm Bảo Ngọc, Quỳnh Anh Shyn, Saabirose, MAIQUINN và Quang Hùng MasterD. Khi bài hát vừa kết thúc trong hàng ngàn tiếng vỗ tay reo hò của khán giả, MC Trấn Thành đã dành rất nhiều lời khen cho màn trình diễn này. Trấn Thành chia sẻ: “Nhạc sĩ có thể giữ lại ca khúc hay cho mình hát hoặc dành cho những nghệ sĩ nổi tiếng khác. Nhưng DC Tâm lại ưu ái dành bài hát này cho Em xinh say hi, cảm ơn bạn rất nhiều”. Về phía DC Tâm, anh vốn dĩ là một người khá hướng nội, chân thành. Khi được hỏi về cảm hứng sáng tác Gã săn cá, anh tâm sự: “Tâm thường nhìn thấy những gã đàn ông đào hoa, xem phụ nữ và tình yêu chỉ như trò vui nhưng lại có biết bao cô gái khờ dại lao đầu vào. Tâm liên tưởng tới hình ảnh những con cá vẫy vùng đau đớn trong lưới của gã đi săn và từ đó hình tượng này ra đời”. Điều thú vị bất ngờ là DC Tâm chỉ suy nghĩ, đặt bút viết, hoàn thành bài hát sau gần 30 phút. Trước đó, "bản hit" Kim phút kim giờ cũng được nhạc sĩ sáng tác trong 15 phút. Thông tin này khiến rất nhiều người phải ngỡ ngàng đến mức khó tin. DC Tâm cho biết anh chưa bao giờ dành quá một ngày để viết một bài hát. DC Tâm cũng chính là người đứng sau thành công của ca sĩ Lê Bảo Bình với hai ca khúc hơn 100 triệu view: Thích thì đến, Níu duyên và rất nhiều "bản hit" của các nghệ sĩ khác. Mặc dù sở hữu ‘kho báu âm nhạc’ với rất nhiều ca khúc nổi tiếng nhưng DC Tâm lại khá kiệm lời và gần như không bao giờ kể về thành tích của mình. Anh cho biết: “Tâm dành hết đam mê cho âm nhạc. Khán giả nghe và yêu thích nhạc của mình là Tâm vui rồi. Nếu một ngày ra đường có ai đó nhận ra Tâm, thì mình xem đó là một sự may mắn và rất hạnh phúc”. Văn Sơn