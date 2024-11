Chung tay hỗ trợ học sinh Quảng Bình bị ảnh hưởng của bão số 6

Ngày 7/11, Trung tâm Công tác xã hội thanh thiếu niên phối hợp với Tỉnh Đoàn - Hội LHTN tỉnh Quảng Bình, Huyện Đoàn Lệ Thuỷ tổ chức chương trình trao tặng quà 'Cùng chung tay với học sinh bị ảnh hưởng do bão số 6 (bão Trà Mi)'.

Cơn bão số 6 đã gây ra trận lũ lụt trên địa bàn huyện Lệ Thủy (tỉnh Quảng Bình) với thiệt hại lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng về tính mạng, tài sản của nhân dân.

Với mong muốn cùng chia sẻ khó khăn, góp phần cùng các trường học khắc phục hậu quả sau thiên tai đồng thời tạo điều kiện nâng cao chất lượng học tập, sinh hoạt của các em học sinh, chương trình đã trao tặng 600 thùng sữa, 3 tấn gạo và 62 balo cho học sinh tại các điểm trường Mầm non Kiến Giang; trường Mầm non An Thủy, điểm trường Lộc An và Trung tâm giáo dục trẻ khuyết tật huyện Lệ Thủy... với tổng kinh phí tương đương 350 triệu đồng.

“Trung tâm Công tác xã hội thanh thiếu niên và các đơn vị đồng hành hy vọng góp một phần nhỏ bé cùng chia sẻ với các thầy cô giáo và học sinh tỉnh Quảng Bình bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 6 sớm ổn định trường lớp, vượt qua khó khăn, tiếp tục thi đua dạy tốt và học tốt”, anh Nguyễn Thanh Hân – Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội thanh thiếu niên chia sẻ.