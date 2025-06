Chuyên gia tâm lý ‘mách nước’ cho sĩ tử 2K7 vững vàng vượt vũ môn

SVVN - Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 đang cận kề, mang theo không ít lo lắng cho các sĩ tử cũng như phụ huynh. Để giúp thí sinh vượt qua giai đoạn căng thẳng này một cách hiệu quả, TS Nguyễn Hữu Long - Giảng viên ngành Tâm lý, trường ĐH Mở TP. HCM đã có những lời khuyên thiết thực.

Bí quyết "vàng" giúp sĩ tử vững tâm, khỏe mạnh trước ngày thi

Để đạt được kết quả tốt nhất, TS Nguyễn Hữu Long đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì sức khỏe thể chất và tinh thần. "Một cơ thể khỏe mạnh là yếu tố quan trọng nhất để có tinh thần tốt", TS Nguyễn Hữu Long khẳng định.

Về chế độ ăn uống, sĩ tử nên duy trì thói quen ăn uống bình thường, không bỏ bữa và hạn chế đồ ăn nhiều dầu mỡ, cay nóng để tránh các vấn đề về tiêu hóa. Đảm bảo uống đủ nước và tránh xa các chất kích thích như cà phê, nước ngọt.

Giấc ngủ chất lượng là chìa khóa để não bộ hoạt động hiệu quả. TS Nguyễn Hữu Long khuyên các thí sinh nên ngủ ít nhất 6 - 8 tiếng mỗi ngày, đặc biệt là hạn chế thức khuya trong 7 ngày cuối cùng. Ông gợi ý nên đi ngủ trước 23h đêm và thức dậy vào khoảng 5h - 6h sáng để học. Việc ngủ sâu từ 1h đến 3h - 4h sáng mang lại hiệu quả gấp đôi, gấp ba so với việc ngủ bù ban ngày. Học sinh có thể tranh thủ ngủ thêm 1 - 2 tiếng vào ban ngày, nếu cần.

Để giải tỏa căng thẳng, việc giải trí nhẹ nhàng tại nhà như xem phim hoặc dành 5 - 20 phút mỗi ngày để vận động nhẹ như chạy bộ, đi bộ quanh nhà, công viên là rất cần thiết. Đồng thời, hạn chế tối đa việc sử dụng các thiết bị công nghệ để tránh ảnh hưởng đến giấc ngủ và thời gian vận động. Khi cảm thấy lo lắng, hãy mạnh dạn chia sẻ với bố mẹ hoặc người thân để giải tỏa năng lượng tiêu cực, giúp bản thân thoải mái hơn.

TS Nguyễn Hữu Long cũng đưa ra lời khuyên về cách ghi nhớ và phân loại kiến thức hiệu quả. Theo TS Nguyễn Hữu Long, mỗi người có kiểu ghi nhớ khác nhau, vì vậy, cần xác định mình thuộc kiểu ghi nhớ ngắn hạn hay dài hạn để có phương pháp ôn tập phù hợp. Với kiến thức cần thuộc lòng (định lý, định nghĩa), hãy chia nhỏ và đọc lại thường xuyên. Đối với kiến thức chỉ cần nhớ ý chính để suy luận, không cần quá áp lực phải thuộc từng chữ. Ngoài ra, việc tận dụng công nghệ bằng cách chụp ảnh các kiến thức quan trọng và xem lại bất cứ khi nào có thể (ví dụ: trên xe, quán cà phê) cũng giúp ghi nhớ sâu hơn.

Chia sẻ về tâm lý trước kỳ thi, TS Nguyễn Hữu Long nhấn mạnh: "Việc lo lắng trước kỳ thi là rất là bình thường. Khi chúng ta lo lắng điều đó có nghĩa là chúng ta là một người có trách nhiệm với việc mình sắp làm và chuẩn bị kỹ lưỡng”.

Phụ huynh đồng hành và "tâm thế vàng" khi bước vào phòng thi

Đối với phụ huynh, TS Nguyễn Hữu Long nhấn mạnh vai trò quan trọng trong việc tạo môi trường thuận lợi nhất cho con. "Đừng để con thấy mình lo lắng", ông khuyên. Sự bình tĩnh của phụ huynh sẽ giúp con cái an tâm hơn. Thay vì liên tục kiểm tra hay dò bài gây áp lực, hãy động viên con cố gắng, hỏi xem con có gặp khó khăn gì và cần giúp đỡ môn nào. Việc duy trì chế độ ăn uống bình thường, không dồn ép con ăn quá nhiều chất bổ dưỡng lạ lẫm cũng là điều cần lưu ý.

"Phụ huynh tuyệt đối không so sánh con mình với "con nhà người ta" hay anh chị lớn hơn, bởi mỗi em học sinh có cách học và năng lực khác nhau. Hãy là chỗ dựa vững chắc, nơi an toàn và thoải mái nhất để con có thể an tâm học tập", TS Nguyễn Hữu Long lưu ý.

TS Nguyễn Hữu Long cũng chia sẻ những lời khuyên hữu ích để sĩ tử đối phó với các tình huống bất ngờ trong kỳ thi. Nếu lỡ ngủ quên hoặc đến muộn (nhưng chưa quá thời gian giới hạn), hãy giữ bình tĩnh và nhanh chóng vào phòng thi. Đặc biệt, nếu môn đầu tiên không như ý, đừng quá lo lắng hay suy nghĩ nhiều mà hãy chấp nhận và tập trung vào các môn tiếp theo. Trong phòng thi, hãy giữ bình tĩnh, xem thầy cô giám thị và các bạn cùng phòng thi như những người luôn mong muốn điều tốt cho mình. Việc chuẩn bị sẵn sàng giấy tờ, bút, compa vào một túi nhỏ từ đêm hôm trước sẽ giúp tiết kiệm thời gian và tránh những lo lắng không cần thiết vào sáng hôm sau. Trang phục cũng nên thoải mái, quen thuộc, tránh trang điểm hay phụ kiện cầu kỳ.

Về tầm quan trọng của việc tốt nghiệp THPT, TS Nguyễn Hữu Long khẳng định, đây là yếu tố rất quan trọng khi nhiều trường đại học không còn xét học bạ. Tuy nhiên, ông cũng trấn an rằng, không nhất thiết phải đạt điểm quá cao, miễn sao đủ điều kiện tốt nghiệp và tìm được ngành học, trường học phù hợp với bản thân. "Heo vàng" (thế hệ 2K7, sinh năm Đinh Hợi) sẽ gặp nhiều may mắn và điều tốt đẹp, dù chương trình học và kỳ thi có những thay đổi. Những thay đổi này cũng mang lại nhiều lợi ích như có nhiều môn tự chọn hơn, các trường đại học có nhiều phương thức tuyển sinh linh hoạt hơn.

Cuối cùng, TS Nguyễn Hữu Long nhắn nhủ đến các sĩ tử: "Tôi hy vọng, các bạn có sự chuẩn bị kỹ càng và cần thêm sự hỗ trợ từ người thân để bớt lo lắng cho kỳ thi sắp tới. Bởi nếu không vượt qua được áp lực, các bạn có thể gặp những vấn đề còn lớn hơn. Các bạn hãy tự tin, bình tĩnh và mong quý vị phụ huynh, các thầy cô cũng đồng hành với con em, học sinh của mình, để các bạn vượt qua kỳ thi một cách tốt nhất”.

“Hãy đặt ra mục tiêu rõ ràng, đó sẽ là động lực lớn và giúp tăng sự tự tin để vượt qua kỳ thi quan trọng này”, TS Nguyễn Hữu Long chia sẻ.