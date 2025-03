Công bố 10 'Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2024'.

SVVN - Ban Bí thư T.Ư Đoàn vừa công bố danh sách 10 'Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu' và 8 'Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng' năm 2024. Đây là những cá nhân xuất sắc, đạt thành tích nổi bật trong các lĩnh vực học tập, nghiên cứu khoa học, thể thao, quốc phòng, an ninh, văn hóa nghệ thuật, và có những đóng góp tích cực cho xã hội, góp phần làm rạng danh tuổi trẻ Việt Nam.

Trong danh sách 10 'Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu' năm 2024, có những tên tuổi đáng chú ý như: Nguyễn Hữu Tiến Hưng, một tấm gương sáng trong học tập tại trường THPT Chuyên Bắc Ninh, hiện là sinh viên ĐH Y Hà Nội. Thân Thế Công, sinh viên ĐH Bách khoa Hà Nội, cũng là một trong những người vinh dự được công nhận. Bên cạnh đó, các nhà khoa học trẻ như TS Phạm Huy Hiệu và TS Nguyễn Viết Hương, những giảng viên của trường ĐH VinUni và trường ĐH Phenikaa, đều có những nghiên cứu sáng tạo, góp phần nâng cao giá trị khoa học và đổi mới công nghệ. Bảng vàng cũng không thể thiếu những cái tên trong quân đội và an ninh, như Đại úy Nguyễn Hoàng Hải Quang (Quân chủng Phòng không - Không quân) và Đại úy Trần Vĩnh Chiến (Công an TP. Hồ Chí Minh), những người dũng cảm, không ngại gian khổ để bảo vệ an ninh trật tự.

Ngoài ra, trong danh sách còn có những người trẻ thành công trong lĩnh vực thể thao và văn hóa nghệ thuật, như Trịnh Thu Vinh – vận động viên bắn súng của Đội tuyển Quốc gia, hay Nguyễn Huỳnh Sơn (Soobin Hoàng Sơn) – nghệ sĩ nổi bật trong ngành âm nhạc. Một cái tên khác cũng rất đáng chú ý là Phùng Quang Trung, người đã góp phần phục dựng những bức ảnh Skyline mang lại giá trị lịch sử, văn hóa.

Bên cạnh đó, 8 'Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng' năm 2024 cũng được vinh danh trong các lĩnh vực như học tập, khoa học sáng tạo, quốc phòng, an ninh và nghệ thuật. Những người trẻ này đều có tiềm năng và sự cống hiến đáng kể, sẽ là những nhân tố quan trọng trong tương lai.

Quy trình xét chọn các gương mặt trẻ tiêu biểu được thực hiện một cách minh bạch, công bằng. Các ứng viên trải qua một quá trình thẩm định kỹ lưỡng, từ các vòng đề cử cho đến bình chọn trực tuyến, với sự tham gia của đông đảo công chúng và các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý. Hội đồng xét tặng Giải thưởng 'Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu' năm 2024 cũng đã tổ chức nhiều cuộc họp để thảo luận và lựa chọn các cá nhân xuất sắc, đảm bảo tính khách quan và công bằng trong việc vinh danh.

Giải thưởng 'Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu' là một trong những danh hiệu cao quý nhằm ghi nhận và tôn vinh những đóng góp của người trẻ đối với đất nước. Các gương mặt được vinh danh là niềm tự hào của gia đình và là nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho thế hệ trẻ tiếp tục nỗ lực, sáng tạo và cống hiến cho sự phát triển của xã hội.

Lễ trao giải dự kiến sẽ diễn ra trong tháng 3/2025 tại Hà Nội, với sự tham gia của các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các tổ chức đoàn thể và đông đảo đoàn viên, thanh niên trong cả nước.