Giải thưởng Lý Tự Trọng 2025: Sáng kiến đổi mới góp phần phát triển thanh niên

SVVN - Trương Thị Quỳnh Anh và Nguyễn Hồ Mạnh, hai cán bộ Đoàn tiêu biểu, đã và đang thể hiện sự sáng tạo và cống hiến trong công tác thanh niên. Quỳnh Anh nổi bật với các sáng kiến công nghệ hỗ trợ thanh niên như mô hình ‘Mã hoá địa chỉ đỏ’ và ứng dụng kết nối việc làm miễn phí, còn Nguyễn Hồ Mạnh là người sáng lập các dự án du lịch thể thao mạo hiểm, đồng thời triển khai công tác chuyển đổi số trong quản lý Đoàn.

Giải thưởng Lý Tự Trọng sẽ vinh danh 100 cán bộ Đoàn xuất sắc, những gương mặt thanh niên tiêu biểu với thành tích nổi bật trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Đây là cơ hội để tôn vinh những cá nhân nhiệt huyết, sáng tạo và đầy nhiệt huyết trong các hoạt động cộng đồng. Những câu chuyện đầy cảm hứng từ các bạn trẻ này chắc chắn sẽ là nguồn động lực mạnh mẽ cho tất cả sinh viên, đặc biệt là những ai đang tìm kiếm cách thức để cống hiến và phát triển bản thân.

Cán bộ Đoàn tiêu biểu với sáng kiến đổi mới

Chị Trương Thị Quỳnh Anh - Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quận Nam Từ Liêm (TP. Hà Nội), là một cán bộ Đoàn tiêu biểu, nổi bật với các sáng kiến đổi mới trong công tác thanh niên. Chị đã không ngừng sáng tạo, ứng dụng công nghệ vào các hoạt động của Đoàn, góp phần nâng cao chất lượng phong trào thanh niên tại địa phương.

Một trong những sáng kiến nổi bật của chị Quỳnh Anh là ứng dụng công nghệ số trong công tác Đoàn. Chị đã triển khai mô hình "Mã hoá địa chỉ đỏ" tại quận Nam Từ Liêm, giúp thanh niên dễ dàng tiếp cận các địa chỉ lịch sử và giáo dục truyền thống cách mạng. Đây là một sáng kiến giúp thanh niên hiểu sâu sắc hơn về giá trị lịch sử của đất nước, từ đó nâng cao ý thức cách mạng trong cộng đồng.

Bên cạnh đó, chị cũng khởi xướng mô hình “Kết nối việc làm miễn phí qua ứng dụng Tiện lợi xanh”, giúp thanh niên tìm kiếm việc làm miễn phí và hỗ trợ họ trong quá trình khởi nghiệp. Mô hình này đặc biệt hữu ích cho những bạn trẻ có nhu cầu tìm kiếm công việc ổn định hoặc khởi nghiệp, giúp họ có thêm cơ hội trong cuộc sống.

Chị Quỳnh Anh cũng phát động “Học tiếng Anh trực tuyến miễn phí qua ứng dụng Class for me”, giúp thanh thiếu nhi nâng cao kỹ năng ngoại ngữ một cách dễ dàng và thuận tiện. Sáng kiến này không chỉ giúp thanh niên trang bị kỹ năng cần thiết mà còn tạo cơ hội học tập bình đẳng cho tất cả mọi người.

Ngoài các sáng kiến công nghệ, chị Quỳnh Anh còn có những đóng góp thiết thực cho cộng đồng, điển hình là tổ chức khánh thành và gắn biển 10 công trình thanh niên cấp Quận nhân dịp Kỷ niệm 10 năm Ngày thành lập quận Nam Từ Liêm. Những công trình như 'Sân chơi thiếu nhi', 'Đường cây thanh niên' và 'Tủ sách Kim Đồng' đã góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho người dân.

Với những thành tích xuất sắc, chị Trương Thị Quỳnh Anh đã nhận Bằng khen của T.Ư Đoàn và Bằng khen của T.Ư Hội LHTN Việt Nam. Những sáng kiến của chị đã góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy phong trào thanh niên, khẳng định vai trò lãnh đạo, đổi mới của Đoàn trong thời kỳ hiện đại.

Phó Bí thư Đoàn dẫn dắt thanh niên khởi nghiệp

Với những đóng góp không mệt mỏi cho công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại Nghệ An, anh Nguyễn Hồ Mạnh – Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh UBND tỉnh Nghệ An, đã vinh dự trở thành đại diện giành Giải thưởng Lý Tự Trọng cấp T.Ư, năm 2025. Đây là một minh chứng cho những nỗ lực và tâm huyết của anh trong suốt hơn 10 năm cống hiến cho công tác thanh niên.

Anh Nguyễn Hồ Mạnh được biết đến là một thủ lĩnh Đoàn đa năng, không chỉ dẫn dắt các phong trào Đoàn sôi nổi, mà còn là người sáng lập và điều hành CLB Chèo thuyền SUP Nghệ An. Đây là một trong những sáng kiến tiêu biểu của anh, góp phần đưa hình ảnh biển Cửa Lò và Vườn Quốc gia Pù Mát đến với du khách trong nước và quốc tế. Tour du lịch thể thao mạo hiểm "SUP & Trekking - Thám hiểm Vườn Quốc gia Pù Mát" được anh khởi xướng đã tạo được dấu ấn, không chỉ quảng bá du lịch mà còn giúp nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và tạo việc làm cho người dân địa phương.

Ngoài vai trò là thủ lĩnh Đoàn, anh Nguyễn Hồ Mạnh còn là cây viết sắc bén với nhiều bài viết được đăng tải trên các tạp chí, báo Đảng địa phương. Các bài viết của anh, như “Nhìn nhận và đối mặt bệnh 'sợ trách nhiệm' ở thanh niên” hay “Thanh niên với trách nhiệm đảm bảo nguyên tắc thượng tôn pháp luật”, đã phản ánh các vấn đề xã hội nóng hổi và định hướng tư duy tích cực cho thế hệ trẻ.

Bên cạnh đó, anh còn chú trọng công tác chuyển đổi số, xây dựng hệ thống dữ liệu và triển khai ứng dụng Base Weworkvào năm 2024, giúp quản lý hiệu quả công tác tại cơ quan Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An. Đặc biệt, anh cũng là người đứng đầu trong việc triển khai các công trình thanh niên ý nghĩa, điển hình là chương trình 'Thư viện cho em', mang lại cơ hội tiếp cận sách cho học sinh vùng khó khăn.