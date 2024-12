Cuộc thi Logistics FPT Polytechnic chinh phục doanh nghiệp bằng giải pháp thực tế

Các giải pháp của sinh viên làm doanh nghiệp bất ngờ bởi tính khả thi lẫn sự đột phá.

Vòng chung kết cuộc thi Logistics, “Logentials: Đối mặt thử thách - Khai phá tiềm năng”, được tổ chức bởi Bộ môn Kinh tế, trường FPT Polytechnic cơ sở Hà Nội kết thúc cuối tháng 11. Năm đầu tiên, Logentials chứng minh sức hấp dẫn và hiệu ứng truyền thông với sự tham gia của gần 30 đội, hơn 100 sinh viên đến từ 5 trường đại học, cao đẳng như: Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Phenikaa, Cao đẳng Công nghệ Bách khoa, Cao đẳng FPT Polytechnic cơ sở Hà Nội và Hải Phòng…Ngoài ra, cuộc thi thu hút gần chục doanh nghiệp tài trợ với tổng giá trị giải thưởng xấp xỉ 100 triệu đồng.

Logentials là cuộc thi chuyên ngành Logistics, nhằm giúp sinh viên thể hiện bản thân, kiến thức chuyên môn, khả năng thực chiến, thực học thực nghiệp thông qua việc giải các thách thức doanh nghiệp về các vấn đề vận hành kho bãi, nâng cao năng suất lao động, tối ưu quy trình vận hành,...

Cuộc thi cũng là cơ hội để sinh viên gặp gỡ và học hỏi từ các doanh nghiệp hàng đầu như: Công ty TNHH An An Hoa ngữ; Công ty Cổ phần giáo dục Jaxtina, Tuấn Nghĩa Group – Doanh nghiệp sản xuất, phân phối xe điện (thương hiệu Before All) và phát triển khu công nghiệp; Chiha Group – nhập khẩu và phân phối ngành hàng mẹ & bé; Công ty TNHH FB Sport Việt Nam – Chuỗi hệ thống bán lẻ đồ thể thao toàn quốc; Công ty cổ phần tư vấn đào tạo và đầu tư phát triển Edins…