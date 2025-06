'Đả nữ thế hệ mới' của màn ảnh Việt Rima Thanh Vy được 'chọn mặt gửi vàng' diễn xuất bên 'mỹ nam' Thái Lan đình đám này

SVVN - Trở lại với công chúng trong một bộ phim hành động được chuyển thể từ tiểu thuyết gốc nổi tiếng sau 13 năm, kể từ ‘A Company Man' (2012), đối với So Ji Sub, người yêu thích phim noir (đen), 'Mercy for none' là một tác phẩm định mệnh.