Đầu năm mới, Blink đã nhận được tin vui này, sau 4 năm về BLACKPINK

SVVN - 'BORN PINK' của BLACKPINK trở thành album thứ 2 của nhóm được chứng nhận Bạc tại Anh.

Vào ngày 9/2, theo giờ địa phương, Cơ quan Công nghiệp Ghi âm Anh (BPI) thông báo rằng, album năm 2022, BORN PINK của BLACKPINK đã nhận được chứng nhận BRIT Bạc chính thức. Để có thể nhận được chứng nhận Bạc đến từ BRIT, album phòng thu phải đạt doanh số tiêu thụ lên đến 60.000 bản và đĩa đơn là 200.000 bản được bán ra.

BLACKPINK trước đây đã giành được chứng nhận Bạc từ BRIT với album năm 2020, THE ALBUM cùng với các đĩa đơn Kiss and Make Up, Kill This Love, DDU-DU DDU-DU và How You Like That.