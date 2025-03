Điểm tin K-biz ngày 9/3/2025: Jennie BLACKPINK liệu có phải khóc vì G-Dragon? IVE 'vượt mặt' BLACKPINK về độ 'phủ sóng'

SVVN - Ngày Chủ Nhật đong đầy cảm xúc cùng các tin tức 'dậy sóng' K-biz.

IVE 'vượt mặt' BLACKPINK về mức độ 'phủ sóng' tháng Ba

Viện nghiên cứu kinh doanh Hàn Quốc đã công bố bảng xếp hạng danh tiếng thương hiệu của tháng này cho các nhóm nhạc nữ. Bảng xếp hạng được xác định thông qua phân tích về sự tham gia của người tiêu dùng, phạm vi phủ sóng truyền thông, tương tác và chỉ số cộng đồng của nhiều nhóm nhạc nữ khác nhau, sử dụng dữ liệu lớn được thu thập từ ngày 9/2 đến ngày 9/3.

IVE đứng đầu danh sách tháng này với chỉ số danh tiếng thương hiệu là 6.213.599, đánh dấu mức tăng 5,26% trong điểm số của họ kể từ tháng Hai. Các cụm từ xếp hạng cao trong phân tích từ khóa của IVE bao gồm "REBEL HEART", "ATTITUDE" và "IVE EMPATHY", trong khi các thuật ngữ liên quan xếp hạng cao nhất của họ bao gồm "record", "conquer" và "surpass". Phân tích tích cực-tiêu cực của nhóm cho thấy số điểm là 93,98% phản ứng tích cực. Trong khi đó, BLACKPINK giành vị trí thứ hai, Aespa giữ vị trí thứ ba, TWICE đứng thứ tư và cuối cùng (G)I-DLE hoàn thành Top 5.

Giọng hát mộc của Kazuha (LE SSERAFIM) lên 'hot topic'

Kể từ khi LE SSERAFIM ra mắt, Kazuha đã trở thành tâm điểm chú ý nhờ nền tảng ballet ấn tượng và ngoại hình nổi bật. Giờ đây, 'cô nàng' còn thu hút sự chú ý của cư dân mạng bằng giọng hát của mình.

Mới đây, kênh YouTube của KBS đã phát hành bản xem trước về sự xuất hiện sắp tới của Kazuha trên LeeMujin Service. Trong video, Kazuha đã hát lại ca khúc A Dream Is a Wish Your Heart Makes của Ilene Woods, thể hiện chất giọng nhẹ nhàng mà không nhiều người từng được nghe trước đây.

Đoạn clip đã lan truyền rộng rãi trên khắp các cộng đồng trực tuyến, khiến cư dân mạng vô cùng kinh ngạc trước kỹ năng thanh nhạc của Kazuha.

'Chiến thần livestream' J-Hope (BTS) lập kỷ lục mới trong năm 2025

Buổi phát trực tiếp Sweet Dreams kéo dài 12 giờ của J-Hope (BTS) trở thành buổi phát trực tiếp được xem nhiều nhất năm 2025, đạt 27 triệu lượt xem và cũng là buổi livestream được xem nhiều nhất mọi thời đại.

Gần đây, J-Hope đã phát hành đĩa đơn mới Sweet Dreams có sự góp mặt của Miguel, và để kỷ niệm sự kiện này, nam thần tượng đã quyết định tặng một món quà rất đặc biệt cho người hâm mộ: buổi phát trực tiếp kéo dài 12 giờ trên WeVerse. Buổi phát trực tiếp của J-Hope cũng vượt qua số lượng người xem của các sự kiện trao giải lớn như Grammy (15,4 triệu), Oscar (19,7 triệu) và Billboard Music Awards (12,9 triệu).

Trong khi đó, đĩa đơn mới của J-Hope, Sweet Dreams (hợp tác với Miguel) được phát hành vào ngày 7/3 và hiện đang vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng.

Jennie khóc khi hát Twin, có phải là về mối quan hệ của cô với G-Dragon?

Nhiều người hâm mộ suy đoán rằng câu chuyện đằng sau bài hát Twin là về mối quan hệ trong quá khứ của Jennie với G-Dragon.

Jennie của BLACKPINK gần đây đã phát hành album solo, RUBY với 15 ca khúc hợp tác với 6 nghệ sĩ toàn cầu và kể những câu chuyện về chính cô. Là nhà sản xuất chính của album này, Jennie đã lên kế hoạch cho mọi thứ từ việc sáng tác nhạc đến hình ảnh và nhận được sự ngưỡng mộ vì tầm nhìn nghệ thuật xuất sắc của cô. Lấy cảm hứng từ bài thơ The Seven Ages of Man của Shakespeare, Jennie đã bày tỏ quan điểm của mình về tình yêu, sự ra đời, đức tin và đỉnh cao của cuộc sống trong album đầu tay của mình.

Cùng với việc phát hành album, Jennie cũng tổ chức concert The Ruby Experience tại 3 thành phố Los Angeles, New York và Seoul. Thể hiện kỹ năng ca hát và rap mạnh mẽ của mình, Jennie khiến người hâm mộ kinh ngạc với kỹ năng biểu diễn ngày càng tiến bộ và phong thái sân khấu của một nghệ sĩ solo toàn diện và một 'ngôi sao' nhạc Pop thực thụ.

Mở đầu về ca khúc Twin, Jennie thú nhận rằng bài hát này được dành tặng cho một người. Khi nghe Jennie tiết lộ câu chuyện đằng sau Twin, nhiều người hâm mộ đã đưa ra suy đoán rằng bài hát này nói về một người mà cô ấy vô cùng yêu. Cho đến nay, Jennie đã từng công khai hẹn hò hoặc bị phát hiện hẹn hò với 3 nam thần tượng nổi tiếng, bao gồm Kai của EXO, G-Dragon và V của BTS. Một số người nghi ngờ rằng người mà Jennie nhắc đến có thể là V vì chuyện tình lãng mạn của họ là một trong những vấn đề 'nóng' nhất vào thời điểm đó. Tuy nhiên, sau khi nghe toàn bộ bài hát, nhiều người bắt đầu nghĩ rằng Twin là về một người khác. Trong bài hát, Jennie nhắc đến "chúng ta đã bên nhau 10 năm" khi nói về mối quan hệ của họ, nhấn mạnh rằng họ chia tay vì cô ấy "thêm dầu vào lửa". Rốt cuộc, cô ấy vẫn gọi người này là "bạn của tôi". Trong phần trình diễn Twin, Jennie thậm chí còn rơi nước mắt khi hát câu: "Can you just bear with me? We were 10 years in, and young and dumb and innocent my friend. But I knew all along that we were both wrong”. Những lời bóng gió này khiến người hâm mộ nghĩ rằng nhân vật chính của Twin chính là G-Dragon.

Trong album mới nhất của G-Dragon, bài hát Drama cũng thu hút sự chú ý vì miêu tả một câu chuyện tình yêu mãnh liệt và đầy tổn thương. G-Dragon gọi đối phương là “nữ hoàng phim truyền hình”, một người “không bao giờ thích mọi thứ diễn ra trong hòa bình”. Bài hát mở đầu bằng giọng điệu trách móc: “Khi mọi thứ diễn ra tốt đẹp, tại sao em lại hành động như thể nó sắp sụp đổ?”. Cách hai bài hát được liên kết kỳ lạ với nhau đã khơi dậy sự tò mò trong người hâm mộ.

Trước khi những bức ảnh hẹn hò của V và Jennie lan truyền vào đầu năm 2022, Jennie và G-Dragon đã được Dispatch đưa tin là đang hẹn hò. Theo các bài báo, Jennie đã bị bắt gặp đang ra vào căn hộ sang trọng của G-Dragon một cách thản nhiên. Cả hai được biết đến là tiền bối và hậu bối cùng công ty YG Entertainment. Nhìn lại mối quan hệ của cả hai, Jennie và G-Dragon quả thực đã biết nhau hơn 10 năm.

Jennie lần đầu tiên được giới thiệu qua video ca nhạc, That XX của G-Dragon vào năm 2012. Cô xuất hiện lần đầu trên sân khấu để biểu diễn Black cùng anh vào năm 2013. Trên thực tế, G-Dragon đã giúp đỡ Jennie rất nhiều kể từ những ngày còn là thực tập sinh. Sau khi ra mắt, Jennie thường được gọi bằng biệt danh “phiên bản nữ của G-Dragon” vì khả năng rap và phong cách tuyệt vời của cô. Jennie và G-Dragon nổi tiếng với gu thời trang ấn tượng và cả hai đều là người mẫu đại diện cho Chanel. Vì vậy, không khó để nghĩ rằng Jennie và G-Dragon thực sự mang lại cảm giác như một “cặp song sinh”.

Mặc dù từng có mối quan hệ thân thiết với tư cách là nghệ sĩ cùng công ty, G-Dragon và Jennie không còn tương tác với nhau nữa mặc dù G-Dragon vẫn gặp gỡ các thành viên BLACKPINK khác, như quay thử thách nhảy với Rosé hay nhắc đến Lisa trên Instagram.Vào tháng 10/2024, Jennie và G-Dragon đều trình diễn tại buổi hòa nhạc của 2NE1 tại Seoul nhưng họ đến riêng lẻ. Có vẻ như cả hai đã tránh mặt nhau sau tin đồn hẹn hò vào năm 2021 và chuyện tình cảm của Jennie với thành viên V (BTS). Tuy nhiên, tất cả chỉ là suy đoán của người hâm mộ. Jennie chưa bao giờ xác nhận bất cứ điều gì liên quan đến chuyện tình cảm của mình. Khoảnh khắc xúc động của Jennie trong buổi hòa nhạc ở L.A khi cô rơi nước mắt có thể chỉ là cảm xúc dâng trào khi phát hành album đầu tay. Ngoài ra, Twin có thể chỉ là về một người bạn thân và không có cách nào để biết chắc chắn nó ám chỉ đến ai trừ khi chính Jennie muốn tiết lộ.