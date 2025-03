Vì sao Chi Pu và Quỳnh Anh Shyn lại là tâm điểm trong đám cưới Salim - Long Hạt Nhài?

SVVN - Thường thì trong bất kỳ đám cưới nào, cô dâu chú rể cũng là nhân vật quan trọng nhất. Nhưng ở hôn lễ của Salim và Long Hạt Nhài, dường như mọi sự quan tâm chú ý lại dành cho Quỳnh Anh Shyn và Chi Pu.

Ngày 9/3 vừa qua, Salim cùng Long Hạt Nhài đã có một đám cưới siêu vui và đầm ấm bên bạn bè thân thiết ở Nha Trang. Những tưởng cô dâu chú rể cùng những khoảnh khắc bên bé Pam sẽ là tâm điểm của hôn lễ này, nhưng hóa ra netizen lại quan tâm bàn tán nhiều nhất về Quỳnh Anh Shyn và Chi Pu.

Bởi suốt nhiều năm qua, mối quan hệ giữa hai mỹ nhân đình đám vẫn là một dấu chấm hỏi lớn. Quỳnh Anh Shyn, Chi Pu, Salim và Sun HT từng là nhóm bạn toàn hotgirl đình đám ở Hà Nội cách đây cả thập kỷ. Sau đó, bộ tứ ngày càng trở nên nổi tiếng dù mỗi người có một con đường khác nhau nhưng vẫn rất thân thiết, thường tranh thủ gặp gỡ khi có dịp.

Nhưng đến năm 2020, netizen nhận ra Chi Pu cùng Quỳnh Anh Shyn đã nghỉ chơi. Nữ fashionista đã hủy theo dõi bạn thân, đăng tải trạng thái ẩn ý "Be a good person in real life, not in social media" (Hãy là một người tốt ngoài đời thực, đừng chỉ trên mạng xã hội). Từ đó mà khán giả suy đoán hai mỹ nhân Hà Nội mâu thuẫn vì một chàng thiếu gia, khi Chi Pu hẹn hò với người được cho là bạn trai cũ của Quỳnh Anh Shyn.

Tuy nhiên, hai cô gái chưa bao giờ đề cập đến những tin đồn xoay quanh tình bạn của mình. Chỉ biết rằng hai người tránh mặt nhau tối đa, nếu có tham dự cùng một sự kiện cũng không trò chuyện giao lưu với nhau. Chính vì thế mà khi Salim làm đám cưới, ai cũng quan tâm không biết Chi Pu và Quỳnh Anh Shyn có tiếp tục ngó lơ nhau nữa không.

Và chẳng thể ngờ hai cô gái đã “nối lại tình xưa, gương vỡ lại lành” khi không chỉ chụp ảnh chung với cô dâu Salim mà còn nắm tay nhau nhảy múa rất vui vẻ, như chưa hề có rạn nứt. Khoảnh khắc Chi Pu, Quỳnh Anh Shyn làm lành đã khiến ai cũng phải ngạc nhiên, đến chính stylist Hoàng Ku còn công nhận: "Sau tất cả, tình yêu là sự kết nối nhỉ?".

Và chắc hẳn điều tuyệt vời nhất sau đám cưới Salim chính là hình ảnh này, khi Chi Pu cùng Quỳnh Anh Shyn gác lại mọi hiềm khích để chúc mừng ngày vui của cô bạn thân.