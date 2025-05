Điểm tin Kbiz ngày 16/5/2025: IU và V(BTS) liệu có đang hẹn hò, So Ji Sub trở lại sau 13 năm 'phá đảo' Netflix

SVVN - Một ngày ngập tràn những tin tức phủ sóng mạng xã hội toàn cầu của những cái tên hàng đầu xứ Hàn.

Mối quan hệ của Jin và Jungkook của BTS khiến fan đau lòng

Một đoạn clip ghi lại cảnh thành viên Jin của BTS nói về mối quan hệ của anh ấy với Jungkook đang lan truyền chóng mặt trên X (tài khoản Twitter cũ), gây ra phản ứng dữ dội từ người hâm mộ.

Jin gần đây đã có sự trở lại đầy lôi cuốn trong Handsome Guys của tvN, xuất hiện với tư cách là khách mời trong tập mới nhất, phát sóng vào ngày 15/5, theo giờ Hàn Quốc, cùng các thành viên thường trực: Cha Tae Hyun, Kim Dong Hyun, Lee Yi Kyung, Shin Seung Ho và Oh Sang Wook.

Trong đó, Jin được yêu cầu gợi ý những thành viên khác của BTS mà anh ấy nghĩ sẽ phù hợp nhất với bầu không khí của chương trình. Đầu tiên, anh ấy giới thiệu Jungkook, nói thêm rằng cậu ấy là một người sành ăn. Sau đó, anh ấy cũng nhắc đến V, nhận xét rằng cậu ấy có tính cách thoải mái và có thể tiếp thu những câu chuyện cười rất tốt.

Oh Sang Wook đã hỏi Jin về tuổi của V và Jungkook. Sau khi nhận ra Jungkook kém anh một tuổi, anh ấy đã nói đùa rằng Jungkook có thể xuất hiện trong chương trình với tư cách là đàn em của anh ấy. Sau đó, Kim Dong Hyun trêu chọc Oh, hỏi rằng anh ấy có ổn không sau khi đưa ra nhận xét như vậy, khiến Oh bối rối.

Jin trả lời Oh rằng, ngay cả anh cũng không dám nói chuyện khinh thường Jungkook vì những người hâm mộ "đáng sợ". Trong khi Jin có vẻ nửa đùa nửa thật, thì ARMY lại đau lòng khi nghĩ đến khả năng Jin sẽ thay đổi mối quan hệ của mình với Jungkook vì phản ứng của người hâm mộ. Tuy nhiên, một số người cảm thấy rằng, lời nói của Jin đã bị hiểu sai và trong clip, anh ấy thực ra đang cố gắng bảo vệ Jungkook và cảnh báo Oh Sang Wook.

BLACKPINK tiết lộ tên chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới năm 2025

Chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới năm 2025 rất được mong đợi của BLACKPINK sẽ có tên là Deadline.

Deadline dự kiến ​​sẽ khởi động vào mùa Hè năm nay, từ ngày 5 - 6/7, tại Sân vận động Goyang. Đây là chuyến lưu diễn trở lại lần đầu tiên sau một năm 10 tháng. Sau buổi diễn mở màn tại Seoul, Deadline dự kiến ​​sẽ dừng chân tại Bắc Mỹ với tổng cộng 4 điểm dừng, bao gồm Los Angeles, Chicago, Toronto và New York, tiếp theo là 4 điểm dừng tại châu Âu là Paris, Milan, Barcelona và London. Hiện tại, điểm dừng chân cuối cùng của chuyến lưu diễn dự kiến ​​sẽ diễn ra vào năm 2026, từ ngày 16 - 18/1, tại Tokyo Dome, Nhật Bản.

Cùng với đó, number one girl của Rosé trở thành MV solo chính thức thứ tư của cô đạt 100 triệu lượt xem.

Với chuyến lưu diễn sắp tới và sự trở lại vào mùa Hè của BLACKPINK, người hâm mộ trên toàn thế giới đang vô cùng phấn khích. Tuy nhiên, một số người hâm mộ hiện đang bày tỏ sự ngạc nhiên và thất vọng về một khía cạnh quan trọng trong chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới của BLACKPINK: Giá vé và sự sắp xếp công việc riêng của mỗi thành viên. Những bình luận của các thành viên khiến cư dân mạng lo lắng, khi ngày diễn ra sự kiện đang đến gần mà dường như không có bằng chứng nào cho thấy họ đã tập dượt.

Bên cạnh đó, cư dân mạng tranh luận, liệu vé xem concert của BLACKPINK có quá đắt không, ở mức 132.000 won (khoảng 95 đôla) - 275.000 won (khoảng 197 đôla). Nhiều người bày tỏ lo ngại rằng, giá vé cao của BLACKPINK sẽ khiến giá vé concert tăng nói chung, ở tất cả các nhóm. Đặc biệt, nhiều cư dân mạng chỉ ra rằng concert của BLACKPINK được thiết lập ở mức giá vé cao hơn Coldplay (nhóm nhạc gần đây đã biểu diễn tại Hàn Quốc), nhưng BLACKPINK sẽ biểu diễn trong thời gian ngắn hơn so với Coldplay. Trong khi đó, những người khác tỏ ra không có vấn đề gì với giá vé vì vẫn tương tự như concert trước đây của BLACKPINK.

Go So Young tiết lộ về mối quan hệ vợ chồng với Jang Dong Gun, 'gây sốc'

Trong một chương trình gần đây, Go So Young đã nhắc đến người chồng diễn viên cùng tuổi, Jang Dong Gun và ngay lập tức gây sự chú ý của cộng đồng mạng. Theo đó, cô và chồng hoàn toàn không có điểm chung nào. Dựa theo trắc nghiệm MBTI (chỉ ra cách con người nhận thức thế giới xung quanh và ra quyết định cho mọi vấn đề trong cuộc sống) thì vợ chồng cô thuộc nhóm đối lập Tư duy (T)- Cảm xúc (F) với Go So Young là T còn Jang Dong Gun là F.

Cô ấy cũng chia sẻ sở thích khác nhau giữa họ: "Chúng tôi luôn cãi nhau vì rượu. Tôi không phải là người thích uống rượu, nhưng anh ấy thì có. Mỗi khi anh ấy uống rượu ở nhà, anh ấy bảo tôi nhấp một ngụm, nhưng tôi không nghe. Thông thường, đàn ông muốn đồng cảm với bạn, nhưng thật mệt mỏi nếu điều đó xảy ra quá thường xuyên". Go So Young và Jang Dong Gun được biết đến là một trong những "cặp đôi ngôi sao hàng đầu", kết hôn vào tháng 5/2010 và có hai con. Dù đã kết hôn được hơn 10 năm, nhưng cuộc sống gia đình của họ vẫn ổn định, mặc dù tính cách trái ngược nhau.

IU và V được phát hiện đang ăn tối cùng nhau tại một nhà hàng sang trọng

Vào ngày 15/5, theo giờ Hàn Quốc, một bức ảnh được cho là của thành viên V (BTS) và ca sĩ IU đang dùng bữa cùng nhau tại một nhà hàng sang trọng ở Seoul đã lan truyền nhanh chóng qua các cộng đồng trực tuyến và nền tảng SNS.

Trong các bức ảnh, có thể thấy V đang ngồi đối diện với một người phụ nữ đội mũ rộng vành và mặc áo sơ mi vải nỉ. Nhiều người hâm mộ nhanh chóng đưa ra suy đoán rằng, người phụ nữ đi cùng V là IU, dựa trên chiếc áo sơ mi vải nỉ mà người hâm mộ khẳng định là một trong những chiếc áo yêu thích của nữ ca sĩ.

Hơn nữa, một số cư dân mạng tự hỏi, liệu V và IU có ăn tối cùng nhau để kỷ niệm sinh nhật lần thứ 32 của IU, vào ngày 16/5 hay không? Mặc dù không rõ đây là một cuộc hẹn hò hay chỉ là một cuộc gặp gỡ thông thường, nhưng một bức ảnh mờ và chú thích mơ hồ đã đủ để khuấy động một 'cơn bão' trực tuyến. Cho đến nay, cả IU và công ty quản lý của V đều chưa bình luận về tin đồn này.

Trong khi đó, V trước đó đã xuất hiện với tư cách là nam chính trong MV Love Wins All của IU, vào tháng 1/2024. Nam thần tượng cũng được phát hiện tham dự buổi hòa nhạc encore của IU, tại Seoul, vào tháng Chín cùng năm.

So Ji Sub trở lại sau 13 năm, 'phá đảo' Netflix dù phim chưa phát hành

Nam diễn viên hàng đầu So Ji Sub trở lại trong vai diễn hành động đầu tiên, sau 13 năm, với bộ phim truyền hình 'đen tối' Hàn Quốc 19+ của Netflix, Mercy for None (khởi chiếu vào 6/6) đã dẫn đầu bảng xếp hạng quan tâm, với cốt truyện trả thù đen tối và bạo lực, dù chưa phát hành.

Theo báo cáo về người xem nội dung gốc K-Original của Consumer Insight trong tuần thứ ba của tháng 5/2025, Mercy For None đã ghi nhận tỷ lệ nhận biết là 25% và ý định xem là 16%, khiến nó trở thành phim chưa phát hành được mong đợi nhất. Được chuyển thể từ một webtoon của Naver, Mercy for None kể về câu chuyện của Ki-joon (So Ji Sub), một cựu gangster trở lại tổ chức sau cái chết bí ẩn của em trai mình là Ki-seok (Lee Joon Hyuk) để trả thù. Phim chứa các cảnh hành động dữ dội nên xếp hạng 19+ về bạo lực và nội dung đồ họa.

Đây là lần đầu tiên So Ji Sub trở lại màn ảnh, sau 13 năm kể từ bộ phim A Company Man, năm 2012. Đoạn clip xem trước được phát hành vào tháng 2 đã vượt qua 1,38 triệu lượt xem, trong khi đoạn giới thiệu chính thức được phát hành vào ngày 9/5,, đã thu hút hơn 860.000 lượt xem. Sự kỳ vọng của khán giả đối với Mercy For None cho thấy sự trỗi dậy của các bản chuyển thể 'hit' dựa trên webtoon. Mercy for None còn là một phần của xu hướng rộng hơn trong ngành giải trí Hàn Quốc, khi chuyển thể người đóng từ webtoon và tiểu thuyết trên web. Mùa Hè này, các bản phát hành dựa trên IP lớn dự kiến ​​sẽ thống trị cả nền tảng chiếu rạp và OTT.