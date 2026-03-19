Diễn đàn Tiếng nói tuổi trẻ - Hành động của Đoàn 2026: Hơn 71.000 câu hỏi, trên 1 triệu thanh niên theo dõi

Diễn đàn “Tiếng nói tuổi trẻ - Hành động của Đoàn” là hoạt động thường niên nhằm tạo điều kiện để đoàn viên, thanh thiếu nhi bày tỏ nguyện vọng, suy nghĩ, đóng góp ý kiến, sáng kiến của mình cho công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; cung cấp thông tin, chia sẻ, định hướng hoạt động cho đoàn viên, thanh thiếu nhi về các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong công tác chăm lo, giáo dục và bồi dưỡng thế hệ trẻ; các chương trình, hoạt động của Đoàn, Hội, Đội.
Kết thúc Diễn đàn, anh Nguyễn Minh Triết - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam cho biết, sau hơn hai giờ trao đổi thẳng thắn, cởi mở và đầy tâm huyết, Diễn đàn “Tiếng nói tuổi trẻ – Hành động của Đoàn” năm 2026 đã mang lại nhiều cảm xúc, với hơn 71.000 câu hỏi và thu hút trên 1 triệu đoàn viên, thanh niên tham gia trực tiếp.
Trong khuôn khổ thời gian có hạn, Ban Bí thư T.Ư Đoàn đã trực tiếp trả lời 12 câu hỏi tiêu biểu và trao đổi 3 hiến kế chất lượng. Anh Triết khẳng định, đây là những ý kiến rất quý giá, thể hiện sự tin tưởng, kỳ vọng và sự tham gia đóng góp tích cực của đoàn viên, thanh niên.
Với hơn 71.000 câu hỏi, hiến kế còn lại, Ban Bí thư T.Ư Đoàn sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị liên quan nghiên cứu, trả lời đầy đủ trong thời gian tới. Theo anh Triết, Diễn đàn không chỉ dừng lại ở hỏi - đáp, mà quan trọng hơn là khơi dậy khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ Việt Nam.
Đây chính là nguồn năng lượng thể hiện tinh thần sẵn sàng của thanh niên trong bối cảnh triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và hướng tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII.
Những câu hỏi, trăn trở và định hướng của thanh niên sẽ là cơ sở để tổ chức Đoàn tiếp tục đồng hành tốt hơn với thế hệ trẻ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đoàn trong nhiệm kỳ mới.
Diễn đàn cũng là kênh quan trọng để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của thanh thiếu nhi, qua đó góp phần đáp ứng yêu cầu xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao mà Đảng giao phó cho thế hệ trẻ.
Anh Triết nhấn mạnh, tổ chức Đoàn sẽ tiếp tục là môi trường để thanh niên rèn luyện, trưởng thành, phát huy vai trò tiên phong trong học tập, lao động, sáng tạo, làm chủ khoa học công nghệ, góp phần bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế.
Thay mặt Ban Bí thư T.Ư Đoàn, anh Nguyễn Minh Triết gửi lời cảm ơn tới lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các cơ quan, đơn vị, cơ quan báo chí đã luôn quan tâm, đồng hành cùng tuổi trẻ. Đồng thời, anh cũng kêu gọi mỗi bạn trẻ không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh, tri thức và sức khỏe, để trở thành nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng kỳ vọng của Đảng và đóng góp thiết thực vào sự phát triển của đất nước.
Tại diễn đàn, bạn Nguyễn Đăng Hiếu - Nghệ nhân trẻ thuộc Doanh nghiệp Tư nhân Tranh dân gian Đông Hồ Nguyễn Đăng Chế, đã mang đến Diễn đàn một góc nhỏ không gian của làng nghề truyền thống tranh Đông Hồ.
Với chủ đề hiến kế “Phát huy thanh niên xung kích tham gia phát triển công nghiệp văn hóa và tăng cường giáo dục thanh thiếu nhi trên không gian mạng”, bạn Hiếu đề xuất, Trung ương Đoàn phối hợp cùng ngành Giáo dục tăng cường các hoạt động trải nghiệm làng nghề truyền thống cho học sinh, sinh viên. Qua đó, vừa giáo dục văn hóa Việt Nam, vừa tạo kênh phát triển du lịch văn hóa.
“Trong bối cảnh thực hiện Nghị quyết 80, mong tổ chức Đoàn tạo ra những sân chơi, cuộc thi khởi nghiệp riêng biệt dành cho các ý tưởng khởi nghiệp về văn hóa, biến văn hóa thành sức mạnh nội sinh, sức mạnh kinh tế”, bạn Nguyễn Đăng Hiếu chia sẻ.
Lan tỏa lối sống cống hiến bằng "ngôn ngữ" người trẻ muốn nghe
Tiếp nối bạn Đăng Hiếu, anh Nguyễn Đăng Quỳnh - CEO & Founder - Vitamin Network đã đánh giá về thực trạng mạng xã hội hiện nay và hiến kế giải pháp làm sao để truyền thông đúng, đủ về lối sống tốt đẹp.
Anh Đăng Quỳnh cho rằng, sức ảnh hưởng của các KOL, KOC với giới trẻ là một "con dao hai lưỡi". Một video ngắn có thể tạo ra trào lưu, nhưng nếu thiếu định hướng, nó dễ đẩy người trẻ vào lối sống hưởng thụ, lệch chuẩn.
Ngược lại, nếu được Đoàn đồng hành và định hướng, chính những nhà sáng tạo nội dung này sẽ trở thành: Đại sứ văn hóa số, Người kể câu chuyện Việt Nam, và Người lan tỏa giá trị tích cực. Thay vì để giới trẻ thụ động chạy theo trào lưu ngoại lai, chúng ta hãy dùng chính sức mạnh nền tảng số để lan tỏa lối sống cống hiến bằng đúng 'ngôn ngữ' mà người trẻ muốn nghe.
Vì vậy, anh Quỳnh đề xuất xây dựng mạng lưới Thanh niên sáng tạo nội dung văn hóa số. Phát động phong trào “Mỗi thanh niên là một sứ giả văn hóa Việt Nam trên không gian mạng”, tổ chức các cuộc thi sáng tạo nội dung văn hóa trên nền tảng số và xây dựng hệ sinh thái KOL trẻ đồng hành cùng tổ chức Đoàn.
Về hiến kế này, chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư ghi nhận và đánh giá cao một ý kiến xuất phát từ chiều sâu của di sản văn hóa tranh dân gian Đông Hồ, một ý kiến đến từ thực tiễn sinh động của không gian số và hệ sinh thái nhà sáng tạo nội dung trẻ, nhưng cả hai bạn đã mang đến đây tình yêu quê hương đất nước và nét đẹp văn hóa Việt Nam.
Từ những chia sẻ đó, Bí thư Trung ương Đoàn cho biết sẽ tiếp thu các hiến kế để nghiên cứu, đưa vào chương trình, phong trào hoạt động của Đoàn trong thời gian tới, đồng thời tiếp tục đồng hành cùng thanh niên trong hành trình đưa văn hóa truyền thống đến gần hơn với đời sống hôm nay.
Theo chị Trang, những giá trị tốt đẹp của văn hóa Việt Nam, từ tranh dân gian Đông Hồ, tà áo dài đến các loại hình di sản khác, hoàn toàn có thể trở nên gần gũi hơn với công chúng nếu biết cách tiếp cận phù hợp và tạo được sự chạm cảm xúc.
Muốn làm được điều đó, công tác tuyên truyền, giáo dục văn hóa phải có nội dung đúng, được thực hiện thường xuyên, đầy đủ, kiên trì, đồng thời phải sử dụng ngôn ngữ và phương thức phù hợp với thói quen tiếp nhận của giới trẻ hiện nay. Nếu chỉ dừng ở các cách làm cổ điển, việc tiếp cận và lan tỏa tới thanh thiếu nhi sẽ rất khó đạt hiệu quả như mong muốn.
Chị Trang đặc biệt nhấn mạnh vai trò của sự kết nối giữa những người trực tiếp gìn giữ giá trị truyền thống với những người có khả năng lan tỏa mạnh mẽ trên không gian số.
Một bên là người “giữ lửa”, một bên là người “truyền lửa”; khi cùng bắt tay, họ có thể tạo ra những giá trị cộng hưởng rất lớn. Không chỉ dừng lại ở việc bảo tồn bản sắc văn hóa và di sản dân tộc, sự kết nối ấy còn có thể góp phần tạo nên những xu hướng mới, niềm tự hào mới trong giới trẻ.
Tại chương trình, TS. Nguyễn Viết Hải -Trường Đại học Y Dược, ĐHQG Hà Nội nêu vấn đề, trong đời sống xã hội hiện nay, bên cạnh nhiều giá trị tích cực, trong một bộ phận giới trẻ ở một số nước đang xuất hiện những xu hướng mới như trào lưu “YOLO – sống cho hiện tại, tận hưởng cuộc sống” hay quan niệm “4 không” (không yêu, không kết hôn, không sinh con, không gia đình).
Những xu hướng này phần nào phản ánh tâm lý và áp lực của giới trẻ trong xã hội hiện đại, nếu lan rộng cũng có thể tác động đến các giá trị gia đình, trách nhiệm xã hội và ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững của quốc gia.
TS. Hải quan tâm, định hướng và giải pháp của tổ chức Đoàn để giúp giới trẻ xây dựng lối sống tích cực, cân bằng giữa khát vọng khẳng định bản thân với trách nhiệm xây dựng gia đình, phụng sự cộng đồng và đóng góp cho sự phát triển bền vững của đất nước.
Chia sẻ về vấn đề TS Hải nêu, chị Nguyễn Phạm Duy Trang – Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư cho rằng, cùng với sự thay đổi nhanh của đời sống xã hội và sự bùng nổ của không gian mạng, việc du nhập và xuất hiện những xu hướng, những trào lưu mới là không thể tránh khỏi.
Những xu hướng, trào lưu như YOLO hay quan niệm “4 không” xuất hiện ở một số nước, phản ánh tâm lý của giới trẻ trước áp lực trong học tập, việc làm… Tuy nhiên đây là trào lưu không tích cực.
Theo chị Trang, chúng ta phải thấy rằng, nếu ai cũng theo trào lưu này thì không có động lực sống, không có mục tiêu phát triển bản thân. Nếu ai cũng chỉ xác định sống ở thực tại mà không hướng tới tương lai, không có những mục tiêu nhất định để rèn luyện, phấn đấu thì sẽ ảnh hưởng tới những thế hệ tương lai, ảnh hưởng tới đất nước.
Để kịp thời định hướng và giúp giới trẻ Việt Nam luôn xác định được hệ giá trị, lối sống tích cực và trách nhiệm đối với gia đình, đất nước, Ban Bí thư T.Ư Đoàn đã đặt ra nhiều nhóm giải pháp, nội dung trọng tâm.
Theo đó, Đoàn Thanh niên sẽ tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và đẩy mạnh cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới” gắn với hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hoá, hệ giá trị gia đình và bản sắc văn hoá người Việt Nam.
Chúng ta sẽ đẩy mạnh chuyển đổi số; đa dạng phương thức tuyên truyền, đưa đoàn viên, thanh thiếu niên nhi đồng trở thành “chủ thể” của công tác giáo dục. Tập trung xây dựng và phát triển các trang, kênh thông tin, trào lưu tích cực để định hướng, giáo dục thanh niên. Từ đó xây dựng, định hướng giáo dục thanh thiếu nhi. Phát huy vai trò của đoàn viên thanh niên ưu tú, KOL… rèn luyện sức khoẻ, nâng cao trình độ kỹ năng…
Tiếp tục xác định các phong trào hành động cách mạng là môi trường thực tiễn sinh động nhất để giáo dục, rèn luyện và tập hợp thanh niên… sống thật tốt cho bản thân, gia đình và cộng đồng, đất nước. Khi được tham gia các phong trào, hoạt động vì cộng đồng, vì đất nước, thanh niên sẽ hình thành rõ hơn trách nhiệm xã hội và được định hướng những giá trị sống tích cực.
Quan tâm hỗ trợ thanh niên giải quyết các vấn đề thiết thân, như việc làm, thu nhập, nhà ở, đời sống văn hóa tinh thần, kỹ năng sống, sức khỏe tâm lý… Qua đó giúp thanh niên giảm bớt áp lực, có điều kiện xây dựng cuộc sống ổn định, hướng tới các giá trị bền vững, trong đó có việc xây dựng gia đình.
Đẩy mạnh truyền thông, lan tỏa những hình mẫu thanh niên tích cực, những câu chuyện đẹp về gia đình, về trách nhiệm xã hội, về cống hiến của người trẻ; đồng thời chủ động tham gia định hướng dư luận, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong thanh niên.
Chúng tôi tin rằng, mỗi bạn trẻ chủ động tự xây dựng cho mình lối sống tích cực, có bản lĩnh, biết gìn giữ và phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, đồng thời tiếp thu có chọn lọc những yếu tố mới của đời sống hiện đại, chúng ta sẽ vừa phát triển bản thân, vừa đóng góp có trách nhiệm xây dựng gia đình, tham gia cống hiến vào sự phát triển của đất nước.
Nhiều mô hình, hoạt động từ cơ sở Đoàn
Cũng tại chương trình, anh Nguyễn Tiến Hưng – Bí thư Thành Đoàn Hà Nội, chia sẻ về những giải pháp của Hà Nội trong việc định hướng lối sống lành mạnh, giúp đoàn viên thanh niên vượt qua áp lực và những trào lưu tiêu cực.
Theo anh Hưng, tổ chức Đoàn của Thủ đô luôn xác định triển khai các mô hình, hoạt động giúp đoàn viên thanh niên tìm thấy niềm vui trong hoạt động cộng đồng, tìm thấy những trải nghiệm ý nghĩa trong các hoạt động cống hiến. Từ đó, giúp những người trẻ thay vì hướng tới quan niệm “chỉ sống một lần” thành “sống rực rỡ một lần”, từ “hưởng thụ cho bản thân” thành “giúp người khác cùng hưởng thụ”.
Giúp người trẻ thay vì phải trải nghiệm lối sống “4 không”, được hòa mình vào những hoạt động “4 có” gồm: Có trách nhiệm; có sự phát triển bản thân; có vai trò trong xã hội; có đóng góp trong cộng đồng.
Những định hướng trên đã được tổ chức Đoàn trên địa bàn Thủ đô triển khai hiệu quả thông qua nhiều giải pháp. Cụ thể, đẩy mạnh truyền thông tích cực, như lan tỏa các làn sóng truyền thông như "Hòa bình đẹp lắm", "Tự hào Việt Nam", phong trào "Tôi yêu Hà Nội" đã khơi dậy niềm tin và khát vọng cống hiến trong mỗi bạn trẻ.
Tạo môi trường rèn luyện thực tế, huy động hàng chục nghìn tình nguyện viên tham gia vào các sự kiện lớn của đất nước (như dịp kỷ niệm A80 hay công tác bầu cử).
Tổ chức các hội chợ việc làm, kết nối doanh nghiệp, hỗ trợ vốn khởi nghiệp để giảm bớt áp lực kinh tế cho thanh niên. Đồng thời, đẩy mạnh các hành trình tư vấn tâm lý, chăm sóc sức khỏe tâm thần và tuyên dương các "Gia đình trẻ tiêu biểu" để lan tỏa giá trị hạnh phúc bền vững.
Gia đình là tế bào của xã hội
Trao đổi thêm về ý kiến này, anh Bùi Quang Huy – Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn nêu rõ: Một số trào lưu như “YOLO – sống cho hiện tại, tận hưởng cuộc sống” hay quan niệm “4 không” xuất hiện ở một số nước, xuất phát từ áp lực của xã hội đối với người trẻ về nghề nghiệp, việc làm, thu nhập… Xu thế, trào lưu này chưa xuất hiện ở Việt Nam.
Chúng ta phải nhìn nhận rõ đây là những trào lưu không tốt, thể hiện tính thực dụng, vì bản thân quá nhiều và không có trách nhiệm với cộng đồng, xã hội.
Gia đình là tế bào của xã hội. Nếu chúng ta không có những hoạt động vì cộng đồng, vì gia đình thì không tạo được một xã hội tốt đẹp. Do đó, trách nhiệm của tổ chức Đoàn là phải tuyên truyền cho đoàn viên, thanh niên không tham gia những trào lưu, xu thế không tích cực này. Hạnh phục không phải chỉ có vật chất.
Nếu chúng ta quá tiêu cực với những mục tiêu có tính vật chất và thực dụng, sẽ không mang lại cho chúng ta một xã hội tốt đẹp; không mang lại cho chúng ta một cuộc sống bình an, hạnh phúc.
Chia sẻ tại Diễn đàn, TS. Lê Duy Dũng - Giám đốc chương trình Cử nhân Khoa học Dữ liệu, Viện Kỹ thuật và Khoa học Máy tính, Trường Đại học VinUni, Giải thưởng Khoa học Công nghệ Quả Cầu Vàng năm 2025 - đề xuất hiến kế tận dụng mạng lưới trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu để tăng tốc chuyển giao công nghệ cho Việt Nam.
Từ nghiên cứu thực tiễn tại VinUni, anh Dũng cho rằng, khi AI, robot thí nghiệm, dữ liệu khoa học và hợp tác quốc tế được kết nối, quá trình khám phá vật liệu mới có thể được tăng tốc đáng kể. Hiện, Mạng lưới Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu vẫn còn những hạn chế, như kết nối thiên về học thuật, thiếu cơ chế “matching” bài toán công nghệ và chuyển giao công nghệ còn hạn chế.
Trên cơ sở đó, anh đề xuất hai sáng kiến gồm xây dựng nền tảng thách thức công nghệ quốc gia và chương trình thu hút chuyên gia Việt Nam ở nước ngoài tham gia chuyển giao công nghệ ngắn hạn, hướng tới mục tiêu chuyển từ kết nối trí thức sang kết nối tri thức - chuyển giao công nghệ - tạo giá trị cho đất nước.
Trao đổi về hiến kế của anh Dũng, anh Nguyễn Minh Triết - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam đánh giá cao các đề xuất này, đồng thời cho rằng Mạng lưới Trí thức trẻ đã được hình thành nhưng yêu cầu hiện nay cao hơn, đó là tạo ra sản phẩm cụ thể.
Anh Triết nhận định: “Mạng lưới trí thức trẻ của chúng ta đã được kết nối, đã được tập hợp, tuy nhiên sản phẩm cuối cùng chúng ta mong muốn là phải có sản phẩm, phải được thương mại hóa, phải được tiếp tục phát triển”.
Theo anh, mô hình tại VinUni cùng đóng góp của các giải thưởng như VinFuture, cho thấy hiệu quả khi được kết nối, chuyển giao và định hướng sản phẩm.
Từ thực tiễn này, lãnh đạo T.Ư Đoàn cho rằng các diễn đàn, hoạt động của tổ chức Đoàn đã đi đúng hướng, song cần tiến thêm một bước: “Ngoài việc gặp gỡ, kết nối, phải xác định cho mình bài toán và chính chúng ta phải là người đi tìm”.
Bí thư thường trực T.Ư Đoàn bày tỏ mong muốn đội ngũ trí thức trẻ chủ động mở rộng kết nối, tìm bài toán, tìm mô hình chuyển giao và bài toán kinh tế để các ý tưởng, công trình nghiên cứu có thể trở thành sản phẩm khởi nghiệp, trở thành sản phẩm nghiên cứu đi được đường dài.
Đồng thời, T.Ư Đoàn sẽ tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế để thúc đẩy hình thành sản phẩm từ các ý tưởng, tăng cường kết nối không chỉ trong lĩnh vực khoa học công nghệ mà còn với cộng đồng doanh nhân, doanh nhân trẻ và các đối tác quốc tế.
Anh Triết cũng nhấn mạnh việc mở rộng hợp tác quốc tế trong khoa học công nghệ, linh hoạt về thời gian tham gia các chương trình chuyển giao, tùy theo đặc thù từng dự án,với mục tiêu cuối cùng là tạo ra sản phẩm khoa học công nghệ cụ thể.
Tại Diễn đàn, anh Đặng Thanh Tú - Bí thư Đoàn Thanh niên Phường Hoàn Kiếm, Chủ tịch Hội đồng Đội phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) hiến kế việc chuyển đổi mạnh phương thức hoạt động của Đoàn từ “Tổ chức phong trào” sang “Kiến tạo môi trường phát triển cho đoàn viên thanh niên”.
Theo anh Tú, trước hết, cần đổi mới cách tiếp cận thanh niên. Đoàn cần chủ động bước vào không gian số, tận dụng mạng xã hội và các nền tảng trực tuyến để truyền thông, kết nối và tập hợp thanh niên. Đồng thời, cần mở rộng các mô hình câu lạc bộ, đội nhóm theo sở thích, nghề nghiệp, lĩnh vực để thanh niên dễ dàng tham gia và gắn bó với tổ chức.
Thay vì những hoạt động mang tính hình thức, Đoàn cần tổ chức các chương trình thiết thực, gắn với nhu cầu thực tế của thanh niên như chuyển đổi số, khởi nghiệp, phát triển kỹ năng, bảo vệ môi trường, xây dựng đô thị văn minh và an sinh xã hội. Mỗi hoạt động nên hướng tới những sản phẩm và kết quả cụ thể như mô hình, sáng kiến hoặc công trình, phần việc thanh niên ý nghĩa.
Tổ chức Đoàn cần mạnh dạn trao cơ hội để đoàn viên, thanh niên các cơ sở mạnh dạn đề xuất ý tưởng, trực tiếp tổ chức các hoạt động. Tổ chức Đoàn sẽ đóng vai trò là người định hướng, kết nối nguồn lực và tạo điều kiện để những sáng kiến của thanh niên được hiện thực hóa.
Nhìn nhận về những đề xuất mà anh Đặng Thanh Tú nêu, anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam ghi nhận, đây là hiến kế không chỉ có tính gợi mở về mặt tư duy mà còn được minh họa bằng những kết quả cụ thể từ thực tiễn triển khai của Đoàn phường Hoàn Kiếm. Đây là cơ sở quan trọng cho thấy các sáng kiến được xây dựng từ trải nghiệm thực tế, có tính khả thi và có thể tạo ra hiệu quả rõ rệt trong công tác Đoàn.
Đặc biệt, cách tiếp cận chuyển đổi từ “tổ chức phong trào” sang “kiến tạo môi trường phát triển” của thanh niên là một gợi ý đáng chú ý. Điểm khác biệt cốt lõi nằm ở sự chuyển dịch từ tư duy “tổ chức” sang tư duy “kiến tạo”, tức là đặt thanh niên vào vị trí trung tâm hơn trong mọi hoạt động.
Kiến tạo môi trường phát triển đòi hỏi phải xuất phát từ nhu cầu thực tế của thanh niên, đồng thời tạo điều kiện để chính thanh niên phát huy năng lực, trí tuệ, sự sáng tạo và bản lĩnh của mình trong quá trình tổ chức, thực hiện hoạt động.
Từ những minh họa cụ thể trong thực tiễn hoạt động của Đoàn phường Hoàn Kiếm, anh Lâm cho rằng, mô hình và cách làm này có nhiều triển vọng mang lại hiệu quả tích cực. Khi hoạt động xuất phát từ đúng mong muốn, nguyện vọng của thanh niên và do chính thanh niên trực tiếp triển khai, sức hút, sức lan tỏa và khả năng hiệu triệu sẽ lớn hơn rất nhiều.
Đại úy Nguyễn Thị Thùy - cán bộ đội Phòng chống tội phạm sử dụng không gian mạng xâm phạm An ninh quốc gia, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao CATP Hà Nội đặt câu hỏi trực tiếp tại trường quay.
Chị Thùy nêu vấn đề: Trong thời gian tới, tổ chức Đoàn sẽ có những giải pháp và mô hình gì để tăng cường tuyên truyền, giáo dục pháp luật, trang bị kỹ năng số an toàn cho thanh thiếu nhi; đồng thời phát huy vai trò của thanh niên trong tham gia phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm công nghệ cao, góp phần xây dựng một không gian mạng an toàn, lành mạnh cho thế hệ trẻ?
Chia sẻ về vấn đề này, anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội SVVN cho biết, sáng nay, anh vừa tham dự chương trình Tuyên dương 10 Gương mặt trẻ Công an Thủ đô tiêu biểu.
Điều đáng chú ý là phần lớn, thậm chí tất cả các gương mặt được vinh danh đều có thành tích nổi bật trong lĩnh vực công nghệ cao. Điều đó cho thấy đây đang là lĩnh vực rất “nóng”, có tác động mạnh mẽ đến giới trẻ, đặc biệt trên không gian mạng.
Theo anh Triết, trước thực tế đó, các giải pháp của tổ chức Đoàn được triển khai theo hướng kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, giữa “xây” và “chống”.
Về “xây”, Đoàn tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức và kỹ năng ứng xử trên không gian mạng cho thanh thiếu nhi, giúp các bạn tăng “sức đề kháng số”, biết tự bảo vệ mình và lan toả hành vi văn minh trên môi trường mạng. Nhiều hình thức sáng tạo như diễn đàn, cuộc thi, minigame… được triển khai nhằm đưa nội dung tuyên truyền đến gần hơn với giới trẻ.
Đồng thời, tổ chức Đoàn cũng chủ động tạo ra nhiều sân chơi, trào lưu tích cực trên không gian mạng, từng bước “chiếm lĩnh”, “phủ xanh” không gian này bằng những nội dung lành mạnh, những trào lưu tích cực.
Thời gian qua, tổ chức Đoàn, Hội tổ chức các chiến dịch truyền thông gắn với những sự kiện lớn của đất nước như A50, A80 đã thu hút hàng triệu, thậm chí hàng tỉ lượt tiếp cận. Điều đó, cho thấy người trẻ có sự quan tâm và nhu cầu về những vấn đề của đất nước và nội dung tích cực trên không gian mạng
Về “chống”, Đoàn chú trọng nâng cao khả năng nhận diện cho thanh thiếu nhi trước các thông tin xấu, độc, các thủ đoạn lừa đảo, luận điệu sai trái trên không gian mạng. “Chúng tôi mong muốn có sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa giữa các cơ quan, đơn vị để giúp thanh thiếu nhi nhận diện đúng, từ đó chủ động bảo vệ bản thân và người thân, không bị cuốn vào các bẫy của tội phạm công nghệ cao”, anh Triết nói.
Anh Triết nhấn mạnh, điều quan trọng là mỗi đoàn viên, thanh niên cũng cần nâng cao ý thức tự bảo vệ, không chủ quan trước các nguy cơ trên môi trường số.
Thời gian tới, đặc biệt trong nhiệm kỳ Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII sắp tới, Đoàn Thanh niên sẽ tiếp tục đề ra các chương trình, giải pháp mạnh mẽ hơn, hiệu quả hơn, với mục tiêu “xanh hóa” không gian mạng, tạo môi trường an toàn, lành mạnh để thanh thiếu nhi phát triển toàn diện.
Tại điểm cầu TPHCM, bạn Nguyễn Song Thiên Long - sinh viên năm 3 ngành Khoa học Máy tính, Trường Đại học Bách Khoa (ĐHQG HCM), “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương năm 2025, đặt câu hỏi về giải pháp nâng cao năng lực ngoại ngữ cho thanh niên trong bối cảnh hội nhập quốc tế.
Trao đổi về nội dung này, anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam cho biết, trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, khi thanh niên là lực lượng tiên phong, xung kích, thì năng lực ngoại ngữ, năng lực hội nhập quốc tế được đặt ra hàng đầu đối với thanh niên.
Việc này đã được T.Ư Đoàn triển khai từ sớm, với đề án từ năm 2018 - 2023 đã tiếp cận được hơn 12 triệu bạn. Đồng thời, chương trình của Chính phủ giai đoạn 2022–2025 tiếp tục được triển khai, tiếp cận được khoảng 5 triệu người, cho thấy độ lan tỏa của các hoạt động. Từ thực tiễn đó, Bí thư Nguyễn Tường Lâm nêu bốn nhóm giải pháp trọng tâm.
Thứ nhất, nhấn mạnh vai trò của nhận thức: “Nếu như các bạn nhận thức đúng, đủ về tầm quan trọng của ngoại ngữ đối với sự nghiệp của mình, thì chắc chắn bằng cách này, cách khác các bạn sẽ tìm đến”. Do đó, cần nâng cao nhận thức về vấn đề này từ nhà trường đến phụ huynh.
Thứ hai, tạo môi trường thực hành ngoại ngữ thông qua các sân chơi, cuộc thi, câu lạc bộ. Anh Lâm cho biết, luôn luôn có những sân chơi như vậy để thanh niên rèn luyện, kiểm tra năng lực và kết nối với những người cùng sở thích.
Thứ ba, quan tâm khu vực khó khăn, vùng sâu, vùng xa. Theo Bí thư T.Ư Đoàn, các chương trình tình nguyện dạy ngoại ngữ bước đầu phát huy hiệu quả, song không kỳ vọng 1,2 tháng là nâng cao được hoàn toàn năng lực. Giải pháp trọng tâm vẫn là nâng cao nhận thức, đồng thời phát triển mô hình huấn luyện viên đào tạo lại tại chỗ, xây dựng chương trình học trực tuyến miễn phí và các tài liệu hỗ trợ như từ điển cho thanh niên công nhân.
Thứ tư, mở rộng các chương trình giao lưu quốc tế. Anh Nguyễn Tường Lâm nhấn mạnh, nếu học ngoại ngữ rồi nhưng mà nếu không được đi giao lưu, không được gặp gỡ, không được sử dụng thì chưa hiệu quả. T.Ư Đoàn đang tăng cường kết nối với các tổ chức quốc tế, tạo cơ hội để thanh niên tham gia các chương trình giao lưu, qua đó nâng cao năng lực ngoại ngữ và khả năng hội nhập.
“Trong thời gian tới, chúng ta sẽ có những giải pháp và điều kiện mới để tạo được môi trường thuận lợi nhất để các bạn có thể nâng cao kỹ năng ngoại ngữ của mình”, anh Nguyễn Tường Lâm nhấn mạnh.
Chị Nguyễn Thị Hương - Vận động viên Canoing Quốc gia, là Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2025, đặt câu hỏi tới Ban Bí thư T.Ư Đoàn: Trong thời gian tới, tổ chức Đoàn sẽ có những mô hình, phong trào hoặc thiết chế nào để thúc đẩy thanh niên rèn luyện thể chất, lan tỏa tinh thần thể thao trong giới trẻ, qua đó góp phần xây dựng một thế hệ thanh niên Việt Nam khỏe mạnh, năng động, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới?
Về nội dung này, anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam cho rằng, dưới góc nhìn của một người yêu thể thao không chuyên, có thể thấy phong trào rèn luyện thể dục thể thao của thanh niên hiện nay đã có nhiều chuyển biến tích cực so với trước đây.
Theo anh Lâm, điều đó thể hiện khá rõ qua thể trạng, tầm vóc của thanh niên Việt Nam ngày càng được cải thiện, trong đó chiều cao trung bình của người trưởng thành đã tăng lên gần 4 cm so với khoảng 10 năm trước. Đây là kết quả của sự phát triển kinh tế - xã hội, điều kiện tập luyện tốt hơn, đồng thời cũng phản ánh nhận thức ngày càng nâng cao của thanh niên về vai trò của việc rèn luyện sức khỏe, với sự tham gia của cả hệ thống chính trị, trong đó có tổ chức Đoàn.
Tuy nhiên, anh Lâm cũng nhìn nhận, so với mặt bằng chung của thế giới, thể lực và tầm vóc của thanh niên Việt Nam vẫn còn khoảng cách nhất định. Trong bối cảnh môi trường làm việc thay đổi, thói quen sinh hoạt trên không gian mạng ngày càng phổ biến, một bộ phận thanh niên đang có dấu hiệu sao nhãng hoạt động thể chất.
Từ thực tế đó, T.Ư Đoàn xác định những nhóm giải pháp trọng tâm để tiếp tục thúc đẩy phong trào thể dục thể thao trong thanh niên.
Trước hết là nâng cao nhận thức một cách thường xuyên, liên tục, đặc biệt từ khi thanh thiếu niên còn ngồi trên ghế nhà trường. Theo anh Lâm, trong nhiều danh hiệu, giải thưởng dành cho học sinh, sinh viên như “Học sinh 3 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện”, “Sinh viên 5 tốt”, yếu tố thể lực luôn là một tiêu chí quan trọng. Điều đó cho thấy rèn luyện thể chất không chỉ là nhu cầu cá nhân mà còn là một yêu cầu trong quá trình hoàn thiện bản thân của người trẻ.
Cùng với đó, Trung ương Đoàn chú trọng phát huy vai trò của truyền thông và các KOL trong lĩnh vực thể thao, thể hình để lan tỏa tinh thần sống khỏe, tập luyện tích cực tới giới trẻ. Theo anh Lâm, thanh niên luôn bị thu hút bởi những hình mẫu tích cực, khỏe mạnh, giàu năng lượng. Vì vậy, việc xây dựng và lan tỏa những hình mẫu như vậy sẽ tạo hiệu ứng tốt trong cộng đồng.
Thời gian qua, Trung ương Đoàn đã triển khai nhiều cuộc vận động như “Mỗi thanh niên 10.000 bước chân mỗi ngày”, “Mỗi thanh niên một môn thể thao làm bạn”, đồng thời duy trì, phát triển nhiều giải đấu, hoạt động thể thao phong phú. Từ các môn thể thao truyền thống như bóng đá, với nhiều giải đấu dành cho thiếu niên, nhi đồng, sinh viên, thanh niên công nhân, đến các môn thể thao mới như pickleball, phong trào đều đang có sự lan tỏa mạnh mẽ ở nhiều địa phương, kể cả vùng biên giới, vùng xa.
Không chỉ các hoạt động trực tiếp, nhiều mô hình thể thao trực tuyến cũng đang phát huy hiệu quả. Tiêu biểu là chương trình “Những bước chân vì cộng đồng” do Hội LHTN Việt Nam triển khai, vận động thanh niên đi bộ, sử dụng ứng dụng để ghi nhận số bước chân, qua đó quy đổi thành nguồn lực hỗ trợ xây dựng nhà cộng đồng cho dân tộc thiểu số rất ít người. Từ mô hình này, nhiều hoạt động thể thao trực tuyến khác cũng đã được tổ chức thường xuyên hơn, mở rộng thêm cơ hội tham gia cho thanh niên.
Cuối cùng, chúng ta cần hoàn thiện thiết chế thể thao, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nơi điều kiện tập luyện còn nhiều khó khăn. Anh Lâm cho biết, các cấp bộ Đoàn, Hội đã và đang lồng ghép nội dung này trong nhiều chiến dịch, chương trình để từng bước trang bị sân chơi, sân tập, không gian sinh hoạt cộng đồng phục vụ thanh niên. Những công trình này không chỉ góp phần hỗ trợ rèn luyện thể chất, nâng cao sức khỏe mà còn tạo điểm kết nối, tập hợp thanh niên tại cơ sở.
Từ điểm cầu trực tuyến tại Đắk Lắk, em Trần Tử Quang - Liên đội trưởng Liên đội trường THCS Phan Chu Trinh, phường Buôn Ma Thuột đặt câu hỏi: T.Ư Đoàn, Hội đồng Đội T.Ư sẽ triển khai những định hướng nào để giúp học sinh, thiếu nhi được lắng nghe, tư vấn kịp thời khi gặp căng thẳng, áp lực tâm lý để luôn tự tin, vui vẻ học tập và phát triển tốt hơn?
Trao đổi về nội dung này, chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư cho biết, qua các cuộc khảo sát và tiếp xúc cử tri trẻ em trên toàn quốc, khảo sát Trung ương Đoàn và Hội đồng Đội Trung ương cũng nhận thấy, vấn đề tâm lý học đường và bạo lực học đường là một trong những mối quan tâm rất lớn của thiếu nhi hiện nay.
Vì vậy, trong thời gian tới, T.Ư Đoàn, Hội đồng Đội T.Ư sẽ tiếp tục triển khai một số định hướng và giải pháp trọng tâm để giúp các bạn học sinh được lắng nghe, chia sẻ và hỗ trợ kịp thời khi gặp khó khăn về tâm lý.
Thứ nhất, tăng cường hơn nữa các kênh để thiếu nhi được lắng nghe và bày tỏ ý kiến. Hội đồng Đội T.Ư sẽ tiếp tục duy trì và mở rộng các mô hình như “Hộp thư Điều em muốn nói”, các diễn đàn trẻ em, Hội đồng trẻ em các cấp, diễn đàn Lắng nghe trẻ em nói; thực hiện các cuộc khảo sát trực tuyến để các em có thể phản ánh tâm tư, nguyện vọng của mình một cách thuận lợi và an toàn. Qua đó, tổ chức Đoàn, Đội và các cơ quan chức năng sẽ kịp thời nắm bắt những khó khăn mà học sinh đang gặp phải để có giải pháp hỗ trợ. Tổ chức Đoàn, Hội cũng sẽ phối hợp ngành Giáo dục, ngành Y tế và cơ quan chức năng kịp thời xử lý vấn đề các em gặp phải.
Thứ hai, phối hợp xây dựng môi trường học đường an toàn, thân thiện và hạnh phúc. Theo chị Trang, T.Ư Đoàn, Hội đồng Đội T.Ư sẽ tiếp tục phối hợp với ngành Giáo dục triển khai các phong trào và mô hình như “Trường học hạnh phúc”, “Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy”, Thiếu nhi Việt Nam - Học tập tốt, rèn luyện chăm, thông qua đó động viên, khuyết khích các em nâng cao nhận thức về tình bạn đẹp, tinh thần đoàn kết, sự tử tế để phòng ngừa bạo lực học đường ngay từ sớm.
Thứ ba, thúc đẩy và nâng cao chất lượng tư vấn tâm lý học đường. Tổ chức Đoàn, Hội sẽ tiếp tục kiến nghị và phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo để phát triển các phòng tư vấn tâm lý học đường, đội ngũ chuyên gia và giáo viên tư vấn, giúp học sinh có nơi chia sẻ khi gặp áp lực học tập, mâu thuẫn với bạn bè hay các vấn đề trong cuộc sống. Đồng thời, khuyến khích các nhà trường thành lập các tổ/nhóm hòa giải học sinh, hỗ trợ giải quyết mâu thuẫn sớm, tránh để xảy ra bạo lực học đường.
Thứ tư, phát triển các hoạt động trải nghiệm, câu lạc bộ và kỹ năng sống cho thiếu nhi. Thông qua các câu lạc bộ sở thích, hoạt động thể thao, văn hóa, kỹ năng sống và hoạt động Đội trong nhà trường, các em sẽ có thêm cơ hội giao lưu, chia sẻ, giải tỏa áp lực, phát triển toàn diện cả về thể chất, tinh thần và kỹ năng xã hội. Đây cũng là một trong những cách hiệu quả để phòng ngừa các vấn đề tâm lý và bạo lực học đường.
Bên cạnh đó, T.Ư Đoàn và Hội đồng Đội T.Ư cũng sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành, gia đình và xã hội để tăng cường tuyên truyền về Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em 111, giúp các em có thể tìm kiếm sự hỗ trợ khi gặp khó khăn hoặc nguy cơ bị ảnh hưởng tâm lý học đường.
Chị Trang mong em Tử Quang và đội viên, thiếu nhi trên toàn quốc đồng Lòng thực hiện các giải pháp này một cách tốt nhất để ngăn chặn bạo lực học đường, giải toả căng thẳng, áp lực tâm lý để luôn tự tin, vui vẻ học tập và phát triển tốt.
“Các anh chị tin rằng, khi nhà trường, gia đình, xã hội và chính các em cùng chung tay, chúng ta sẽ xây dựng được một môi trường học đường an toàn, thân thiện, nơi mỗi thiếu nhi đều được lắng nghe, được tôn trọng và được phát triển toàn diện”, chị Trang nói.
Từ góc độ của doanh nhân trẻ, chị Mai Thị Tươi –Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần thương mại tổng hợp Toan Vân, Tổng Giám đốc Cty Cổ phần CO2 Product, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Hưng Yên, đại diện của Hội doanh nhân trẻ Việt Nam nêu vấn đề tại Diễn đàn: Trong bối cảnh yêu cầu duy trì tăng trưởng kinh tế hai con số, nhấn mạnh vai trò của khu vực kinh tế tư nhân và lực lượng doanh nhân trẻ, thanh niên khởi nghiệp.
Chị Tươi bạn đề nghị Ban Bí thư T.Ư Đoàn làm rõ các giải pháp của tổ chức Đoàn trong thời gian tới nhằm đồng hành, nâng cao năng lực, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, mở rộng kết nối để lực lượng này đóng góp hiệu quả vào mục tiêu phát triển nhanh, bền vững của đất nước.
Về nội dung này, anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam cho rằng, mục tiêu tăng trưởng hai con số gắn với nghị quyết mới là “cơ hội lịch sử để các bạn thanh niên có thể thể hiện và khẳng định mình, đặc biệt là các bạn thanh niên khởi nghiệp và các bạn doanh nhân trẻ”.
Nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị đã xác định kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia, phấn đấu đến năm 2030 cả nước có khoảng 2 triệu doanh nghiệp hoạt động trong nền kinh tế.
Theo anh Lâm, sau khi các nghị quyết được ban hành, sẽ có rất nhiều chính sách phải được thể chế hóa… tạo được rất nhiều cơ hội để các bạn phát triển.
Thông tin về giải pháp, anh Nguyễn Tường Lâm cho biết, T.Ư Đoàn đã ban hành kế hoạch triển khai, trong đó xác định nhiệm vụ trọng tâm là hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp và doanh nhân trẻ. Nhìn lại 10 năm triển khai phong trào, anh đánh giá có những kết quả rất đáng ghi nhận, đặc biệt là sự thay đổi rõ rệt về tinh thần khởi nghiệp, quyết tâm khởi nghiệp, khát khao làm giàu… của thanh niên hiện nay so với 10 năm trước.
Bên cạnh đó, các hoạt động hỗ trợ được triển khai đồng bộ từ tổ chức cuộc thi, tôn vinh đến đào tạo, tập huấn. “Một bạn thanh niên mà có nhu cầu khởi nghiệp… tìm đến tổ chức Đoàn để tham gia các tập huấn về pháp lý, chuyên môn kinh doanh, cách tiêu thụ sản phẩm… đều rất sẵn sàng”, anh Lâm nói.
Về nguồn vốn, anh Nguyễn Tường Lâm thẳng thắn nhìn nhận đây là vấn đề tương đối khó, song tổ chức Đoàn đã triển khai hiệu quả các nguồn vốn ủy thác, hỗ trợ bước đầu cho thanh niên, nhất là ở khu vực nông thôn. Thông qua các hoạt động đối thoại chính sách, thanh niên khởi nghiệp, doanh nhân trẻ có thể truyền đạt, đề xuất các nguyện vọng của mình tới cơ quan quản lý.
Trong thời gian tới, theo anh Nguyễn Tường Lâm, bên cạnh hai nhiệm vụ được giao là giám sát, phản biện xã hội và tham gia xây dựng chính sách, T.Ư Đoàn sẽ tập trung vào một số giải pháp trọng tâm.
Thứ nhất, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực doanh nhân trẻ, với định hướng đào tạo doanh nhân trẻ với năng lực quản trị hiện đại, chuyển đổi số, tư duy toàn cầu, đồng thời đặt mục tiêu đào tạo, tập huấn được 100.000 bạn thanh niên khởi nghiệp. Cùng với đó, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đang triển khai kế hoạch đào tạo 10.000 CEO một cách bài bản.
Thứ hai, chuyển mạnh sang hỗ trợ khởi nghiệp theo chiều sâu, nâng cấp hệ sinh thái hỗ trợ từ kết nối, đầu tư, ươm tạo đến xây dựng mạng lưới cố vấn. Trong đó, định hướng là “mỗi doanh nhân trẻ là một mentor dìu dắt ít nhất 2 doanh nhân mới”.
Thứ ba, tiếp tục các hoạt động tôn vinh, tìm kiếm ý tưởng khởi nghiệp, đồng thời phát triển mạnh mẽ hơn tổ chức Hội Doanh nhân trẻ, tăng cường liên kết nội bộ. “Làm sao các bạn doanh nhân trẻ như anh em trong gia đình, người này hỗ trợ người kia…tạo thành một hệ sinh thái”, anh Lâm nhấn mạnh.
Anh Nguyễn Tường Lâm cho rằng đây là thời điểm thuận lợi để doanh nhân trẻ bứt phá và bày tỏ kỳ vọng lực lượng này sẽ đóng góp sức, trí của mình vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong giai đoạn mới.
Từ thực tiễn nơi đầu sóng ngọn gió, đến với diễn đàn, Thượng úy Bùi Đức Khánh - Phân đội trưởng tại Đảo Sinh Tồn, Đặc khu Trường Sa (Khánh Hòa) mong Trung ương Đoàn tiếp tục quan tâm, đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục về chủ quyền biển đảo trong đoàn viên, thanh niên, đặc biệt thông qua các nền tảng số và các phong trào hành động của tuổi trẻ để lan tỏa mạnh mẽ tình yêu biển đảo Tổ quốc.
Bên cạnh đó, anh Khánh cũng đề nghị Trung ương Đoàn có thêm các chương trình đồng hành, hỗ trợ ngư dân trẻ tại các địa phương ven biển vươn khơi bám biển trên các ngư trường truyền thống, đặc biệt là các vùng biển trên quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, vừa góp phần phát triển kinh tế biển, vừa củng cố thế trận quân - dân và chung tay bảo vệ vững chắc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.
Đáp lại tâm tư, nguyện vọng của Thượng uý Khánh, chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương chia sẻ: Chúng tôi luôn trân trọng và tri ân những cống hiến, hy sinh thầm lặng của các cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm canh giữ nơi đầu sóng ngọn gió của Tổ quốc. Sự kiên cường, bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm của các đồng chí đã thực sự là nguồn cảm hứng lớn cho thanh thiếu nhi thời gian vừa qua, góp phần giữ vững chủ quyền biển đảo thiêng liêng của chúng ta.
Trong nhiều nhiệm kỳ gần đây, Trung ương Đoàn đã chỉ đạo các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội triển khai Cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới, biển đảo”, với rất nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, trong đó 2 nội dung đồng chí đề xuất cũng là những nhiệm vụ, giải pháp hết sức quan trọng mà tổ chức Đoàn đã, đang tiếp tục triển khai thực hiện.
Cụ thể, Trung ương Đoàn đã và đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhận thức của đoàn viên, thanh thiếu nhi về chủ quyền biên giới, biển đảo, đặc biệt là các sản phẩm truyền thông trên nền tảng số, phù hợp với thị hiếu của thanh niên; và từng đối tượng thanh thiếu nhi.
Định kỳ tổ chức các cuộc thi, tái bản các xuất bản phẩm về biên giới, biển đảo. Đồng thời, duy trì lực lượng nòng cốt tại cơ sở để tuyên truyền và đấu tranh phản bác với thông tin sai trái, thù địch về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về chủ quyền biên giới, biển đảo.
Tiếp tục tổ chức và mở rộng mức độ lan tỏa các hoạt động trải nghiệm hướng về biên giới, biển đảo trong thanh thiếu nhi, như: Hành trình Tuổi trẻ với biển đảo quê hương, Sinh viên với biển đảo Tổ quốc, Xuân biên giới, Tết biển đảo, Em yêu biển đảo Việt Nam… sẽ thúc đẩy nhiều hơn, nâng cao số lượng và mức độ lan tỏa để chúng ta có cơ hội tiếp cận một cách trực quan nhất.
Bện canh đó, các cấp bộ Đoàn, Hội cũng vận động đoàn viên, thanh niên hướng tới các hoạt động tình nguyện tại địa bàn biên giới, hải đảo. Cụ thể, chúng ta có đề án Tuổi trẻ Việt Nam đồng hành với thanh thiếu nhi vùng biên giới giai đoạn 2025 - 2030. Trong năm 2026, các hoạt động này sẽ được thực hiện thiết thực, gắn liền với phát triển kinh tế - xã hội địa phương và bảo vệ chủ quyền, giữ vững an ninh chính trị. Chúng tôi cũng sẽ phối hợp với các lực lượng vũ trang để hỗ trợ người dân, đặc biệt là ngư dân trẻ vươn khơi bám biển.
Chị Trang cũng nhấn mạnh, việc phối hợp với các lực lượng chức năng xây dựng, duy trì các mô hình thanh niên tự quản bảo vệ đường biên, mốc giới, nâng cao hiệu quả các hoạt động kết nghĩa, chăm lo chính sách hậu phương quân đội, công an; phát huy vai trò của lực lượng trẻ trong công tác dân vận, xây dựng tổ chức Đoàn, Hội vững mạnh nơi biên cương, hải đảo mạnh hơn và có nhiều hoạt động thiết thực hơn.
Nếu vấn đề quan tâm tới Diễn đàn, bạn Phùng Văn Ước - Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Cộng hoà Liên bang Đức, đang theo học chuyên ngành Khoa học Máy tính tại trường Đại học Khoa học ứng dụng Munich, Cộng hòa Liên bang Đức gửi câu hỏi trực tuyến.
Bạn Ước đặt câu hỏi: Trong thời gian tới, Ban Bí thư T.Ư Đoàn sẽ có những chương trình, cơ chế hoặc nền tảng kết nối nào để tập hợp, phát huy trí tuệ du học sinh và trí thức trẻ người Việt Nam ở nước ngoài. Qua đó tạo điều kiện để chúng em tham gia sâu hơn vào các lĩnh vực khoa công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của đất nước?
Trả lời câu hỏi trên, anh Nguyễn Minh Triết – Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội SVVN cho biết, trong bối cảnh triển khai Nghị quyết 57 của Bộ chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, tổ chức Đoàn, Hội, đoàn viên, thanh niên – trong đó có thanh niên Việt Nam ở nước ngoài, ngày càng nhận thức rõ trách nhiệm, vai trò và sứ mệnh đóng góp vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển của đất nước.
Thời gian qua, tổ chức Đoàn, Hội đã chủ động triển khai nhiều giải pháp, mô hình cụ thể nhằm hiện thực hóa Nghị quyết 57. Tiêu biểu như Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu, Giải thưởng Quả cầu vàng, Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu, cùng nhiều diễn đàn kết nối thanh niên trong và ngoài nước, trong đó có lực lượng du học sinh.
Ban Bí thư T.Ư Đoàn đang nỗ lực đa dạng hóa các sân chơi, không gian kết nối dành cho thanh niên, đồng thời bám sát quan điểm của Nghị quyết 57 là phải đo lường được hiệu quả đầu vào, đầu ra và tác động thực chất. Mong muốn các bạn trẻ không chỉ tham gia mà còn tạo ra những đóng góp cụ thể, thiết thực để nghị quyết đi vào cuộc sống một cách hiệu quả.
Theo anh Triết, tổ chức Đoàn xác định mục tiêu của Nghị quyết 57 cũng chính là mục tiêu hành động của mình. Riêng Hội SVVN đã tổ chức Hội thảo khoa học sinh viên toàn quốc nhằm cụ thể hóa các nội dung của Nghị quyết, với sự tham gia của nhiều tổ chức Hội SVVN ở trong, ngoài nước, trong đó có Hội SVVN tại Đức.
“Mong rằng Hội Sinh viên Việt Nam tại Đức và các tổ chức Hội ở nước ngoài sẽ tiếp tục phát huy hiệu quả các diễn đàn kết nối, góp phần nâng cao số lượng và chất lượng các công trình nghiên cứu khoa học, bài báo quốc tế - đó chính là những hành động thiết thực thực hiện Nghị quyết 57”, anh Triết nói.
Bàn thêm về chủ đề này, anh Ngô Minh Hải - Bí thư Thành Đoàn TPHCM đã chia sẻ giải pháp của TPHCM để thu hút nhân tài trong khối du học sinh nước ngoài trong lĩnh vực khoa học công nghệ.
Anh Hải cho biết, thành phố đang triển khai nhiều giải pháp nhằm tạo môi trường thuận lợi để du học sinh, trí thức trẻ tham gia đóng góp, đặc biệt trong lĩnh vực khoa học – công nghệ.
TPHCM duy trì nhiều hoạt động như các cuộc thi, giải thưởng nghiên cứu khoa học, nổi bật là Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học Eureka, qua đó thu hút đông đảo sinh viên tham gia. Đồng thời, thành phố cũng thường xuyên tổ chức các chương trình mời thanh niên, trí thức trẻ trong và ngoài nước trở về trao đổi, hiến kế, đề xuất giải pháp phát triển.
Bên cạnh đó, Hội Sinh viên TPHCM kết nối với Hội Sinh viên Việt Nam ở nước ngoài để triển khai nhiều hoạt động chung. Thành Đoàn TPHCM cũng đang kiên trì thực hiện các nghị quyết, chương trình nhằm nâng cao năng lực hội nhập quốc tế của thanh niên, tạo điều kiện để người trẻ phát huy trí tuệ, đóng góp vào sự phát triển bền vững của thành phố và đất nước.
Từ điểm cầu Nghệ An, bạn Lo Thị Bảo Vy (dân tộc thiểu số Ơ Đu) - giáo viên Trường Tiểu học Quỳnh Lập A quan tâm về giải pháp và chương trình của T.Ư Đoàn trong thời gian tới nhằm vừa phát huy vai trò của thanh niên, đặc biệt là thanh niên dân tộc thiểu số tại các xã biên giới, hải đảo trong phát triển kinh tế sinh kế, chuyển đổi số và xây dựng đời sống mới; đồng thời tăng cường các hoạt động đồng hành, chăm lo, hỗ trợ thanh thiếu nhi vùng biên giới phát triển toàn diện, góp phần ổn định cuộc sống và giữ vững chủ quyền biên cương Tổ quốc.
Về nội dung này, anh Bùi Quang Huy – Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn cho biết: Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách quan trọng hướng tới đối tượng đồng bào dân tộc thiểu số. T.Ư Đoàn cũng có nhiều chủ trương để phát huy thanh niên, đồng hành với thanh niên ở các địa bàn này.
Thời gian qua, T.Ư Đoàn triển khai Đề án “Tuổi trẻ Việt Nam đồng hành với thanh thiếu nhi vùng biên giới giai đoạn 2025 – 2030”. Đề án này tập trung hỗ trợ thanh thiếu nhi tại 248 xã biên giới đất liền, hướng tới nâng cao đời sống, học tập, kỹ năng và phát huy vai trò thanh niên trong phát triển kinh tế, chuyển đổi số và xây dựng đời sống văn hóa mới.
Đề án này có 3 vấn đề lớn.
Thứ nhất, hỗ trợ thanh niên vùng biên phát triển kinh tế và sinh kế bền vững thông qua xây dựng mô hình kinh tế, hợp tác xã thanh niên, phát triển sản phẩm địa phương, kết nối tiêu thụ trên nền tảng số; đồng thời tạo điều kiện tiếp cận vốn, đào tạo nghề, chuyển giao khoa học kỹ thuật và hỗ trợ khởi nghiệp, nhất là đối với thanh niên dân tộc thiểu số gắn liền với sản phẩm bản địa.
Thứ hai, tăng cường hỗ trợ thanh niên tiếp cận tri thức số và tham gia chuyển đổi số thông qua các chương trình như “Bình dân học vụ số”, tập huấn kỹ năng số; tổ chức các đội hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ chuyển đổi số cộng đồng.
Thứ ba, các chương trình tình nguyện hướng về biên giới, hải đảo như “Tháng Ba biên giới”, hành trình Xuân biên giới - Tết hải đảo; Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè… Qua đó, huy động nguồn lực xã hội xây dựng công trình thanh niên, sân chơi thiếu nhi và các mô hình an sinh tại các xã biên giới.
Đề án này xác định 16 chỉ tiêu trên các nhóm: (1) giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống cho thanh thiếu nhi vùng đồng bào dân tộc thiểu số; (2) hỗ trợ phát triển kinh tế, khởi nghiệp, lập nghiệp vùng biên; (3) thúc đẩy chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ; (4) an sinh xã hội; (5) dồng hành với thanh thiếu nhi trong học tập, phát triển toàn diện; (6) xây dựng cảnh quan, hạ tầng, đời sống văn hóa; (7) bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.
Một điểm quan trọng của Đề án là phát huy việc kết nghĩa giữa các đơn vị ở vùng đồng bằng, đơn vị có điều kiện với các xã biên giới. Với sự kết nghĩa này, chúng ta sẽ huy động được nguồn lực lớn để phát triển các điều kiện văn hoá, học tập và an sinh xã hội cho đối tượng thanh thiếu nhi ở vùng dân tộc thiểu số.
T.Ư Đoàn đặc biệt chú trọng đoàn kết, tập hợp thanh niên các dân tộc thiểu số, nhất là các dân tộc thiểu số ít người như Ơ Đu, Cống, Mảng, Si La, Brâu, Rơ Măm… thông qua các hoạt động hỗ trợ học tập, phát triển kỹ năng, khởi nghiệp và gìn giữ bản sắc văn hóa; khuyến khích xây dựng các câu lạc bộ văn hóa dân tộc, phát triển sản phẩm bản địa…
Với đề án này, chúng tôi hướng tới mục tiêu để mỗi thanh niên vùng biên không chỉ là người thụ hưởng chính sách mà trở thành chủ thể phát triển. Hơn ai hết, các bạn trẻ và tổ chức Đoàn tại địa phương phải xác định rằng, mình cần phải có tinh thần vươn lên và chủ động phát triển về kinh tế, văn hóa, xã xã hội trên địa bàn của mình, cùng với sự hỗ trợ đó của thanh niên ở các vùng khác, của các cơ sở Đoàn ở các vùng khác.
“Tôi đề nghị các tỉnh, thành Đoàn có các xã biên giới, trong thời gian tới tập trung thực hiện Đề án này. Bên cạnh triển khai thực hiện tốt, cần truyền thông hiệu quả các nội dung đề án để mọi người cùng hiểu, cùng ủng hộ và tạo ra sức mạnh cộng đồng thật sự lớn”, anh Bùi Quang Huy nhấn mạnh.
Anh Nguyễn Chí Đông - Phó Trưởng phòng giải pháp quản trị dữ liệu (Trung tâm Công nghệ thông tin, Tập đoàn Viettel), Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025 đặt câu hỏi trực tiếp tại chương trình:
Sau thành công của Đại hội XIV của Đảng và hướng tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, xin đồng chí cho biết: Trong nhiệm kỳ tới, tổ chức Đoàn sẽ tập trung triển khai những giải pháp trọng tâm nào để tạo môi trường cho đoàn viên, thanh niên rèn luyện, cống hiến, qua đó phát hiện, bồi dưỡng và bổ sung nguồn nhân lực chất lượng cao cho Đảng, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới?
Trả lời nội dung này, anh Bùi Quang Huy - Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn cho biết, Đại hội XIV của Đảng thành công tốt đẹp đã mở ra một giai đoạn phát triển mới của đất nước. Đây là giai đoạn đặt ra yêu cầu rất cao về phát triển nhanh nhưng phải bền vững, làm chủ khoa học - công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.
Trong bối cảnh thực hiện các mục tiêu đó, thanh niên cần phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích, tiên phong trên những lĩnh vực mới của sự phát triển. Đồng thời, tổ chức Đoàn cũng phải làm tốt hơn vai trò dẫn dắt, hỗ trợ, định hướng để đoàn viên, thanh niên có môi trường cống hiến và trưởng thành.
Diễn đàn diễn ra trước thềm Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII (dự kiến diễn ra tháng 6/2026 tới đây). Dự thảo văn kiện Đại hội đang tiếp tục tiếp thu ý kiến góp ý, hoàn thiện bổ sung; hướng hoạt động của tổ chức Đoàn trong 5 năm tới. Trong bối cảnh mới, yêu cầu nguồn nhân lực cao rất quan trọng là “vừa hồng vừa chuyên”.
Theo đó, tổ chức Đoàn xác định trước hết, tiếp tục tập trung công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống cho thanh niên. Công tác này được triển khai theo hướng gần gũi nhưng mà phải hiện đại, ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số; đồng thời tăng cường các diễn đàn đối thoại, các hoạt động thực tiễn. Qua đó giúp đoàn viên, thanh niên hiểu sâu sắc hơn về các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, nuôi dưỡng khát vọng cống hiến và tinh thần trách nhiệm đối với Tổ quốc.
Thứ hai, đối với các phong trào hành động cách mạng, trong dự thảo văn kiện trình Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, T.Ư Đoàn đề xuất triển khai một phong trào trọng tâm trong nhiệm kỳ tới là “Tuổi trẻ Việt Nam tiên phong trong kỷ nguyên mới”.
Phong trào này khuyến khích thanh niên phát huy vai trò tiên phong trong 5 lĩnh vực.
Cụ thể là tiên phong trong khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. “Chúng tôi cũng xác định đây là một lĩnh vực cực kỳ quan trọng trong thời gian tới đó là chìa khóa của sự phát triển”, anh Huy nói.
Tiếp đó là tiên phong trong phát triển kinh tế và khởi nghiệp; tiên phong trong hội nhập quốc tế; tiên phong các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng; tiên phong trong tham gia bảo vệ Tổ quốc.
Thông qua phong trào, đoàn viên, thanh niên có cơ hội phát huy trí tuệ, sức trẻ và khát vọng cống hiến của mình. Đồng thời, từ thực tiễn phong trào, tổ chức Đoàn sẽ phát hiện, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú để giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp, góp phần bổ sung nguồn nhân lực trẻ chất lượng cho tổ chức Đảng.
Một điểm quan trọng nữa là chúng ta cũng đề cao đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của tổ chức Đoàn. Tinh thần chung là gắn với nội hàm phong trào “Tuổi trẻ Việt Nam tiên phong trong kỷ nguyên mới”, chúng ta phải đổi mới nội dung và phương thức để thu hút được, tập hợp được đoàn viên thanh niên ngày càng đông hơn.
“Chúng tôi kỳ vọng, với 5 nội dung tiên phong đó sẽ tạo ra không gian rộng lớn để đoàn viên thanh niên thỏa sức rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Qua đó góp phần hình thành một đội ngũ nhân lực cao bổ sung cho các cái lĩnh vực phát triển của đất nước trong thời gian tới”, anh Huy nhấn mạnh.
Bạn Dương Thị Diệp - công nhân Công ty cổ phần liên kết Việt Nam, chi nhánh Việt Yên, Bắc Ninh đặt câu hỏi: Em được biết một trong những nhiệm vụ quan trọng của Đoàn là phải có giải pháp đột phá thu hút, tập hợp đông đảo thanh niên trên mọi lĩnh vực, địa bàn với tinh thần "không để thanh niên nào đứng ngoài tổ chức Đoàn, Hội". Tuy nhiên, thực tế nhiều bạn trẻ hiện nay do yêu cầu công việc và cuộc sống chưa có điều kiện tiếp cận và tham gia các hoạt động của Đoàn, của Hội. Trong bối cảnh hiện nay, Ban Bí thư Trung ương Đoàn sẽ đổi mới phương thức tập hợp thanh niên như thế nào, để các lực lượng thanh niên có thể tham gia với tổ chức Đoàn, tổ chức Hội để phát huy vai trò của mình?.
Trả lời nội dung này, anh Nguyễn Tường Lâm – Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam cho biết, việc mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên là nhiệm vụ hết sức quan trọng của Đoàn. Theo anh, mục tiêu “không để thanh niên nào đứng ngoài tổ chức Đoàn, Hội” không chỉ là mong muốn, mà còn là yêu cầu được Bộ Chính trị giao trong công tác thanh niên.
Anh Lâm cho biết, hệ thống tổ chức Đoàn, Hội LHTN Việt Nam đã được xây dựng đầy đủ từ Trung ương đến cơ sở, tạo điều kiện để thanh niên dễ dàng tiếp cận. Tuy nhiên, do Hội là tổ chức xã hội rộng rãi, hoạt động trên tinh thần tự nguyện, nên để thu hút thanh niên, tổ chức cần có những điều chỉnh, thiết kế hoạt động để thực sự phù hợp với từng đối tượng.
Phân tích thực tế, anh Nguyễn Tường Lâm nêu, cả nước hiện có hơn 21 triệu thanh niên, trong đó khoảng 5-6 triệu là đoàn viên, hơn 2 triệu sinh viên tham gia Hội Sinh viên Việt Nam. Bên cạnh đó còn nhiều nhóm thanh niên khác, đòi hỏi các mô hình tập hợp phù hợp. “Muốn tập hợp thì cần phải xây dựng các tổ chức phù hợp”.
Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Tường Lâm cho biết, hiện nhiều tổ chức đã được hình thành theo từng nhóm đối tượng như: Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, Mạng lưới Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu, hay các tổ chức dành cho thanh niên khuyết tật... Các mô hình này vừa tạo sân chơi, vừa là kênh kết nối, phản ánh nguyện vọng của thanh niên.
Tuy vậy, hiện vẫn còn những nhóm khó tiếp cận, đặc biệt là thanh niên lao động tự do. Trước thực tế này, phương thức tập hợp đang được chuyển đổi từ tổ chức theo địa bàn hành chính sang các câu lạc bộ, đội, nhóm theo sở thích như thể thao, văn nghệ để tăng tính linh hoạt…
Đối với thanh niên công nhân, anh Nguyễn Tường Lâm nhấn mạnh, đây là lực lượng cần được quan tâm đặc biệt, nhất là trong bối cảnh có yêu cầu “mỗi khu công nghiệp, khu chế xuất phải có tổ chức Đoàn, Hội mạnh”.
Hội LHTN Việt Nam đang xây dựng đề án riêng nhằm tăng cường tập hợp lực lượng này, với các giải pháp, từ tổ chức hoạt động tại nơi ở, khu trọ đến mở rộng kết nối trên không gian mạng.
Anh Lâm cũng cho rằng trong bối cảnh mới, không gian mạng cần được xác định là “mặt trận thứ hai” trong công tác tập hợp thanh niên. Thực tế cho thấy, khi hoạt động được triển khai phù hợp, chạm đến cảm xúc của thanh niên có thể thu hút hàng chục tỷ lượt tham gia, ví dụ như sự kiện A80 vừa qua.
“Còn rất nhiều không gian, nhiều giải pháp để thực hiện mục tiêu không để một thanh niên nào đứng ngoài tổ chức Đoàn, Hội”, anh Nguyễn Tường Lâm nhấn mạnh.
Đặt câu hỏi tới Ban Bí thư T.Ư Đoàn, chị Lê Nguyễn Thái Minh - Bí thư Đoàn phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa mong muốn trong thời gian tới, Ban Bí thư T.Ư Đoàn có những định hướng và giải pháp để đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao hơn nữa hiệu quả, chất lượng công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi tại cơ sở.
Chia sẻ về nội dung này, anh Bùi Quang Huy - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn cho biết, thực tế trong thời gian qua, quá trình sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị đã tác động trực tiếp đến đội ngũ cán bộ Đoàn ở cơ sở. Bộ máy tinh gọn hơn nhưng công việc nhiều, chính vì vậy đã tạo áp lực lên các cán bộ Đoàn chuyên trách.
Vậy chúng ta cần phải làm thế nào để thích ứng được với tình hình mới như thế này?
Theo anh Huy, thanh niên có hai đặc điểm rất nổi trội có thể phân biệt được với các lứa tuổi khác, đó là tính sáng tạo và tính dấn thân. Đi cùng với tính sáng tạo đó là đòi hỏi phải có sự đổi mới thường xuyên. Vậy đổi mới ở đây là đổi mới như thế nào?
Về mặt nội dung, chức năng chính của tổ chức Đoàn chúng ta là giáo dục đoàn viên, thanh niên. Chức năng ấy không bao giờ xa rời, tuy vậy, hình thức thể hiện nội dung ấy và việc lựa chọn nội dung giáo dục phải có sự đổi mới.
Như vậy, đổi mới về mặt nội dung ở đây là chúng ta phải biết lựa chọn các nội dung nào cho phù hợp với nhu cầu chính đáng của thanh niên, và đặc biệt là phù hợp với những nhiệm vụ chính trị của chính quyền, của Đảng ở cấp cơ sở.
Trung ương Đoàn trong thời gian qua, trong các thiết kế công tác chỉ đạo cũng như trong bộ tiêu chí, đã tạo ra một không gian rất rộng để cho cấp cơ sở, các tỉnh, thành Đoàn có thể thiết kế được các hoạt động theo hướng như vậy, tức là có thể lựa chọn những hoạt động phù hợp với đặc điểm của địa phương mình.
Và trong cách lựa chọn về mặt nội dung, chúng ta phải bảo đảm được hai yếu tố: Hoạt động phải có tính thiết thực; trong quá trình tổ chức thực hiện phải đưa được đoàn viên, thanh niên cùng tham gia; tuyệt đối tránh tổ chức các hoạt động theo hướng chạy theo bệnh thành tích và hình thức. Đó là một trong những vấn đề đổi mới về mặt nội dung chúng ta cần phải hết sức quan tâm.
Tiếp theo, đó là đổi mới về mặt phương thức. Với bộ máy, nhân lực hiện nay, việc tổ chức và thiết kế các hoạt động đòi hỏi phải rõ đầu vào, rõ đầu ra, rõ mức độ lan tỏa, phải đo được kết quả đầu vào và đầu ra. Làm sao để đưa đoàn viên, thanh niên trở thành chủ thể tổ chức hoạt động; không thể để đoàn viên là người đứng ngoài, người xem cán bộ Đoàn tổ chức hoạt động.
Mặt khác, chúng ta cần phát huy được đội ngũ cán bộ Đoàn kiêm nhiệm, các câu lạc bộ, đội, nhóm sở thích của các bạn đoàn viên, thanh niên. Hiện nay, những mô hình sáng tạo trong công tác Đoàn, cơ bản là xuất phát từ cơ sở. Trung ương Đoàn là nơi phát hiện, điều chỉnh, nâng cấp và nhân rộng những mô hình đó. Vì vậy, đội ngũ cán bộ Đoàn ở cơ sở là rất quan trọng, và nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn có hiệu quả hay không thì trông chờ phần lớn vào các bạn ở cơ sở.
Ngoài ra, chúng ta cũng cần đổi mới về phương thức tuyên truyền làm sao cho đa dạng, kết hợp giữa phương thức truyền thống và hiện đại, giữa trực quan sinh động với trực tuyến, kết hợp với các công ty, các thiết chế truyền thông hiện đại khác để thực hiện các mục tiêu tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, thanh niên đảm bảo thông tin vừa chính xác, phải lan tỏa rộng rãi.
Về đổi mới phương thức quản lý cơ sở Đoàn, đoàn viên hiện nay, chúng ta cần tận dụng app Thanh niên Việt Nam, tạo ra tương tác tốt cho 14 triệu đoàn viên sẽ tạo ra một hệ sinh thái rất lớn. Và quan trọng hơn, các tỉnh, thành Đoàn qua đó sẽ nắm được tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên thanh niên địa phương mình…
Tôi rất mong, các bạn luôn cố gắng tận tâm với công việc trong một trạng thái lao động sáng tạo nhất, đúng với tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, đó là “Ba gần, Ba phải, Bốn không”. Đó là gần thanh niên, gần cơ sở, gần không gian số; phải lắng nghe, phải đối thoại, phải làm mẫu, phải chịu trách nhiệm, phải báo cáo kết quả; không hình thức, không né tránh, không đùn đẩy, không làm sai chức năng.
Tôi tin rằng nếu chúng ta thực hiện tốt những điều này, chúng ta sẽ có một sự chuyển biến tích cực trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong thời gian tới.
Diễn đàn “Tiếng nói tuổi trẻ - Hành động của Đoàn” với chủ đề “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, tuổi trẻ Việt Nam tiên phong trong kỷ nguyên mới”, đang được phát sóng trực tiếp trên Cổng Thông tin điện tử T.Ư Đoàn, fanpage Thông tin Chính phủ, Báo Tiền Phong, Báo Thanh Niên và các nền tảng số của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam, Hội đồng Đội T.Ư và các cấp bộ đoàn, Hội, Đội trong cả nước.
Chương trình hiện có 40 điểm cầu cấp tỉnh; 3.365 điểm cầu cấp trên trực tiếp cơ sở; 12.666 điểm cầu cấp cơ sở và cấp chi đoàn; 12 điểm cầu nước ngoài, tổng cộng 16.071 điểm cầu với sự tham gia của 1.022.419 cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi trong và ngoài nước đang theo dõi và tương tác trực tiếp với Diễn đàn. Đồng thời, diễn đàn cũng được chia sẻ trực tiếp trên 12 nghìn fanpage của Đoàn, Hội, Đội và các nền tảng số ngoài Đoàn.
Mở đầu Diễn đàn, anh Bùi Quang Huy - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn gửi lời chào và chia sẻ với các bạn cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi trong và ngoài nước.
Đồng chí Bí thư thứ nhất chia sẻ:
"Diễn đàn “Tiếng nói tuổi trẻ - Hành động của Đoàn” năm nay được tổ chức trong một bối cảnh rất có ý nghĩa: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp vừa thành công rất tốt đẹp, mở ra giai đoạn phát triển của đất nước trong giai đoạn mới. Đối với tổ chức Đoàn và thanh niên cả nước, năm nay cũng là một năm có nhiều dấu mốc rất quan trọng: Chúng ta đang hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, đồng thời chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII- sự kiện chính trị quan trọng của tuổi trẻ Việt Nam trong nhiệm kỳ mới.
Chính trong bối cảnh đó, Diễn đàn hôm nay được tổ chức với mong muốn lắng nghe nhiều hơn nữa tiếng nói của thanh niên, để tổ chức Đoàn có thể hiểu rõ hơn những tâm tư, kỳ vọng, sáng kiến và hiến kế của các bạn trẻ; từ đó tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn, chuẩn bị tốt nhất cho chặng đường phát triển mới của tổ chức Đoàn và phong trào thanh niên.
Năm nay, Ban tổ chức nhận được hơn 71.000 câu hỏi, ý kiến, hiến kế của đoàn viên, thanh niên gửi về thông qua các kênh của Đoàn, gấp gần 7 lần năm ngoái. Điều đó chứng tỏ các bạn dành sự quan tâm đặc biệt tới diễn đàn năm nay, và tình cảm của đoàn viên thanh niên với công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi.
“Chúng tôi tin tưởng rằng mỗi ý kiến, câu hỏi dù ở góc độ vị trí nào cũng đều đáng quý đối với công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thời gian tới”, anh Huy nói.
Các câu hỏi của bạn trẻ sẽ được Đoàn Thanh niên trả lời qua nhiều kênh khác nhau.
Theo anh Huy, Diễn đàn hôm nay vì vậy không chỉ là nơi Ban Bí thư T.Ư Đoàn trả lời những câu hỏi của thanh niên, mà quan trọng hơn là một không gian để cùng trao đổi và chia sẻ.
Anh Huy nhấn mạnh, Ban Bí thư T.Ư Đoàn luôn trân trọng, lắng nghe và nghiêm túc tiếp thu các ý kiến của thanh niên, để từ đó tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn, để tổ chức Đoàn thực sự là người bạn đồng hành tin cậy của thanh niên và là môi trường để thanh niên rèn luyện, cống hiến, trưởng thành.
“Với tinh thần đó, xin phép diễn đàn của chúng ta bắt đầu và chúng tôi đã sẵn sàng nhận câu hỏi, trao đổi từ phía các bạn”, anh Huy nói.
Tham dự chương trình có ông Vy Tư Liệu - Vụ trưởng Vụ Đoàn thể nhân dân, Ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư; bà Lê Thị Bích Hoàn - Phó Vụ trưởng Vụ V, Ban Tổ chức T.Ư.
Cùng dự có đại diện lãnh đạo Uỷ ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Bộ GD&ĐT, Bộ Công an; lãnh đạo các ban, đơn vị Trung ương Đoàn, các cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi Việt Nam trong và ngoài nước đang dự trực tiếp tại chương trình và tại các điểm cầu trực tuyến trong toàn quốc và các điểm cầu trực tuyến ở nước ngoài.
Dự và tham gia đối thoại tại Diễn đàn có:
- Anh Bùi Quang Huy - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn;
- Anh Nguyễn Minh Triết - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam;
- Anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam;
- Chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư.
Những cán bộ Đoàn nhận giải thưởng Lý Tự Trọng đã đưa ra những hiến kế từ việc khơi dậy năng lực sáng tạo, làm chủ tri thức và công nghệ đến đề xuất xây dựng các đội hình phản ứng nhanh trên không gian mạng, kịp thời đấu tranh với những quan điểm sai trái, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và xây dựng môi trường xã hội lành mạnh trong thời đại số.
Phát hiện cán bộ trẻ từ sớm và nhân rộng những “đại sứ áo xanh” là những hiến kế của cán bộ Đoàn nhằm tạo nguồn nhân lực trẻ cho hệ thống chính trị và lan tỏa những giá trị tích cực của tuổi trẻ trong xã hội.
Bên cạnh đó, các thủ lĩnh thanh niên khu vực ĐBSCL mong muốn tổ chức Đoàn đẩy mạnh chương trình hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, đặc biệt trong các lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, kinh tế tuần hoàn và kinh tế xanh.
Bày tỏ ý kiến, nguyện vọng đến Diễn đàn "Tiếng nói tuổi trẻ - Hành động của Đoàn" năm 2026, nhiều đoàn viên là học sinh THPT tại tỉnh Bắc Ninh cho rằng, điều nguy hiểm không chỉ là hành vi bạo lực học đường mà còn là sự im lặng của những người xung quanh. Các em kêu gọi bạn bè mạnh dạn lên tiếng, chia sẻ với thầy cô, quan tâm lẫn nhau và cùng xây dựng môi trường học đường an toàn, tôn trọng và không có bạo lực.
Hướng về Diễn đàn “Tiếng nói tuổi trẻ - Hành động của Đoàn”, các thủ lĩnh thanh niên trong Quân đội đã hiến kế mong Đoàn sẽ đổi mới mạnh mẽ cả nội dung và phương thức hoạt động trong kỷ nguyên số.
Đại úy Trần Hồ Thái Dương - Ủy viên Thường vụ BCH Đoàn cơ sở Trung đoàn 274 (Sư đoàn 377, Quân chủng Phòng không - Không quân) bày tỏ: Để thật sự là người dẫn dắt và đồng hành cùng thanh niên, tổ chức Đoàn cần tập trung đổi mới theo hướng chuyển mạnh từ “quản lý hành chính” sang “phục vụ - kiến tạo môi trường phát triển” cho thanh niên. Đoàn phải lắng nghe nhu cầu thực chất của đoàn viên; tổ chức hoạt động theo hướng thiết thực, ngắn gọn, hiệu quả, tránh hình thức.
Diễn đàn “Tiếng nói tuổi trẻ - Hành động của Ðoàn” năm 2026 do Trung ương Ðoàn tổ chức diễn ra vào lúc 13h00 hôm nay (19/3), tại Trung tâm phát thanh và truyền hình Quân đội (Số 165 Xã Đàn, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội).
Diễn đàn tập trung theo 3 nhóm nội dung trọng tâm, gồm: Ðổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Ðoàn phù hợp với yêu cầu, điều kiện mới; phát huy vai trò tiên phong của tuổi trẻ trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc; đồng hành, hỗ trợ thanh niên phát triển toàn diện.
Ðến nay, Diễn đàn đã ghi nhận con số kỷ lục với hơn 70.000 câu hỏi của đoàn viên, thanh thiếu nhi trong và ngoài nước gửi về. Các bạn trẻ tiếp tục gửi câu hỏi, bày tỏ nguyện vọng cho đến khi kết thúc Diễn đàn thông qua website: doithoai.doanthanhnien.vn.