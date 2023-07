‘Đóa hồng lai’ khoe sắc đẹp tựa thiên thần trong bộ ảnh mới

SVVN - Mang trong mình ba dòng máu Anh – Nga – Việt, Mia luôn để lại ấn tượng cho mọi người với nhan sắc đẹp, lạ, cuốn hút. Trong bộ ảnh mới đây, Mia đã “chiếm” trọn được trái tim cộng đồng mạng khi hóa thân, khoe vẻ đẹp tựa thiên thần.

Mặc dù đặt tên cho bộ ảnh là “Devil”, tuy nhiên vẻ đẹp của Mia lại khiến cộng đồng mạng phải khen ngợi và gọi là “thiên thần”. Mia LaLi tên thật là Đinh Hằng Nga (sinh năm 2003) được biết đến là người mẫu ảnh, mẫu livestream Tiktok, KOL được nhiều thương hiệu thời trang ưu ái. Vốn mang trong mình 3 dòng máu Anh – Nga – Việt, vì vậy Mia cũng sở hữu cho mình nét đẹp rất riêng và cuốn hút. Trong bộ ảnh mới, cô bạn đã nhận được vô số lời khen và lượt quan tâm đông đảo từ mọi người xung quanh.

Chia sẻ về bộ ảnh, Mia thổ lộ: “Mình đã đặt tên cho bộ ảnh này là Devil, bởi mình rất thích câu nói I look like this before I was a devil. Vì là con lai, vậy nên mình cũng không thấy quá khó khi hóa thân vào nhân vật lần này. Đây là một trong những bộ ảnh mình rất yêu thích, hài lòng, cũng như có cơ hội được làm việc với một ekip chuyên nghiệp”.

Vốn là người yêu thích cái đẹp, lại đam mê nghệ thuật từ nhỏ, vậy nên Mia cũng xác định con đường của bản thân từ rất sớm. Sau khi bị lỡ kế hoạch đi Mỹ do dịch bệnh COVID-19 diễn ra phức tạp, Mia đã quyết định lập nghiệp và phát triển nghệ thuật tại Thành phố Hồ Chí Minh. Thừa nhận, ngoại hình cũng có ưu thế nhất định, tuy nhiên với Mia, để theo đuổi nghệ thuật còn cần phải có năng lực, sự cố gắng, chăm chỉ và lòng quyết tâm.

Vừa xinh đẹp, lại tài năng, vậy nên Mia cũng trở thành hình mẫu lý tưởng của nhiều bạn trẻ đồng trang lứa. Tuy vậy, ít ai biết rằng cô bạn từng trải qua tuổi thơ không trọn vẹn vì không có tình thương của bố, bị cô lập khi sở hữu ngoại hình khác biệt so với bạn bè. Tuy nhiên, Mia không lựa chọn đầu hàng số phận, thay vào đó cô bạn đã và đang ngày càng tích cực hoàn thiện bản thân, trở thành “đóa hồng lai” xinh đẹp mà bao người mơ ước.

Được biết, gần đây Mia còn bén duyên sang mảng livestream, đan xen với các công việc hiện tại. Cô bạn cũng cảm thấy khá may mắn khi bản thân có cơ hội được bén duyên với nghề. Không những vậy, sắp tới Mia còn dự định sẽ bán mỹ phẩm cùng với mẹ. Đó cũng là dự định nhỏ của hai mẹ con Mia mà cô bạn rất mong sẽ được mọi người đón nhận và ủng hộ.