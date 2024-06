Đối diện với khó khăn là cách làm của những người dũng cảm

SVVN - Nguyễn Thị Minh Trang là sinh viên năm 3, chuyên ngành Luật Thương mại quốc tế, Trường Đại học Ngoại thương. Theo Trang, học tập ở một ngôi trường có tiếng là một cơ hội may mắn nhưng cũng là cả một thách thức giúp cô phát triển hoàn thiện bản thân từng bước vượt bậc.

Là một sinh viên, đặc biệt là sinh viên đang theo học tại một ngôi trường luôn đứng đầu cả nước về khối ngành Kinh tế, ngay từ những ngày đầu bước chân đến trường với danh xưng “tân sinh viên", mình đã cảm thấy được những áp lực vô hình.

Có lẽ, rất khó để gọi đúng tên vì nó “vô hình", nhưng để tìm một từ đúng tính chất nhất để nói về nó thì mình sẽ gọi đấy là “Áp lực đồng trang lứa", rồi từ đó tạo ra cho không ít FTUers “áp lực phải nổi bật". Cũng phải thôi vì xung quanh mình toàn thủ khoa rồi Học sinh giỏi Quốc gia, không thì cũng đến từ các trường THPT chuyên, việc các bạn ấy “giỏi" có lẽ là một điều hiển nhiên ấy mà.

Và rồi, để bản thân không “mờ nhạt" giữa nơi tinh hoa hội tụ ấy, mình quan sát và làm những điều mà theo mình thì “người giỏi họ sẽ làm như vậy". Mình đi học, đăng ký tham gia CLB, rồi đi làm khi cảm thấy bản thân đã đến lúc cần thử sức với môi trường doanh nghiệp và mình cũng tham gia các cuộc thi nữa. Có lẽ, so với mọi người xung quanh, mình không phải là người quá thông minh hay quá giỏi đâu. Vì vậy, nên việc làm nhiều thứ và đôi khi là làm nhiều thứ cùng một lúc, có lúc, nó khiến mình quá tải và đứng trước nguy cơ cạn kiệt sức lực.

Và thực tế thì, đã không ít lần mình muốn bỏ cuộc, nhưng may mắn là mình vẫn có những người yêu mình ở bên cạnh, họ động viên dù đôi lúc cách họ động viên hơi mang tính tăng “tương tác" một chút. Nhưng trên tất cả, họ vẫn luôn bên mình, là điểm tựa, là chỗ dựa tinh thần để mình bước tiếp. Một sinh viên năm 3, mình chắc chắn sẽ không dám nói về triết lý sống hay chia sẻ về kinh nghiệm sống, nhưng giờ đây, mình có thể tự tin nói với mọi người rằng, mình đã biết cách đứng lên sau những vấp ngã, biết cách “tự chữa lành" bản thân khỏi những tổn thương, và đã chập chững qua được cấp “mầm non" của bài học cần phải làm gì khi đối diện với những khó khăn, với những điều bất như ý trong cuộc sống này…

Có lẽ, khi so sánh với các bạn đồng trang lứa, mình là một người khá may mắn. May mắn vì mình có gia đình bên cạnh, vì mình được tạo mọi điều kiện thuận lợi từ hậu phương vững chắc ấy để băng băng trải nghiệm những điều mình thích và chinh phục mọi điều mình yêu.

Nhưng tất nhiên rồi, cuộc sống đem đến những khó khăn vì tin tưởng chúng ta đủ năng lực để vượt qua chúng mà, mình cũng có những khó khăn, những câu chuyện riêng của bản thân thôi. Khó khăn với mình chắc, nó đã, đang và có thể là sẽ còn hiện hữu đó chính là việc cải thiện những khuyết điểm của bản thân hay nói xa hơn là trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình. Bởi vì, mình xuất phát điểm là một đứa khá là hướng nội, rụt rè mà lại hay cảm xúc, có thể gọi là hành động khá “cảm tính".

Nói về câu chuyện “hướng nội" thời học sinh, đặc biệt là học sinh THCS, mình cực kỳ sợ đám đông. Sợ phải đối diện với những nơi đông người này, rồi mình sợ nói chuyện trước mặt nhiều người, hồi đó mình còn được đánh giá là “đơ" vì kém giao tiếp.

Khi lên cấp 3, xuất phát vẫn là từ chữ “ngại" đó, mình gần như “né" tất cả những ánh mắt của thầy cô, “trốn" tất cả những lần thuyết trình và kiệm lời mỗi khi được gọi tên phát biểu. Đã có thời gian mà trong không gian lớp học chỉ chứa tối đa được 50 con người, nếu mình đứng ở đầu lớp thì âm lượng của mình nói ra không vang được tới cuối lớp như thế đó.

Nhưng rồi, chắc có lẽ theo sự vận động để phát triển, mình dần tìm được những cơ hội để thay đổi bản thân. Đó là lần đầu tiên làm MC trước lớp, lần đầu tiên đứng thuyết trình trên bục giảng trong tiết Ngữ văn, lần đầu tham gia Cuộc thi Hùng biện cấp trường trước vài trăm con người, thời học sinh ấy, mình cũng đã kịp tích lũy cho mình một vài “lần đầu tiên".

Và rồi mình đến với “Ngoại thương", sinh viên năm nhất thì mình cũng như bao người thôi, tìm cho mình một CLB - một nơi giúp mình bớt những bỡ ngỡ khi bắt đầu hành trình mới. Như một sự sắp đặt ngẫu nhiên, mình trở thành thành viên của CLB Kinh tế toàn cầu (GEC) và hoạt động trong Ban Đối ngoại.

Ba năm, ba vị trí, ba điểm nhìn và hàng trăm lần thay đổi của những cung bậc cảm xúc. Có thể nói, GEC chính là dấu ấn đẹp nhất của thời đại học của mình, là nơi lưu giữ những khát khao tuổi trẻ, những mơ ước thanh xuân. Xuất phát từ Ban Đối ngoại, có một câu mình hay nói với các đối tác mình có cơ hội làm việc đó là: “Bọn em là sinh viên, nên thứ chúng em có không gì ngoài sự nhiệt huyết và tinh thần “dám làm". Khi sự chuyên nghiệp là điều không thể hoàn thiện trong thời gian ngắn, thì sự chủ động và ham học hỏi của chúng em, chắc chắn sẽ là điều tạo ấn tượng với các chị".

Quả thực vậy, sinh viên mà, chúng mình giàu nhất là ước mơ. Ở GEC, mình được cầm Mic làm MC, được thỏa đam mê cầm Mic của bản thân trên những sân khấu lớn, được đại diện CLB đứng phát biểu trong các sự kiện với sự tham gia của hàng trăm con người. Và trên hết, mình được gặp những con người mà trước kia mình vẫn hay gọi họ là “con nhà người ta" ấy, họ giỏi thật, và giỏi cả trong việc truyền lửa, truyền cảm hứng nữa.

Chúng mình cứ vậy thôi, tin tưởng nhau mà không cần một sự đảm bảo vật chất nào, nắm tay nhau để đi qua vô vàn những khó khăn. Để mà nói khoảnh khắc đáng nhớ nhất của mình với GEC, có lẽ, mình sẽ nhớ mãi Đêm Chung kết Cuộc thi G’Contest - Nhà Kinh tế tài ba 2023. Khi quán quân nâng cao chiếc cúp trên tay, mình đã khóc. Khóc vì những cố gắng, khóc vì những đánh đổi và khóc vì niềm hạnh phúc.

Con người “hướng nội" ngày ấy, trong giây phút đó đã thay đổi rồi. Đã dám cầm Mic đến độ yêu thích việc cầm Mic, dám phát biểu, dám đưa hình ảnh CLB đến với những đối tác và dám làm nhiều điều mà trong nhận thức của bản thân vài năm trước kia, sẽ không bao giờ dám thử. Từ một con người “hướng nội" mình “hướng ra lung tung" như vậy đấy. Và dường như, nếu không phải Ngoại thương thì sẽ chẳng thể có mình của hiện tại.

Sự thay đổi bề ngoài là thế, nhưng thực tế, có một khó khăn mình khó vượt qua hơn, khó khăn từ bên trong bản thân mình mang tên “cảm xúc". Vượt qua cảm xúc của chính mình là điều chúng ta có thể nói về nó, hàng ngày, hàng giờ nhưng không phải ai cũng có thể làm được. Mình là một con người khá cảm xúc và khả năng kiểm soát cảm xúc của mình dường như hơi tệ.

Điều này là không tốt và đặc biệt, nó vô cùng ảnh hưởng đến quá trình làm việc tại vị trí Chủ tịch CLB. Gọi Chủ tịch vậy thôi nhưng thành viên bên dưới có những em chỉ cách mình 2 tháng tuổi, vậy nên, việc phải tỏ ra bĩnh tĩnh trước mọi vấn đề hay chín chắn mọi lúc trong quá trình quản lý nguồn nhân lực thực sự là một thử thách với mình.

Và cuộc sống vẫn thường tồn tại một quy luật, mình càng sợ điều gì sẽ càng dễ mắc phải điều đó. Từ những áp lực đồng trang lứa về yêu cầu phải tỏa sáng, mình quản lý CLB chưa ổn đã chạy đi thử sức với nhiều điều mới. Mình đi làm, đi thi với mục tiêu làm đẹp CV ở mức tối đa. Nhưng vốn là người cảm tính cộng với khả năng quản lý chưa thực sự tốt, áp lực phải thành công rồi áp lực phải “hiểu chuyện" đến áp lực từ việc chưa kịp lớn đã phải trưởng thành, đôi lúc, mình phải thừa nhận rằng bản thân đã có những quyết định vô cùng sai lầm và có rất nhiều thời điểm, mình như chìm xuống dưới đáy với tất cả những cảm xúc tiêu cực ấy.

May mắn thay, mình biết đến Tôi lên tiếng 2024, một cuộc thi về Hùng biện với chủ đề The Eyes. Team up trong 24h trước ngày hết hạn nộp bài dự thi Vòng 1, từ những con người xa lạ, chúng mình tìm thấy nhau. Cuộc thi với tính chất có lẽ sẽ là lần đầu cũng như lần cuối mình tham gia. Một cuộc thi rất khác với cuộc sống của mình trước đây và có thể, cũng sẽ không giống với cuộc đời mình về sau này. Nhưng có lẽ đúng với chủ đề của cuộc thi, mình có cơ hội được nhìn sâu vào bên trong bản thân, có cơ hội để “tự chữa lành" cho những vụn vỡ trong tâm hồn mình.

Tại sân khấu của Đêm Chung kết ấy, mình đã tự tin nói rằng: “Đối diện với khó khăn là cách làm của những người dũng cảm… Nhưng đôi khi lùi lại cũng là một loại can đảm. Vì đó là khi, bạn đã sẵn sàng đối diện để chữa lành những vết thương và hoàn thiện những khuyết điểm của bản thân mình. Và chắc chắn rằng, chiến thắng chính bản thân mình là chiến thắng rực rỡ nhất".

Cuộc thi đã giúp mình trưởng thành thì chưa thể, nhưng chắc chắn, Tôi lên tiếng 2024 và những con người mình đã gặp tại đây đã để lại cho mình những bài học giá trị để tạo nên tiền đề cho sự trưởng thành của mình sau này. Học cách trầm tĩnh hơn, rèn luyện khả năng kiểm soát cảm xúc, biết sắp xếp thứ tự ưu tiên ở từng thời điểm trong cuộc sống. Mình của hiện tại chắc rằng không phải là một phiên bản hoàn hảo, nhưng đã “lành lặn" hơn và chắc chắn sẽ trở thành một bản thân hoàn thiện hơn nữa sau những va vấp của cuộc đời.

Khi thực hiện nhiệm vụ của Ban Đối ngoại tại GEC, có một đoạn thông tin mà thường được “sao chép" qua các Hồ sơ tài trợ của từng sự kiện. Đó là thông tin về “Tầm nhìn và sứ mệnh" của CLB. Mục tiêu của chúng mình là tạo ra một điểm đến kinh tế thông qua các sự kiện chia sẻ về tình hình kinh tế toàn cầu dành cho cộng đồng sinh viên cũng như xây dựng một sân chơi kinh tế uy tín, chuyên nghiệp và hiện đại dành cho các bạn sinh viên yêu kinh tế.

Tại đây, các bạn sẽ có cơ hội được tìm hiểu và giải quyết những vấn đề thực hiện của doanh nghiệp giữa yêu cầu cần phải thay đổi từng ngày để thích nghi với tiến trình vận hành của nền kinh tế, qua đó, nâng cao năng lực cũng như khả năng cạnh tranh khi bước chân vào thị trường lao động.

Hay với Tôi lên tiếng 2024, dựa trên The Eyes, chúng mình đã đi theo một chủ đề có thể được gọi là hot trend của năm 2024 này - “Chữa lành". Có lẽ, để mà nói đến sự ảnh hưởng sâu rộng đến thế hệ trẻ hiện nay thì chúng mình chưa đủ sức. Nhưng chắc hẳn, với những con người có mặt tại hội trường ngày hôm ấy, những người đang có những vấn đề và áp lực cho riêng mình dù ít hay nhiều đều có thêm động lực để đối mặt trực tiếp với bản thân và cũng như để “chữa lành" đúng cách. “Chữa lành" là để chúng ta hàn gắn lại những vết thương, để chúng ta trở nên tốt hơn, cứng cáp hơn sau đổ vỡ, vậy nên, chắc chắn rằng, nó không hề xấu.

Có những lúc điều đúng đắn là chiến đấu, cũng có lúc điều đúng đắn là quay đầu và bỏ chạy. Có những lúc đúng đắn là níu kéo bằng tất cả những gì bạn có và có khi đúng đắn là buông tay tùy duyên. Đôi khi điều đúng đắn cần làm là bỏ đi những đánh giá tiêu cực về bản thân mình… Đó là những điều mà trong 7 phút trên sân khấu, mình muốn nói với mọi người, dù đó có phải là khán giả cổ vũ của nhóm chúng mình hay không.

Đó là những điều mình đã làm. Còn khi nói đến việc, người trẻ cần làm gì để sống có ích cho xã hội và cộng đồng. Không biết suy nghĩ này có khác với nhiều người hay biến mình trở nên khác lạ hay không, nhưng với mình, hoàn thiện bản thân, biết cách yêu bản thân đúng cách và trìu mến đón nhận những điều đến với cuộc sống, đó chính là cách bạn sống có ích cho xã hội rồi.

Với cá nhân mình, con người là nền tảng của xã hội, và những con người với thái độ sống lạc quan, không ngại dấn thân để thay đổi, không ngại khó khăn để dốc lòng cống hiến, tất cả sẽ tạo nên một xã hội phát triển. Có một nhận định, với mình thì nó chưa bao giờ sai đó chính là: “Gió tầng nào gặp mây tầng đó".

Khi bạn là một con người lạc quan, bạn sẽ gặp những người tích cực. Khi bạn là một con người không ngừng nỗ lực, chắc chắn, sẽ có những con người ưu tú đồng hành cùng bạn. Ai cũng có những góc khuất chưa từng được “lên tiếng" như bạn ấy thôi, vì vậy, đừng cố gắng để trở thành một ai khác.

Hãy cố gắng để trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình qua từng ngày vì: “Dù chúng mình là ai - Đúng 10 giờ, hoa sẽ nở". Hoa nở theo từng chu kỳ khác nhau, chúng ta cũng chẳng thể tỏa sáng trong cùng một thời điểm. Nhưng nơi nào có sự nỗ lực, có ý chí bền bỉ, nơi đó sẽ có hào quang của chiến thắng. Đó là điều mình tự dặn bản thân mỗi ngày, là động lực cho mình tiếp tục cố gắng. Và mình tin rằng, mình sẽ làm được, các bạn cũng sẽ làm được, chúng ta rồi sẽ thành công theo cách của riêng mình. Đấy là khi chúng ta sống cho ra sống, sống để trở thành một người có ích và để cống hiến cho xã hội…

Một số thành tích tiêu biểu của Minh Trang: GPA kỳ I năm học 2023 - 2024: 3.56/4.0;

Giải Nhì Cuộc thi Sinh viên Nghiên cứu Khoa học cấp Đơn vị, Trường Đại học Ngoại thương năm học 2023 - 2024;

Đồng tác giả bài viết “Quy định về Báo cáo ESG: Kinh nghiệm quốc tế và khuyến nghị đối với Việt Nam", được đăng trên Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ;

Đồng tác giả bài viết “Ứng dụng Công nghệ Trí tuệ nhân tạo trong Bảo vệ bản quyền đối với Nội dung số";

Chủ tịch CLB Kinh tế toàn cầu (GEC) - Trường Đại học Ngoại thương nhiệm kỳ 2023 - 2024;

Phó Chủ tịch kiêm Trưởng Ban Đối ngoại CLB Kinh tế toàn cầu (GEC) - Trường Đại học Ngoại thương nhiệm kỳ 2022 - 2023;

Giấy Chứng nhận “Gương mặt Đoàn viên tiêu biểu" năm học 2023 - 2024 được cấp bởi Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - Trường Đại học Ngoại thương;

Quý quân tại Cuộc thi Tôi lên tiếng 2024;

Final Round chương trình Đại sứ Thương hiệu Tuyển dụng, Ngân hàng Quân đội MB - MB Career Ambassadors;

Đại sứ truyền thông cho các Cuộc thi, Dự án dành cho Sinh viên.

