Dự án ‘Awake Drive’ giành giải Nhất cuộc thi Startup Launchpad 2024: Đưa công nghệ cứu người tài xế vào thực tế

SVVN - Tại vòng Chung kết cuộc thi 'Bệ phóng Khởi nghiệp - Startup Launchpad' lần thứ II, năm 2024, nhóm sinh viên ĐH Bách khoa Hà Nội đã xuất sắc giành giải Nhất, với dự án Awake Drive – hệ thống công nghệ giám sát và duy trì độ tỉnh táo cho tài xế. Dự án không chỉ khẳng định sức sáng tạo của giới trẻ Thủ đô mà còn mang lại giải pháp an toàn giao thông thiết thực, giúp giảm thiểu tai nạn và bảo vệ tính mạng người lái xe.

Ngày 24/12, vòng Chung kết cuộc thi 'Bệ phóng Khởi nghiệp - Startup Launchpad' lần thứ II, năm 2024 đã diễn ra tại Hà Nội, thu hút sự tham gia của nhiều đội thi tài năng từ các trường đại học, học viện trên địa bàn Thủ đô.

Awake Drive là một sản phẩm sáng tạo và có tính ứng dụng cao trong lĩnh vực an toàn giao thông. Dự án này sử dụng công nghệ sóng não để theo dõi và duy trì độ tỉnh táo của tài xế trong suốt quá trình lái xe, đặc biệt trong những tình huống tài xế phải lái xe lâu dài hoặc trong điều kiện khắc nghiệt. Hệ thống này có thể phát hiện sự suy giảm độ tỉnh táo của người lái xe, đưa ra cảnh báo kịp thời và đưa ra các giải pháp khắc phục, như điều chỉnh tư thế hoặc khuyến nghị tài xế nghỉ ngơi.

Trong bối cảnh an toàn giao thông ngày càng trở thành vấn đề cấp bách, đặc biệt là đối với các phương tiện giao thông đường bộ, hệ thống của Awake Drive được kỳ vọng sẽ góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông do tài xế mất tỉnh táo hoặc mệt mỏi. Những tai nạn này thường xảy ra trong những chuyến đi dài, khi tài xế mệt mỏi và không thể nhận thức đầy đủ về tình hình giao thông xung quanh. Dự án của nhóm sinh viên ĐH Bách khoa Hà Nội không chỉ mang lại giá trị về mặt công nghệ mà còn có tác động lớn đến an toàn cộng đồng, giảm thiểu những nguy cơ tai nạn giao thông.

'Startup Launchpad' là cuộc thi được Thành Đoàn Hà Nội tổ chức thường niên, dành cho các sinh viên có đam mê khởi nghiệp, sáng tạo và mong muốn hiện thực hóa các ý tưởng, dự án của mình. Cuộc thi năm nay thu hút sự tham gia của các đội thi, đến từ 17 trường đại học, học viện trên địa bàn Thủ đô, với hơn 50 dự án xuất sắc được gửi về. Đây không chỉ là sân chơi để các bạn sinh viên thể hiện khả năng sáng tạo, mà còn là cơ hội để các dự án khởi nghiệp được kết nối với các nhà đầu tư, chuyên gia và các tổ chức hỗ trợ, nhằm đưa ý tưởng đến gần hơn với thực tế.

Để có mặt tại vòng Chung kết, các đội thi phải vượt qua các vòng sơ loại đầy khắc nghiệt, đồng thời đạt được giải cao trong các cuộc thi khởi nghiệp cấp trường và cấp thành phố. Trong quá trình tham gia, nhóm Awake Drive đã nhận được sự hỗ trợ từ các chuyên gia cố vấn, nhà đầu tư, và các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp. Những buổi đào tạo kỹ năng, huấn luyện thuyết trình và gọi vốn đã giúp các đội thi hoàn thiện dự án của mình, chuẩn bị kỹ lưỡng cho vòng thi quyết định.

Phát biểu tại Lễ trao giải, anh Nguyễn Tiến Hưng - Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên TP. Hà Nội cho biết, cuộc thi năm nay đã mang lại nhiều dự án khởi nghiệp sáng tạo, có tính khả thi cao và giải quyết những vấn đề thực tiễn của xã hội. Anh cũng nhấn mạnh, trong bối cảnh Kỷ nguyên số và cách mạng công nghiệp 4.0, các bạn thanh niên, đặc biệt sinh viên Hà Nội, cần tiếp tục phát huy tinh thần sáng tạo, khởi nghiệp, ứng dụng khoa học công nghệ vào các lĩnh vực đời sống xã hội.

Awake Drive không chỉ là một dự án khởi nghiệp, mà còn là minh chứng cho sức sáng tạo, sự đam mê và khát vọng đóng góp của giới trẻ vào việc giải quyết các vấn đề cấp bách của xã hội. Các sinh viên ĐH Bách khoa Hà Nội đã thể hiện tinh thần xung kích, sáng tạo và khả năng ứng dụng khoa học công nghệ vào thực tế, góp phần nâng cao chất lượng sống cho cộng đồng.

Với chiến thắng này, nhóm Awake Drive nhận được phần thưởng cao quý, đồng thời mở ra cơ hội lớn để phát triển dự án, đưa sản phẩm đến gần hơn với người tiêu dùng và các nhà đầu tư. Đây là dấu mốc quan trọng trong hành trình khởi nghiệp và là bước đệm để các bạn sinh viên hướng đến xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp mạnh mẽ, sáng tạo và bền vững tại Thủ đô Hà Nội.

Đối với các sinh viên tham gia cuộc thi, 'Bệ phóng Khởi nghiệp - Startup Launchpad' không chỉ là một sân chơi khởi nghiệp, mà còn là cơ hội để các bạn học hỏi, giao lưu và kết nối với các chuyên gia, doanh nghiệp, giúp các ý tưởng sáng tạo trở thành hiện thực và góp phần vào sự phát triển chung của xã hội.