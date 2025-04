Sôi nổi Hội trại truyền thống ‘Tự hào nòi giống Tiên Rồng’ lần thứ XVI, năm 2025

SVVN - Sáng 24/3, đoàn đại biểu 'Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu' và 'Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng' năm 2024 đã thực hiện Lễ dâng hương, đặt vòng hoa tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ (đường Bắc Sơn, TP. Hà Nội). Đây là hoạt động ý nghĩa trong khuôn khổ Lễ trao Giải thưởng ‘Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu’ 2024, thể hiện sự tri ân sâu sắc của thế hệ trước những hi sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ trong cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do cho đất nước.