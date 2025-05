Gần 800 học viên Học viện An ninh nhân dân tham gia diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9

SVVN - Học viện An ninh nhân dân tổ chức Lễ xuất quân, đưa 1 cán bộ và 797 học viên tham gia diễu binh, diễu hành chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Đây là hoạt động ý nghĩa, thể hiện tinh thần trách nhiệm, lòng tự hào và quyết tâm của tuổi trẻ Học viện trong sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.

Sáng 5/5, tại khuôn viên Học viện An ninh nhân dân (ANND), Lễ xuất quân tham gia diễu binh, diễu hành chào mừng Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 – 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2025) đã được tổ chức. Buổi lễ là sự kiện chính trị đặc biệt, thể hiện niềm tự hào, trách nhiệm và quyết tâm của tuổi trẻ Học viện ANND trong hành trình viết tiếp truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân.

Thực hiện Kế hoạch số 3575/KH-T01-QLHV ngày 29/4/2025 của Giám đốc Học viện về việc tổ chức lễ xuất quân, Học viện ANND đã quyết định cử 1 cán bộ và 797 học viên ưu tú tham gia đội hình diễu binh, diễu hành tại Quảng trường Ba Đình – nơi linh thiêng gắn liền với những sự kiện trọng đại của dân tộc.

Tham dự buổi lễ có TS. Đại tá Nguyễn Văn Thiết – Phó Giám đốc Học viện ANND; Thượng tá Nguyễn Hữu Anh – Trưởng phòng Quản lý học viên; đại diện lãnh đạo các phòng, khoa, ban chức năng; các thầy cô giáo cùng toàn thể 797 học viên được tuyển chọn tham gia diễu binh, diễu hành.

Mở đầu buổi lễ là nghi thức dâng hương tưởng niệm tại Đài tưởng niệm liệt sĩ của Học viện – nơi ghi dấu sự hy sinh anh dũng của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Công an vì độc lập, tự do của dân tộc. Trong không khí trang nghiêm, xúc động, các đại biểu và học viên đã dành phút mặc niệm, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc với những người đi trước.

Tại chương trình, Thượng tá Nguyễn Hữu Anh đã công bố Quyết định của Giám đốc Học viện về việc cử cán bộ và học viên tham gia đội hình diễu binh, diễu hành. Đây là những gương mặt tiêu biểu, được lựa chọn kỹ lưỡng từ các khoá học, đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, thể lực và tinh thần kỷ luật.

Phát biểu tại buổi lễ, TS. Đại tá Nguyễn Văn Thiết khẳng định: “Lễ diễu binh, diễu hành lần này không chỉ là dịp để tưởng nhớ và tri ân các thế hệ đi trước, mà còn là cơ hội thể hiện niềm tự hào và vị thế của lực lượng Công an nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Tôi mong rằng mỗi bước chân của các đồng chí trên Quảng trường Ba Đình sẽ là lời tuyên ngôn sống động về lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân”.

Đại diện cho học viên tham gia, học viên Cao Tiến Minh – lớp B1D54 bày tỏ sự xúc động, vinh dự khi được góp mặt trong sự kiện trọng đại này. “Chúng em nguyện nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, kỷ luật, vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”, Tiến Minh chia sẻ.

Ngay sau buổi lễ, toàn bộ cán bộ và học viên đã nhanh chóng di chuyển đến các địa điểm tập luyện theo sự phân công của Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (K02), chính thức bước vào giai đoạn huấn luyện nghiêm ngặt cùng các lực lượng khác.

Lễ xuất quân là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt, không chỉ giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước cho thế hệ trẻ mà còn khẳng định vai trò của Học viện ANND trong việc xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại – sẵn sàng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân tin tưởng giao phó.