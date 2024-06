Gặp gỡ hội 10X đã hiện thực hóa ước mơ du học New Zealand bằng cách... quay video

Không phải những bài luận nghìn từ hay bài thi năng lực “căng não”, điều giúp các bạn học sinh Việt Nam tài năng trong độ tuổi từ lớp 8-10 này chinh phục học bổng danh giá của Chính phủ New Zealand cũng như học bổng các trường một cách ngoạn mục chính là những… chiếc video ngắn mang đậm “màu sắc” cá nhân.

Có một học bổng siêu “đặc quyền” chỉ dành riêng cho teen Việt chúng mình

Vừa qua, Cơ quan Giáo dục New Zealand (Education New Zealand - ENZ) đã tổ chức lễ trao học bổng nhằm vinh danh các học sinh Việt Nam xuất sắc nhận Học bổng Chính phủ New Zealand bậc Trung học 2024 (New Zealand Schools Scholarships - NZSS).

Đây là chương trình học bổng được triển khai từ năm 2019 dành cho học sinh có quốc tịch Việt Nam đang theo học lớp 8, 9, 10 tại Việt Nam. Cho đến nay, Việt Nam là quốc gia duy nhất được chính phủ New Zealand “chọn mặt gửi vàng” để trao học bổng này.

Không phụ lòng mong đợi, năm nay, NZSS đã quay trở lại và tiếp tục mở ra cơ hội để teen cả nước tranh tài cho cơ hội học bổng trung học danh giá tại New Zealand – nền giáo dục nhiều năm liền “đứng top” trong khối các nước nói tiếng Anh về trang bị các kỹ năng tương lai cho người học (theo Economist Intelligence Unit).

90s để “về đích” bằng một phiên bản sống động nhất của bản thân

Là một học bổng chính phủ danh giá, nhưng cách tiếp cận của NZSS lại cực kỳ “hợp gu” các bạn Gen Alpha năng động. Cụ thể, để có được cơ hội học tập tại 1 trong 18 trường trung học hàng đầu ở xứ sở Kiwi qua NZSS, bên cạnh hồ sơ và giấy tờ cần thiết, các bạn ứng viên phải “giải” một “đề bài” cực cool: thể hiện cá tính và nguyện vọng của bản thân thông qua một video tự quay. Qua đó, học bổng thành công khuyến khích việc trau dồi các kỹ năng công nghệ cũng như cho phép ứng viên thể hiện trọn vẹn tính sáng tạo và tiềm năng của bản thân.

Cô bạn Võ Bảo Ngọc (một trong các tân chủ nhân của học bổng Chính phủ NZSS 2024) cho biết bản thân đã rất hào hứng với hình thức ứng tuyển mới mẻ của học bổng. “Khoảng tháng 10 năm ngoái, mình đã bắt đầu tìm hiểu về học bổng này qua sự giới thiệu của mẹ và cảm thấy rất hứng thú khi xem cách các bạn năm trước đạt được học bổng. Sau đó, mình đã quyết tâm chuẩn bị hồ sơ và video ngắn 90 giây này để ứng tuyển một cách chỉn chu nhất.”

Chia sẻ về sự khác biệt ấn tượng của học bổng NZSS, ông Ben Burrowes - Giám đốc khu vực Châu Á của ENZ chia sẻ: “Khi đánh giá đơn ứng tuyển học bổng, chúng tôi sẽ xem xét học sinh một cách toàn diện, không chỉ dựa trên thành tích học tập hay trình độ tiếng Anh, mà còn ở con người của các em. Bởi các em sẽ học cùng học sinh New Zealand cũng như các bạn bè đến từ nhiều nền văn hoá khác nhau, chúng tôi muốn thấy rõ nhất sự đam mê, khả năng thích ứng, sẵn sàng hoà nhập cộng đồng bên ngoài lớp học, và sự hứng thú với những quan điểm, góc nhìn khác nhau nơi học sinh.”

Nhưng làm sao để thể hiện bản thân thật ấn tượng trong 1,5 phút? Bí quyết thành công chinh phục Hội đồng xét học bổng NZSS nằm ở của những “thước phim” sáng tạo và chân thật nhất về con người và tiềm năng của các bạn. Muôn màu sắc của những niềm đam mê như đọc sách, bảo tồn thiên nhiên, những ước mơ được làm trong lĩnh vực giáo dục, y học,...cũng như nỗ lực và kế hoạch cụ thể để thực hiện điều đó được các ứng viên năm nay thể hiện trong video bằng những cách riêng ấn tượng.

Thậm chí, đến cả các bậc phụ huynh cũng phải “trầm trồ” trước quyết tâm của các bạn ứng viên NZSS. Chú Dương Quang Tuấn, phụ huynh của bạn Dương Quang Minh Tú (nhận học bổng NZSS 2024), chia sẻ rằng quá trình làm video đã giúp Tú trở nên chủ động và tự lập hơn rất nhiều. Dõi theo quá trình làm video của Tú từ những ý tưởng ban đầu đến khi hoàn thành, chú rất tự hào về sự trưởng thành của Tú không những trong khả năng sáng tạo và kỹ năng truyền thông mà còn về sự tự tin, độc lập và biết tự chịu trách nhiệm trong các quyết định hướng đến mục tiêu cá nhân.

Sắp tới đây, các cá nhân xuất sắc đã được chọn trao Học bổng NZSS 2024 và học bổng trường sẽ bắt đầu hành trình học tập tại các trường trung học chất lượng của New Zealand vào tháng 7/2024 hoặc tháng 1/2025. Nền giáo dục New Zealand đã sẵn sàng đón chào các bạn đến với một chặng đường mới và cơ hội để trở thành những công dân toàn cầu trong tương lai.