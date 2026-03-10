Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67 quy tụ những vận động viên xuất sắc nhất

report Vì sao Khánh Hòa được chọn đăng cai Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67, năm 2026?

Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67, năm 2026, cho biết việc lựa chọn địa phương đăng cai luôn được cân nhắc kỹ lưỡng dựa trên nhiều tiêu chí.

Theo nhà báo Phùng Công Sưởng, Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong đã có lịch sử 67 năm, đến nay vẫn còn nhiều tỉnh, thành chưa từng đăng cai tổ chức. Vì vậy, mỗi địa điểm được lựa chọn đều phải đáp ứng những điều kiện phù hợp để bảo đảm quy mô và chất lượng của giải.

“Khi nhắc đến Khánh Hòa, chúng tôi nhận thấy địa phương hội tụ nhiều điều kiện thuận lợi để tổ chức một giải marathon quy mô lớn”, nhà báo Phùng Công Sưởng nói.

Theo Trưởng Ban tổ chức, yếu tố đầu tiên là điều kiện tự nhiên và khí hậu. Khánh Hòa có khí hậu ôn hòa, không quá khắc nghiệt, đặc biệt là môi trường biển với hàm lượng ion cao, tạo cảm giác dễ chịu cho du khách cũng như các vận động viên. “Khí hậu Khánh Hòa rất phù hợp cho các hoạt động thể thao ngoài trời. Không khí biển trong lành, dễ chịu, tạo điều kiện lý tưởng cho vận động viên thi đấu và trải nghiệm”, Tổng Biên tập báo Tiền Phong cho biết.

Bên cạnh đó, địa phương sở hữu những cung đường chạy ven biển đẹp, mang lại trải nghiệm đặc biệt cho các runner khi tham gia giải. “Đường chạy ven biển của Khánh Hòa rất đẹp. Vào buổi sáng sớm, các vận động viên có thể vừa chạy vừa đón ánh bình minh trên biển. Đó là trải nghiệm rất đặc biệt mà không nhiều nơi có được”, nhà báo Phùng Công Sưởng nói.

Một yếu tố quan trọng khác là hạ tầng du lịch và hệ thống lưu trú. Theo Ban Tổ chức, nhiều địa phương dù có cảnh quan đẹp nhưng hạn chế về cơ sở lưu trú khiến việc tổ chức giải quy mô lớn gặp khó khăn. Ngoài ra, hạ tầng giao thông thuận lợi cũng là lợi thế của Khánh Hòa khi có đầy đủ các loại hình di chuyển như đường bộ, đường sắt và hàng không, giúp vận động viên từ nhiều địa phương dễ dàng tham dự giải.

Năm nay, Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong mang chủ đề “Đón ánh bình minh”. Theo Trưởng Ban tổ chức, thông điệp này đặc biệt phù hợp khi gắn với Khánh Hòa - địa phương có huyện đảo Trường Sa, nơi đón ánh bình minh sớm giữa trùng khơi của Tổ quốc.

“Với Khánh Hòa - địa phương có đặc khu Trường Sa, nơi đón ánh bình minh sớm giữa trùng khơi - thông điệp ‘Đón ánh bình minh’ càng trở nên ý nghĩa”, nhà báo Phùng Công Sưởng nói, và cho biết trong quá trình làm việc với lãnh đạo địa phương, Ban Tổ chức cảm nhận rõ tình yêu thể thao và quyết tâm đồng hành của tỉnh Khánh Hòa.

“Qua quá trình trao đổi với lãnh đạo tỉnh, chúng tôi thấy rõ tình yêu thể thao, quyết tâm chính trị cũng như sự đồng hành của chính quyền và người dân địa phương. Khánh Hòa cũng là cái nôi của nhiều phong trào thể thao và có kinh nghiệm tổ chức các sự kiện lớn”, Tổng Biên tập báo Tiền Phong chia sẻ.

Bên cạnh hoạt động thi đấu, Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong còn có nhiều hoạt động bên lề nhằm mang đến trải nghiệm đa dạng cho cộng đồng runner.

“Một trong những điểm nhấn là Lễ Thượng cờ tại Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma vào ngày 28/3/2026 với thông điệp “Vạn dặm Trường Sa - Trong tim Tổ quốc”. Đây sẽ là nghi thức trang trọng nhằm tưởng niệm và tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì chủ quyền biển đảo.

"Chúng tôi tổ chức lễ thượng cờ với tinh thần trang trọng và xúc động, để tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Hy vọng các cơ quan báo chí sẽ đồng hành và lan tỏa những giá trị ý nghĩa của hoạt động này”, nhà báo Phùng Công Sưởng nói.