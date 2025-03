Giảng viên Việt Nam giành giải cao nhất tại Hội nghị ACBSP khu vực 10 năm 2025

SVVN - Công trình nghiên cứu của TS Phạm Thành Vinh - Giảng viên bộ môn Quản trị Kinh doanh tại trường ĐH FPT, đã vượt qua 60 đề tài nghiên cứu khoa học khác để giành giải 'Best of Region' tại Hội nghị ACBSP khu vực 10, năm 2025.

Hội nghị Hội đồng Kiểm định các trường và chương trình kinh doanh (ACBSP) khu vực 10, năm 2025 diễn ra tại Mumbai, Ấn Độ, với sự tham gia của các thành viên đến từ 60 quốc gia và vùng lãnh thổ khu vực Nam Á và Đông Nam Á như Việt Nam, Singapore, Ấn Độ, Thái Lan, Sri Lanka, Nepal… Hội nghị năm nay có sự góp mặt của nhiều lãnh đạo từ tổ chức ACBSP như GS Uday Salunkhe - Chủ tịch đắc cử của ACBSP, TS Jeffrey Alderman - Chủ tịch đương nhiệm và Giám đốc điều hành ACBSP.

Với chủ đề "Bridges Across Borders: Collaborative Strategies for Academic & Professional Success" (Kết nối xuyên biên giới: Chiến lược hợp tác vì thành công học thuật & nghề nghiệp), Hội nghị năm nay hướng tới thúc đẩy các cuộc thảo luận ý nghĩa, hợp tác toàn cầu và phương pháp đổi mới nhằm định hình tương lai của giáo dục và ngành công nghiệp.

Trong phần công bố các nghiên cứu khoa học, công trình của TS Phạm Thành Vinh - Trưởng nhóm môn Kinh tế và Quản lý, bộ môn Quản trị Kinh doanh - đã xuất sắc giành giải 'Best of Region' (Công trình nghiên cứu khoa học xuất sắc nhất khu vực). Đề tài nghiên cứu của anh có chủ đề “Determinants of consumers’ adoption of energy efficient appliances: A case-study in Vietnam” (Các yếu tố quyết định việc chấp nhận sử dụng thiết bị tiết kiệm năng lượng của người tiêu dùng: Nghiên cứu điển hình tại Việt Nam).

Theo nghiên cứu, dù thiết bị tiết kiệm năng lượng có nhiều lợi ích, nhưng nhiều người tiêu dùng vẫn ngần ngại mua do thiếu thông tin hoặc chỉ tập trung vào số tiền phải trả ngay mà không để ý đến khoản tiết kiệm lâu dài. TS Phạm Thành Vinh đã phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua hàng, cho thấy giới tính, độ tuổi và đặc biệt là tâm lý ưu tiên chi tiêu trước mắt đóng vai trò quan trọng. Kết quả nghiên cứu cung cấp những gợi ý hữu ích cho doanh nghiệp và nhà hoạch định chính sách trong việc thúc đẩy tiêu dùng bền vững.

TS Phạm Thành Vinh chia sẻ: “Giải thưởng lần này có ý nghĩa rất lớn đối với tôi. Đây là sự ghi nhận cho những nỗ lực nghiên cứu khoa học của tôi trong những năm qua. Chất lượng nghiên cứu của năm nay tương đối cao, nhưng có lẽ điểm mạnh của tôi nằm ở phương pháp nghiên cứu và khai thác một vấn đề ‘nóng hổi’ đó là chủ đề về bền vững. Tôi cũng nhận ra đây là chủ đề mà nước chủ nhà Ấn Độ rất quan tâm nên có lẽ đó cũng là một điểm cộng”.

Đáng chú ý, đây là lần thứ hai liên tiếp, một giảng viên Việt Nam đạt được giải thưởng cao nhất 'Best of Region' tại Hội nghị ACBSP. Trước đó, vào năm 2024, một giảng viên khác của Việt Nam cũng giành giải thưởng này, tạo nên một kỷ lục trong lịch sử hội nghị khu vực của ACBSP.

Giải thưởng 'Best of Region' không chỉ là sự ghi nhận cho những đóng góp cá nhân của TS Phạm Thành Vinh mà còn khẳng định vị thế của đội ngũ giảng viên Việt Nam trên bản đồ học thuật quốc tế. Những thành tích này cũng góp phần nâng cao uy tín của các cơ sở đào tạo trong nước trong hệ thống các trường kinh doanh đạt kiểm định ACBSP trên toàn cầu, mở ra nhiều cơ hội hợp tác quốc tế và tạo điều kiện cho giảng viên, sinh viên được tiếp cận với môi trường học thuật tiên tiến.

ACBSP (Accreditation Council for Business Schools and Programs) là Hội đồng Kiểm định các trường và chương trình đào tạo về kinh doanh uy tín trên thế giới. Thành lập vào năm 1988 tại Mỹ, ACBSP tập trung vào việc công nhận các chương trình giảng dạy về kinh doanh của các trường học dựa trên chất lượng giảng dạy, kết quả học tập của sinh viên và sự cải tiến liên tục trong giáo dục. Hội nghị ACBSP Khu vực 10 là một diễn đàn quan trọng với sự tham dự của các nhà lãnh đạo, giảng viên, nghiên cứu viên và nhà khoa học từ nhiều trường đại học trong khu vực Nam Á và Đông Nam Á. Năm 2025, hội nghị được tổ chức tại tổ chức giáo dục Welingkar Education, TP. Mumbai (Ấn Độ).