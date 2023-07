Giúp sinh viên nhận biết biến tướng lừa đảo trên không gian mạng

SVVN - Chỉ ra thực trạng nhiều biến tướng lừa đảo trên không gian mạng với thủ đoạn nhanh chóng, tinh vi, Tô Thanh My (Bí thư Đoàn trường CĐ Công nghệ Thủ Đức, TP. HCM) đề xuất, tổ chức Đoàn phối hợp với Bộ Công an để định hướng cho các bạn trẻ, tuyên truyền cụ thể bằng các ấn phẩm truyền thông để giới trẻ tiếp cận được vấn đề.

Ngày 18/7, tại Hà Nội, T.Ư Đoàn tổ chức Hội nghị cán bộ Đoàn trường học toàn quốc, năm học 2022 - 2023. Chủ trì Hội nghị, có anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam; chị Hồ Hồng Nguyên, Trưởng Ban Thanh niên trường học T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam.

Hiện nay, có khoảng hơn 2,4 triệu sinh viên đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng, cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên cả nước. Trong đó, có hơn 1,3 triệu hội viên, 13 Hội Sinh viên Việt Nam ở nước ngoài.

Nối lại trực tiếp sau dịch COVID-19, học hỏi cách làm hay

Phát biểu tại chương trình, anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam cho biết, sau nhiều năm dịch COVID-19, Hội nghị cán bộ Đoàn khối trường học được nối lại theo hình thức trực tiếp, là cơ hội để cán bộ Đoàn có dịp gặp gỡ, học hỏi mô hình, cách làm hay của khối trường học cả nước.

Theo số liệu thống kê qua phần mềm Quản lý đoàn viên, hiện nay, đoàn viên, thanh niên khối trường học chiếm 62% thanh niên cả nước. Điều này cho thấy, học sinh, sinh viên ngày càng đóng góp vai trò quan trọng trong triển khai mục tiêu, nhiệm vụ của Đoàn, Hội.

Năm học 2022 – 2023 là năm học chuyển giao giữa hai nhiệm kỳ Đại hội Đoàn toàn quốc, anh Nguyễn Minh Triết đánh giá, đoàn viên, thanh niên và các cấp bộ Đoàn khu vực trường học đã ra sức phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu.

Tuy nhiên, anh Nguyễn Minh Triết cũng chỉ ra, ảnh hưởng của dịch COVID-19 kéo dài đã tác không nhỏ đến đời sống của người dân, trong đó có lực lượng đoàn viên, thanh niên khu vực trường học.

Dịp này, anh Nguyễn Minh Triết lưu ý một số nội dung về nắm bắt tình hình, tư tưởng về những vấn đề mới liên quan trực tiếp đến đời sống, học tập của học sinh, sinh viên và triển khai các hoạt động chương trình, đồng hành với thanh niên.

Tuyên truyền những biến tướng lừa đảo trên không gian mạng

Tại Hội nghị, một số ý kiến góp ý về việc cần thiết phải xây dựng lộ trình cụ thể để phát triển, phát huy giá trị của học sinh, sinh viên. Lộ trình đó phải được vun bồi từ lúc đội viên là “Cháu ngoan Bác Hồ”, đến lứa tuổi học sinh phấn đấu là “Học sinh 3 tốt” và tiếp đến phấn đấu đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”.

Tô Thanh My (Bí thư Đoàn trường CĐ Công nghệ Thủ Đức, TP. HCM) nêu ra thực trạng, hiện nay, có những biến tướng lừa đảo trên không gian mạng với thủ đoạn nhanh chóng, tinh vi. Do đó, bạn đề xuất Đoàn phối hợp với Bộ Công an để định hướng cho các bạn trẻ, tuyên truyền cụ thể bằng các ấn phẩm truyền thông để giới trẻ tiếp cận được vấn đề.

Đại diện Thành Đoàn, Hội Sinh viên TP. Hà Nội đề xuất, Đoàn nghiên cứu, triển khai nội dung quản lý, điều phối các hoạt động tình nguyện trong ứng dụng Thanh niên Việt Nam, Sinh viên Việt Nam.

Theo cách thức, các đơn vị sẽ đăng ký nhu cầu tình nguyện trên app, tỉnh, thành đoàn có đội hình sẽ điều phối và phê duyệt. Tỉnh, thành đoàn bạn tiếp nhận và triển khai hoạt động. Điều này sẽ giúp tiết kiệm thời gian và các thủ tục hành chính. Đồng thời T.Ư Đoàn và các tỉnh, thành đều theo dõi, nắm bắt được rất rõ ràng trên hệ thống.