Góp mặt tại 'Em xinh say hi', Vũ Thảo My khẳng định: 'Phải chơi một cách thông minh'

SVVN - Là giọng ca thuộc hàng 'khủng' của V-pop nên sự góp mặt của Vũ Thảo My tại chương trình 'Em xinh say hi' hứa hẹn sẽ mang đến nhiều bất ngờ và cũng không ít thử thách cho cô nàng này.

Vũ Thảo My từng là quán quân của hai cuộc thi về âm nhạc lớn tại Việt Nam và cũng tạo được nhiều dấu ấn trong các chương trình thực tế. Nên để nói về áp lực khi góp mặt tại Em xinh say hi, nữ ca sĩ cho biết: "Thật ra, mình từng thi rất nhiều rồi nên không còn quá áp lực về chuyện thắng thua nữa".

Giọng ca chia sẻ thêm: "Mình từng là quán quân hai cuộc thi, nên tại Em xinh say hi, cái mình quan tâm hơn là cách thể hiện bản thân thế nào để khán giả thấy được nhiều khía cạnh khác của Vũ Thảo My - chứ không chỉ đơn thuần là một ca sĩ. Ở đây có rất nhiều bạn xinh đẹp, tài năng, nên mình cũng phải chơi một cách thông minh, linh hoạt và sáng tạo hơn".

Nữ ca sĩ cũng tiết lộ sẽ linh hoạt về phong cách trong chương trình này. Trong âm nhạc, Vũ Thảo My luôn nghiêm túc, chuyên nghiệp, sẵn sàng chia sẻ kỹ năng, kinh nghiệm với mọi người. Nhưng bên cạnh đó, cô cũng muốn khán giả biết đến một Vũ Thảo My vui vẻ, tích cực, thậm chí hơi “tẽn tẽn” một chút cũng không sao.

Vũ Thảo My hài hước nói: "Dù đôi khi mình hơi 'nhạt' thiệt, nhưng mình vẫn ráng tạo content kiểu "ê hề ê hề" cho vui để mọi người thấy My cũng có màu sắc riêng, không chỉ là một cô ca sĩ vocal".

Tại chương trình lần này, Vũ Thảo My sẽ gặp gỡ rất nhiều giọng ca nữ, đặc biệt biệt là các đàn chị đính đám như Bích Phương, Phương Ly, Miu Lê. Cô nàng gen Z đầy hào hứng chia sẻ: "Mình mê lắm luôn! Chị nào cũng duyên dáng, cá tính và có một cách rất riêng để thể hiện bản thân. Mình thấy ngưỡng mộ thật sự, vì các chị luôn biết cách tạo năng lượng tích cực trong chương trình".

Sở hữu chủ nhân của giọng ca nội lực, bản lĩnh sân khấu và gặt hái được nhiều thành công đã được chứng minh qua nhiều cuộc thi lớn, Vũ Thảo My được kỳ vọng sẽ mang đến một màu sắc âm nhạc độc đáo cho cuộc chơi lần này.

Tuy câu trả lời vẫn còn là ẩn số, nhưng với màn xuất hiện tại Em xinh say hi, Vũ Thảo My đã cho thấy, cô không chỉ “say hi” bằng hình ảnh mà sẽ còn bùng nổ bằng âm nhạc trong thời gian tới.