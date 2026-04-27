Hãi hùng cảnh tượng người văng lên không trung khoảng 90 mét với tốc độ 160 km/h

SVO - Một tai nạn đã xảy ra tại lễ hội ở Seville, Tây Ban Nha, khi một sợi cáp đỡ trò chơi bị đứt. Hậu quả của tai nạn là bốn người bị thương, trong đó có hai trẻ em đang chơi trò chơi này.

Đang gây xôn xao trên các phương tiện truyền thông nước ngoài, một tai nạn đã xảy ra với trò chơi tại lễ hội mùa Xuân ở Seville, Tây Ban Nha. Trò chơi hoạt động bằng cách sử dụng một sợi cáp đàn hồi để phóng một khoang hai người lên không trung khoảng 90 mét với tốc độ 160 km/h.

Tuy nhiên, tai nạn xảy ra ngay sau khi trò chơi bắt đầu hoạt động. Theo một video được đăng tải trên mạng xã hội, sợi cáp bên phải đã bị đứt vài giây sau khi khoang chở hành khách bay lên. Khoang rơi xuống, va chạm với một cột trụ, và sau đó dừng lại giữa không trung khi chỉ còn treo bằng một sợi cáp duy nhất. Các nhân chứng tại hiện trường đã hét lên hoảng loạn: "Ôi Chúa ơi!".

Bốn người, bao gồm cả hai trẻ em trong cabin ngay sau đó đã được đưa điều trị. Có thông tin cho rằng, một trong hai em bị thương nặng ở đùi phải và đang bị đau ở các bộ phận khác trên cơ thể. Khu vực gặp tai nạn sẽ bị đóng cửa trong thời gian tiến hành điều tra.

​