Hàng trăm sinh viên trải nghiệm kỹ năng an toàn giao thông.

SVVN - Ngày 4/12, tại Hà Nội, Đoàn Khối Các cơ quan T.Ư tổ chức chương trình “Sinh viên Khối Các cơ quan T.Ư với văn hóa giao thông”, thu hút hàng trăm sinh viên tham gia trải nghiệm.

Chương trình gồm nhiều nội dung: Tập huấn kiến thức, văn hóa giao thông, rèn kỹ năng lái xe an toàn trên máy RT và sa hình, bảo dưỡng phương tiện miễn phí.

Gắn với chủ đề Năm an toàn giao thông “Xây dựng văn hóa giao thông an toàn, gắn với kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19”, Chương trình xoay quanh 3 nội dung chính: Tập huấn văn hóa giao thông, kỹ năng lái xe an toàn; thực hành lái xe an toàn trên máy tập RT và sa hình; bảo dưỡng, thay dầu miễn phí cho sinh viên và khách mời tham gia Chương trình.

Tại ngày hội trải nghiệm, Nguyễn Mạnh Linh (Học viện Phụ nữ Việt Nam) cho biết: "Mình đã từng đi xa với nhiều cung đường phượt khác nhau. Nhưng đây là lần đầu tiên được trải nghiệm và nghe những chia sẻ về kinh nghiệm lái xe an toàn. Đây là một trong những hoạt động rất bổ ích dành cho các bạn trẻ như mình”.

Với những hoạt động thiết thực nêu trên, chương trình đã thu hút hàng trăm đoàn viên, sinh viên trong Khối tham gia. Tại chương trình, các bạn sinh viên, thanh niên tham được thông tin về tình hình tai nạn toàn giao thông thời gian qua và tham gia các trò chơi nhằm tăng cường kỹ năng điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông, nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ…

Ngoài ra, các bạn trẻ cũng được trau dồi những kiến thức, kỹ năng lái xe an toàn và văn hóa giao thông, từ đó hướng tới một Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 an toàn hơn. Dịp này, Ban Tổ chức đã trao 300 phần quà tặng đoàn viên, sinh viên tham gia chương trình…