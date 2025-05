Hành trình chinh phục học bổng toàn phần Chính phủ New Zealand của chàng trai yêu nghề giáo

Học bổng Manaaki: 1 'chọi' 20

Sau gần một năm kiên trì chuẩn bị, từ việc hoàn thiện hồ sơ, trau chuốt từng câu trả lời cho đến việc thể hiện tầm nhìn giáo dục, Bá Toàn đã nhận được tin trúng tuyển và vỡ òa trong niềm vui cùng người thân của mình.

Để chuẩn bị hồ sơ ứng tuyển học bổng Manaaki, Toàn đã dành thời gian nghiên cứu kỹ lưỡng chương trình học và thể hiện cam kết rõ ràng về việc đóng góp cho giáo dục Việt Nam: “Mình muốn cho hội đồng thấy nền tảng học thuật của mình qua các thành tích nghiên cứu và trải nghiệm thực tiễn trong giảng dạy”.

Bí quyết giúp Bá Toàn chinh phục học bổng Manaaki chính là sự nghiêm túc trong việc xây dựng hồ sơ và tầm nhìn dài hạn cho hành trình học thuật. Chính điều đó đã giúp Toàn nổi bật giữa hàng ngàn ứng viên quốc tế và mở ra cơ hội theo học Thạc sĩ Giáo dục tại ĐH Canterbury, New Zealand.

Hành trình đến với học bổng của Toàn cũng gặp không ít thử thách. Trong thời gian nghiên cứu khoa học tại trường, Toàn đã gặp khó khăn khi nhóm của mình lựa chọn đề tài phức tạp. Kết quả ban đầu không như kỳ vọng, lý thuyết chồng chéo khiến cả nhóm cảm thấy hoang mang.

“Lúc đó, chúng mình cảm thấy như đang làm sai điều gì đó, nhưng thay vì bỏ cuộc, cả nhóm quyết định học lại từ đầu, phân chia công việc rõ ràng và kiên trì đến cùng”, Toàn trải lòng. Chính tinh thần đoàn kết và khả năng tự học đã giúp nhóm hoàn thành nghiên cứu, đồng thời mang lại cho Toàn bài học quý giá: Những thử thách lớn thường mang đến cơ hội học hỏi sâu sắc nhất.

Học bổng Manaaki không chỉ là phần thưởng cho những nỗ lực cá nhân, mà còn mở ra cho Nguyễn Trần Bá Toàn một tầm nhìn mới về hành trình giáo dục anh đang theo đuổi. Bá Toàn bộc bạch: “Trước đây, mình chỉ muốn trở thành một giáo viên giỏi, nhưng giờ đây, mình mong muốn góp phần định hình lại cách giảng dạy ngôn ngữ, đặc biệt là ứng dụng công nghệ và AI để nâng cao hiệu quả học tập”.

Nuôi dưỡng triết lý “học tập suốt đời”

Hiện tại, Nguyễn Trần Bá Toàn đang theo học Thạc sĩ Giáo dục, chuyên ngành Giảng dạy và Học Ngôn ngữ tại ĐH Canterbury, đồng thời giảng dạy IELTS trực tuyến cho học sinh tại Việt Nam. Việc kết hợp giữa học và dạy, đặc biệt là với sự chênh lệch múi giờ, mang đến không ít thử thách cho Bá Toàn. “Có những đêm, mình chỉ ngủ vào lúc 2h - 3h sáng”, Toàn nói. Dù vậy, Toàn không xem đó là gánh nặng mà là cơ hội để phát triển bản thân. Bá Toàn tâm sự: “Giảng dạy là công việc, mình yêu thích. Mỗi buổi lên lớp không chỉ giúp mình cảm nhận lại sự đồng hành cùng học viên mà còn là dịp để mình áp dụng những kiến thức từ chương trình thạc sĩ vào thực tế”.

Nhìn về tương lai, Toàn đặt mục tiêu giành suất học tiến sĩ và xuất bản các bài nghiên cứu để đóng góp cho giáo dục Việt Nam: "Mình muốn góp phần nâng cao năng lực giảng dạy cho giáo viên, giúp họ hiểu bản chất ngôn ngữ để dạy ngoại ngữ hiệu quả hơn. Đồng thời, mình hy vọng thúc đẩy việc dân chủ hóa kiến thức, để sinh viên đam mê nghiên cứu không bị cản trở bởi chi phí truy cập tài liệu".

Mang theo kim chỉ nam “điều gì đến rồi sẽ đến”, Toàn tiếp tục hành trình của mình với sự kiên trì và niềm tin rằng mỗi nỗ lực hôm nay sẽ dẫn anh đến những cơ hội mới.

Những thành tích nổi bật của Nguyễn Trần Bá Toàn:

• Học bổng Chính phủ New Zealand Manaaki Scholarship (2024). Hiện đang theo học chương trình Thạc sĩ Giáo dục tại New Zealand.

• Học bổng chứng chỉ vi mô Digital and Collaborative Teaching and Learning của Education New Zealand (2023).

• Tốt nghiệp loại Giỏi, Cử nhân ngành Ngôn ngữ Anh, chuyên ngành Ngữ học và Dạy tiếng.

• Giải Khuyến khích cuộc thi Nghiên cứu khoa học sinh viên cấp trường (2022)

• Học bổng Mitsubishi UFJ Foundation (2022).

• Giấy khen Hiệu trưởng cho sinh viên có thành tích học tập xuất sắc (2021).

• Đội phó Đội hình Thanh niên Tình nguyện khoa Ngữ văn Anh (2021).

• Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn khoa Ngữ văn Anh, nhiệm kỳ 2019 – 2022.