Hành trình đa dạng hóa năng lực cá nhân của Á quân The Face IB 2024

SVVN - Với mong muốn lan tỏa những giá trị tích cực, hướng đến hình ảnh là một sinh viên “toàn diện - sáng tạo - hội nhập”, Như Quỳnh – nữ sinh Học viện Ngân hàng - không ngừng hoàn thiện bản thân và tích cực tham gia nhiều chương trìnhh, cuộc thi. Cô vừa được trao danh hiệu Á quân 1 cuộc thi The Face IB 2024.

Mình là Lê Ngọc Như Quỳnh - sinh viên chuyên ngành Tài chính của Học viện Ngân hàng. Bên cạnh đó, mình cũng đang là một MC, giọng đọc cho các chương trình Nét đẹp dân gian, Hành trình vẻ đẹp, Nét ẩm thực Việt.

Hiện tại, mình đang theo đuổi đam mê với nghề cầm MIC và niềm yêu thích với ngành Tài chính. Vì vậy mình luôn mong muốn trong tương lai có thể trở thành một MC/BTV lĩnh vực tài chính - kinh tế của Đài Truyền hình Việt Nam.

“Đa dạng hóa năng lực cá nhân” là kim chỉ nam mà mình luôn theo đuổi. Chính vì vậy, bên cạnh việc theo học chuyên ngành, dẫn các chương trình lớn nhỏ khác nhau và là giọng đọc các chương trình truyền hình, mình còn thử sức với những sân chơi mới. Và, một trong số đó là cuộc thi The Face IB 2024, đây chính là bước đệm quan trọng giúp mình mang lại hình ảnh tích cực, cũng như học hỏi, trải nghiệm nhiều điều thú vị, bổ ích. Cuộc thi đã cho mình cơ hội được giao lưu với nhiều bạn mới, thể hiện tài năng của bản thân và đặc biệt là được tham gia các hoạt động vô cùng nhân văn, ý nghĩa.

Trong xuyên suốt quá trình diễn ra cuộc thi, ấn tượng nhất đối với mình là chuyến tình nguyện Trao yêu thương, nhận nụ cười tại Câu lạc bộ Văn nghệ Trẻ em khuyết tật. Chuyến đi đã giúp mình thấu hiểu, đồng cảm hơn về những câu chuyện phi thường trong cuộc sống. Mình tin rằng, mỗi hành động đẹp trao đi đều là nguồn động viên tinh thần lớn lao cho những hoàn cảnh đặc biệt.

Chặng hành trình đến với The Face IB 2024 cùng slogan “Shine in your own way – Tỏa sáng theo cách của bạn” đã giúp mình được thử thách, vượt ra khỏi vùng an toàn của bản thân và rèn luyện thêm nhiều kỹ năng mới. Sau gần 2 tháng nỗ lực, mình đã may mắn giành được danh hiệu “Á Quân 1” và là “Thí sinh tiềm năng” của The Face IB 2024.

Bên cạnh việc truyền đạt thông tin bằng lời nói với vai trò là người dẫn chương trình, giờ đây thông qua hình ảnh của bản thân, mình đã có thể truyền tải những thông điệp tích cực trên các nền tảng mạng xã hội, với vai trò là Đại sứ truyền thông của các cuộc thi, chương trình thiện nguyện,…

Và mình cũng biết rằng, sứ mệnh của mình cần tiếp tục lan tỏa những giá trị tốt đẹp hơn nữa đến với mọi người. Đồng thời, xây dựng và quản lý hình ảnh cá nhân, mang lại những nội dung truyền thông chất lượng và đặc biệt là luôn học tập, rèn luyện để nâng cao giá trị cốt lõi của bản thân. Từ đó, hướng đến hình ảnh là một sinh viên của Học viện Ngân hàng nói riêng và sinh viên Việt Nam nói chung “toàn diện - sáng tạo - hội nhập”, có đầy đủ 3 yếu tố “Tâm – Tầm – Trí”.

Trong tương lai, mình sẽ tập trung phát triển các kiến thức, kỹ năng chuyên sâu về Tài chính, tiếp tục trau dồi thêm ngoại ngữ như: Tiếng Anh, Tiếng Trung để có một hành trang vững chắc sau khi ra trường. Từ đó chạm đến ước mơ, trở thành một MC/BTV lĩnh vực tài chính – kinh tế. Đồng thời, vẫn mãi giữ ngọn lửa đam mê với “nghề nói”, luôn theo đuổi, học hỏi và trải nghiệm.

Một số thành tích nổi bật của Như Quỳnh: - Giọng đọc các chương trình: Hành trình vẻ đẹp, Nét đẹp dân gian, Nét ẩm thực Việt. - Á quân 1 The Face IB 2024. - Thí sinh tiềm năng The Face IB 2024. - Top 6 Be Proud Tune - Cuộc thi phát thanh do do Ban Phát thanh & Tuyên truyền NEU tổ chức. - Top 20 MC Fire 2023 do CLB MC & Thời trang trường Đại học Ngoại Thương tổ chức.

