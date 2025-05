Hành trình kết nối – bứt phá và lan tỏa giá trị sinh viên Thủ đô

SVVN - Ngày 9/5, hơn 5.000 sinh viên từ khắp các trường đại học, học viện, cao đẳng tại Hà Nội đã hòa mình vào Ngày hội ‘Sinh viên 5 tốt’ lần thứ VI – sự kiện lớn nhất năm của Hội Sinh viên TP. Hà Nội dành cho sinh viên tiêu biểu và những ai đang trên hành trình chinh phục danh hiệu danh giá này.

Không chỉ là ngày hội vinh danh, sự kiện còn là “đại tiệc” kỹ năng, kiến thức, thể thao, công nghệ và kết nối nghề nghiệp – tất cả được thiết kế đặc biệt dành riêng cho thế hệ sinh viên năng động, hội nhập và khát vọng cống hiến.

Tham dự chương trình có: Anh Nguyễn Bá Cát - Phó Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam; anh Nguyễn Tiến Hưng - Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên TP. Hà Nội.

Từ danh hiệu đến hành trình phát triển toàn diện

Phong trào ‘Sinh viên 5 tốt’ suốt nhiều năm qua đã trở thành “thương hiệu” uy tín trong cộng đồng sinh viên Việt Nam với 5 tiêu chí rèn luyện: Đạo đức tốt – Học tập tốt – Thể lực tốt – Tình nguyện tốt – Hội nhập tốt. Không chỉ là danh hiệu, đây là mục tiêu phấn đấu và kim chỉ nam cho hàng ngàn sinh viên Thủ đô trên hành trình hoàn thiện bản thân.

Phát biểu khai mạc, anh Nguyễn Tiến Hưng – Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên TP. Hà Nội chia sẻ: “Ngày hội ‘Sinh viên 5 tốt’ không chỉ là nơi vinh danh, mà là diễn đàn để khơi nguồn cảm hứng, để sinh viên Hà Nội thể hiện trí tuệ, sự năng động, khát vọng cống hiến và tinh thần hội nhập. Chúng tôi mong muốn đây là bệ phóng để các bạn vững bước trong hành trình phát triển bản thân, làm chủ tương lai và góp phần dựng xây Thủ đô văn minh, hiện đại”.

Từ lớp học đến hành lang doanh nghiệp: Bệ phóng cho sinh viên ưu tú

Điểm nhấn của ngày hội chính là Chương trình Tọa đàm – Tuyển dụng “VP Discovery”, nơi các ‘Sinh viên 5 tốt’ được kết nối trực tiếp với doanh nghiệp, tìm hiểu môi trường làm việc thực tế và tham gia phỏng vấn tuyển dụng. Không ít bạn đã “chốt đơn” thực tập ngay trong khuôn khổ chương trình.

Nguyễn Hương Giang (trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG Hà Nội) hào hứng: “Mình vừa được doanh nghiệp mời phỏng vấn trực tiếp và nhận phản hồi tích cực. Đây là trải nghiệm cực kỳ giá trị mà trước đây mình không nghĩ lại đến sớm như vậy”.

Thể thao – Công nghệ – Hội nhập: Năng lượng sinh viên bùng nổ

Nếu bạn nghĩ ‘Sinh viên 5 tốt’ chỉ giỏi học tập, thì Ngày hội Sinh viên khỏe Thủ đô 2025 sẽ khiến bạn phải nghĩ lại! Với các môn thi như kéo co, chạy 100m, golf và trò chơi tốc độ “Chuyến tàu tốc hành”, các bạn sinh viên đã “cháy” hết mình, thể hiện sức trẻ, tinh thần đồng đội và bản lĩnh thi đấu.

Ở một không gian khác, chuỗi hoạt động hội nhập và chuyển đổi số lại là nơi quy tụ những “đầu óc công nghệ” với các workshop như “AI: From Zero to Hero”, lớp kỹ năng tập hợp sinh viên, thi tìm hiểu ASEAN, giao lưu văn hóa nghệ thuật quốc tế… giúp sinh viên mở rộng tư duy toàn cầu và thích ứng với thế giới số.

Những dấu ấn sâu sắc về trách nhiệm xã hội

Một điểm sáng không thể không nhắc tới chính là chương trình Hiến máu “Sức trẻ Thủ đô”, nơi hơn 1.500 sinh viên đã tình nguyện hiến tặng hơn 900 đơn vị máu. Mỗi giọt máu là một nhịp cầu yêu thương, thể hiện trách nhiệm và tinh thần tình nguyện đậm nét của thế hệ sinh viên hôm nay.

Không dừng lại ở đó, Hội thảo khoa học sinh viên với chủ đề “Chiến lược công bố bài báo quốc tế – Hành động và phát triển” đã mở ra hướng đi mới cho sinh viên yêu nghiên cứu, trong khi Hội sách Sinh viên Thủ đô 2025 lại mang đến không gian văn hóa đọc sôi động, giàu tri thức và cảm hứng sáng tạo.