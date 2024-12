Hành trình khám phá thế giới thời trang của cô sinh viên 18 tuổi

SVVN - Từ một cô gái trẻ không có ước mơ, Vân An đã tìm thấy con đường riêng của chính mình trong nghề người mẫu, cùng hành trình đầy cảm hứng và những thách thức mà cô gặp phải. Hiện tại, Vân An đang là sinh viên năm thứ nhất ngành Thiết kế thời trang của trường Đại học Mở Hà Nội.

Vân An hay còn có tên thật là Bùi Ngân Anh (sinh năm 2006) hiện đang là sinh viên năm nhất ngành Thiết kế thời trang của trường Đại học Mở Hà Nội. Luôn dành thời gian để theo dõi các show thời trang lớn, nhỏ trên toàn cầu và biến nó trở thành niềm đam mê, yêu thích của riêng bản thân. Không chỉ dừng lại ở đó, Vân An còn thể hiện niềm đam mê khám phá cuộc sống đơn giản hàng ngày, từ việc đi chợ vải tìm kiếm những loại vải độc lạ, cho đến việc khám phá những địa điểm mới lạ mà bản thân chưa từng đặt chân tới.

Là một người không có ước mơ cụ thể khi còn nhỏ, nhưng giờ đây, Vân An đã xác định được mục tiêu nghề nghiệp: trở thành một người mẫu chuyên nghiệp. Và công việc hiện tại chính là điểm đến mà cô luôn mong muốn.

Vân An bước vào nghề người mẫu một cách tự nhiên. Ban đầu, công việc này chỉ là cách để cô có thể kiếm thêm “chút tiền tiêu vặt” khi học Trung học phổ thông. Nhưng giờ đây, Vân An đã biến nó thành sự nghiệp mà bản thân thực sự muốn theo đuổi. Dù chỉ mới chính thức bước chân vào nghề được nửa năm, nhưng mỗi buổi chụp hình, diễn thời trang hay casting đều đem lại cho Vân An nhiều trải nghiệm thú vị và giá trị.

Vân An chia sẻ: “Đến nay, mọi thứ đều rất mới lạ đối với một cô bé 18 tuổi như mình. Tuy nhiên mình cũng hiểu rằng, con đường làm người mẫu không phải lúc nào cũng trải đầy hoa hồng, mà còn có muôn vàn thách thức”.

Sở hữu gương mặt khá lạ và không “đại trà” cũng chính là điều từng khiến Vân An rất tự ti mỗi khi đứng trước ống kính. Từ nhỏ, cô thường xuyên bị trêu chọc vì có khuôn mặt nhỏ với đôi mắt một mí, đôi tai to vểnh, cùng những khuyết điểm trên làn da càng khiến Vân An cảm thấy thiếu tự tin.

Vân An chia sẻ rằng: “Đã có rất nhiều lần mình nghe thấy những lời chê bai về ngoại hình của bản thân và cảm thấy không hợp với nghề. Nhưng nhờ vào sự suy ngẫm và phản chiếu bản thân, mình nhận ra rằng sự tự ti chỉ làm phức tạp hóa vấn đề và ảnh hưởng đến tinh thần. Tại sao mình phải theo chuẩn mực vẻ đẹp chung? Đây cũng chính là câu hỏi mà mình đặt ra để tự vấn bản thân”.

Quyết định chọn con đường khác biệt, với mong muốn tạo dấu ấn trong lòng mọi người, Vân An lựa chọn yêu cả những khuyết điểm của bản thân và sẽ cố gắng hoàn thiện bản thân nhiều hơn. Sự tự tin này đã mở ra nhiều cơ hội mới cho Vân An. Cô đã có cơ hội tham gia trình diễn trên những sân khấu lớn và góp mặt trong nhiều sản phẩm nổi bật. “Những thành tích đạt được đã khiến cuộc sống của mình trở nên vui vẻ và ý nghĩa hơn”, Vân An thổ lộ.

Với những dự định xa hơn trong tương lai, Vân An không chỉ tập trung vào sự nghiệp người mẫu mà còn cam kết sẽ hoàn thành tốt chương trình học tại Đại học. Bên cạnh đó cô cũng cho biết, bản thân sẽ trau dồi khả năng catwalk và trình diễn, cũng như trải nghiệm nhiều nơi trên đất nước Việt Nam xinh đẹp”.

Bất chấp những khó khăn và trở ngại, Vân An đã tìm ra được con đường riêng để phát triển bản thân và khẳng định giá trị bản thân thông qua niềm đam mê. Một câu triết lý sống mà Vân An vô cùng tâm đắc: “Ta khi sinh ra đã là một độc bản, hãy tự yêu lấy những đặc biệt mà đẹp đẽ của chính mình. Sự tự tin chính là lớp trang điểm đẹp nhất mà mỗi người đều cần có”.

