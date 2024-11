Hành trình tri ân sứ mệnh của nghề giáo viên qua dự án tốt nghiệp “Đêm Hướng Dương”

Ngày 19/11/2024 vừa qua, Mix Team - nhóm sinh viên trường Cao đẳng FPT Polytechnic TP.HCM đã tổ chức sự kiện tri ân vô cùng ý nghĩa mang tên “Một chữ - Một Tình - Một tương lai” tại Văn phòng khu phố Tân An (113 đường Tân An, khu phố Tân An, phường Tân Đông Hiệp, Dĩ An, Bình Dương).

Gần 100 người tham gia đã cùng nhau tụ họp tại Văn phòng khu phố Tân An để tham gia sự kiện của dự án Đêm Hướng Dương - một dự án ý nghĩa do sinh viên trường Cao đẳng FPT Polytechnic TP.HCM tổ chức nhằm tri ân những người thầy, người cô đã và đang tận tâm giảng dạy tại các Lớp Học Tình Thương. Sự kiện như một món quà ý nghĩa dành tặng đến những người Thầy, người Cô đã đồng hành cùng các em học sinh tại các Lớp Học Tình Thương trên địa bàn TP.HCM và các tỉnh lân cận. Nhằm tôn vinh những cống hiến lớn lao từ những Thầy Cô giáo tại các Lớp Học Tình Thương. Sự kiện đã để lại những ấn tượng sâu sắc với sự tham gia của nhiều khách mời đặc biệt, bao gồm các giảng viên bộ môn Truyền thông & Tổ chức sự kiện trường Cao đẳng FPT Polytechnic TP. HCM, các giáo viên và tình nguyện viên tại các Lớp Học Tình Thương, cùng với sự góp mặt của các bạn sinh viên tài năng đến từ các nhiều chuyên ngành khác trong trường và một số các khách mời tham gia khác… Về phía trường Cao đẳng FPT Polytechnic TP. HCM gồm có sự xuất hiện của: - Cô Lê Nhựt Mi - Giảng viên hướng dẫn dự án “Đêm Hướng Dương”. - Thầy Lê Hoàng Bảo - Giảng viên bộ môn kinh tế FPT Polytechnic TP. HCM. - Thầy Lê Văn Danh - Giảng viên bộ môn kinh tế FPT Polytechnic TP. HCM. - Cô Tôn Nữ Nguyên Ánh - Giảng viên bộ môn kinh tế FPT Polytechnic TP. HCM. Về phía khách mời bao gồm: - Cô Xuân Mai - Người sáng lập Lớp Học Tình Thương Xuân Mai. - Cô Ngọc Thuý - Giáo viên Lớp Học Tình Thương Xuân Mai. - Cô Nguyễn Ngọc Hiền - Giáo viên Lớp Học Tình Thương Chắp cánh Ước Mơ. - Cô Bùi Thị Cẩm Đoan - Thành viên Ban chủ nhiệm Lớp Học Tình Thương Chắp Cánh Ước Mơ. - Thầy Nguyễn Ngọc Huy - Chủ nhiệm Lớp Học Tình Thương Tân An. - Cô Nguyễn Thị Cẩm Hà (cô Mộc Trà) - Giáo viên Lớp Học Tình Thương Đông An. - Cô Trần Thị Thanh Điền - Giáo viên Lớp Học Tình Thương Đông An. - Cô Trần Ngọc Hà Vy - Giáo viên Lớp Học Tình Thương Đông An. - Cô Vũ Thị Ngọc Anh - Giáo viên Lớp Học Tình Thương Đông An. - Thầy Vũ Đình Nam - Giáo viên Lớp Học Tình Thương Đông An. - Anh Nguyễn Khương Duy - Nhà đồng hành âm thanh ánh sáng Gaf Event. - Chị Nguyễn Thị Minh Sang - Nhà đồng hành hoa Shi.floris. Một đêm đầy ý nghĩa Mở đầu chương trình, MC Yến Bình đã dẫn dắt khán giả đến với phần giới thiệu sơ lược về mục đích và lý do chương trình được diễn ra. Tiếp đến là một vở kịch đầy ý nghĩa vừa bi vừa hài, lắng đọng lại ở đoạn kết: “Thầy giáo tôi là đại ca” đến từ nhóm kịch của trường FPT Polytechnic TP. HCM tạo nên một chương trình vô cùng ý nghĩa. Cảm xúc được đẩy lên cao trào nhờ vào sự góp mặt của hai giọng ca đầy nội lực và da diết Thu Thảo & Hiếu Ngọc. Một phần không thể thiếu của sự kiện là buổi talk show với tên sự kiện “Một Tình - Một Chữ - Một Tương Lai”. Buổi talk show có sự tham gia của các giáo viên và tình nguyện viên tại các Lớp học tình thương. Các thầy cô đã chia sẻ những câu chuyện cảm động và kinh nghiệm quý báu trong quá trình giảng dạy và hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Buổi talk show không chỉ mang lại những điều bổ ích mà còn truyền cảm hứng và động lực cho các bạn sinh viên và khách mời tham dự. Kết thúc chương trình, 10 thành viên trong Ban Tổ Chức dự án “Đêm Hướng Dương” cùng ngồi xem lại đoạn video hành trình. Khoảnh khắc sau gần 4 tháng dự án đi qua, khép lại chuỗi hành trình “Đêm Hướng Dương” đầy ý nghĩa, mang đến nhiều giá trị cho cộng đồng. Cô Lê Nhựt Mi - Giảng viên hướng dẫn dự án “Đêm Hướng Dương” chia sẻ: “Nhìn lại hành trình dài của dự án “Đêm Hướng Dương”, cô rất xúc động và tự hào về sự cố gắng của tất cả các em và nhìn thấy các em phát triển rất nhiều, làm tốt hơn những gì cô mong đợi. Ngay từ khi bắt đầu, lúc các nhóm dự án khác còn đang bâng khuâng chọn giảng viên hướng dẫn thì nhóm các em đã đến tìm cô, và nhờ cô sẽ làm giảng viên hướng dẫn cho dự án. Cô cảm nhận được những cố gắng, sự quyết tâm và nỗ lực rất nhiều các em. Và hôm nay, chính những cố gắng nỗ lực đó đã mang đến một sự kiện tri ân “Một chữ - Một tình - Một tương lai” vô cùng thành công và ý nghĩa”. Về quá trình thực hiện, Ban Tổ Chức dự án “Đêm Hướng Dương” chia sẻ: “Hiện còn đang là sinh viên, tôi luôn cảm nhận được sự sâu sắc về tầm quan trọng và công lao của các Thầy Cô, hơn hết là các Thầy Cô ở các Lớp Học Tình Thương. Những Thầy Cô giáo không chỉ là những người truyền đạt kiến thức mà còn là những người thắp sáng ước mơ và dẫn dắt mỗi học sinh trên con đường trưởng thành. Thông qua sự kiện này, chúng tôi mong muốn gửi đến một thông điệp rằng: “Mỗi người Thầy, mỗi người Cô đều xứng đáng nhận được sự tri ân và kính trọng từ học sinh, từ cộng đồng và từ xã hội!”.” Đêm tri ân “Một Chữ - Một Tình - Một Tương Lai” không chỉ là một sự kiện ý nghĩa nhằm tri ân các thầy cô giáo tại các Lớp Học Tình Thương mà còn là tiền đề cho những chương trình tri ân tôn vinh thầy cô trong tương lai, hướng đến một môi trường học tập tốt đẹp, đề cao tinh thần tôn sư trọng đạo. Mở ra nhiều cơ hội lan tỏa niềm biết ơn đối với tất cả các thầy cô nói chung và thầy cô tại các Lớp Học Tình Thương nói riêng. Hy vọng rằng trong thời gian tới, các bạn sinh viên FPoly sẽ ngày càng toả sáng với nhiều dự án chất lượng, hấp dẫn và truyền tải nhiều giá trị nhân văn tới cộng đồng và xã hội. “Đêm Hướng Dương” mùa I là một dự án nhỏ nằm trong dự án cộng đồng “Thắp sáng vùng biên II”, lắp đặt hệ thống camera tại vùng biên giới Long An. Tiếp nối thành công vang dội đó, mùa II trở lại với dự án tốt nghiệp hướng về cộng đồng được tổ chức riêng biệt bởi Mix Team với mong muốn có thể góp phần lan tỏa yêu thương đến các em nhỏ khó khăn và tôn vinh những "người lái đò thầm lặng" tại các Lớp Học Tình Thương trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. P.V