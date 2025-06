Hanoixgirls Next Gen: ‘Tụi mình không cố giống ai, chỉ cần là phiên bản Next Gen độc nhất’

SVVN - Quán quân 'Hotsteps 2025' trải lòng cùng Chuyên trang Sinh Viên Việt Nam (Báo Tiền Phong) về hành trình vượt qua giới hạn, thắp lửa đam mê trên sàn nhảy Sảnh Rồng.

Hanoixgirls Next Gen đã đăng quang Quán quân cuộc thi nhảy đường phố Hotsteps 2025. Sau đêm Chung kết bùng nổ, nhóm đã có những chia sẻ với chuyên trang Sinh Viên Việt Nam (Báo Tiền Phong) về hành trình “vượt vũ môn” tại sân khấu lớn nhất năm.

“Nếu phải gói gọn cảm xúc lúc này trong một từ, thì đó là: Xứng đáng. Tụi mình đã đổ rất nhiều mồ hôi, nước mắt, đau chân, căng cơ và cả những đêm trắng để có một đêm diễn mãn nguyện như thế này”, đại diện nhóm cho biết.

Từ một tuần thần tốc đến “ván bài Harley” đầy ẩn dụ

Chỉ có vẻn vẹn 7 ngày để dựng bài – từ ý tưởng, biên đạo, luyện tập đến chuẩn bị đạo cụ – Hanoixgirls Next Gen đã thể hiện trọn vẹn tinh thần “Dance thôi, Đỏ quên đi” mà Ban tổ chức đặt ra. Tiết mục kể về bốn cô nàng Harley nổi loạn tranh giành vị trí quyền lực, nhưng cuối cùng nhận ra mình cũng chỉ là “lá bài” trong một cuộc chơi lớn hơn.

“Bài nhảy này đúng nghĩa là một ván bài kịch tính cả trong nội dung lẫn quá trình thực hiện. Cốt truyện ‘xoắn não’, lại còn phải diễn cho ra cái thần thái. Đạo cụ lá bài to, nặng nữa – mỗi lần tập là mỗi lần ‘lên chuột’ cả đám luôn”, nhóm chia sẻ hài hước.

Không chỉ chinh phục khán giả bằng kỹ thuật, tiết mục còn được đánh giá cao bởi khả năng kể chuyện thông qua chuyển động và biểu cảm sân khấu – điều vốn là thế mạnh của Hanoixgirls.

“Tụi mình không cố giống ai”

Khi được hỏi về bản sắc riêng, nhóm nhấn mạnh, “chất chơi” và biến hóa là "DNA" của Hanoixgirls Next Gen: “Chúng mình không chỉ nhảy mà còn kể chuyện, diễn xuất, ‘làm màu’ để khán giả được no nê. Hôm nay ma mị, mai có thể ngổ ngáo, hôm sau lại ngọt ngào một cách nguy hiểm. Nhưng tụi mình không cố giống ai cả, chỉ cần là phiên bản Next Gen độc nhất của chính mình”.

Dù là đội hình hoàn toàn mới, với các thành viên chưa từng tham gia 'Hotsteps' trước đó, Hanoixgirls Next Gen không hề lép vế trước những “lão làng” như Oops! Creew hay Sud Crew.

“Chính vì còn trẻ, còn ‘non’ nên tụi mình dám thử – dám khác – dám bung lụa. Sự liều lĩnh ấy, hóa ra lại là lợi thế”, đại diện nhóm nói.

'Hotsteps' – nơi khởi nguồn lửa đam mê

Chia sẻ với phóng viên, nhóm bày tỏ niềm tự hào khi phong trào nhảy sinh viên ngày càng phát triển, và 'Hotsteps' là một phần quan trọng trong hành trình đó.

“Tụi mình coi 'Hotsteps' như một cái nôi để dancer trẻ được cọ xát, được bung lửa. Mỗi mùa đều chuyên nghiệp, văn minh và cực kỳ truyền cảm hứng. Đây không chỉ là cuộc thi mà là một phần thanh xuân, một trải nghiệm tuổi trẻ rực cháy”.

Hanoixgirls Next Gen từ chối tiết lộ quá nhiều về kế hoạch sắp tới, chỉ "bật mí": “Tụi mình luôn thích tạo bất ngờ cứ để khán giả chờ xem nhé. Hứa là sẽ luôn chất lượng, mới lạ và giữ vững tinh thần Be an X and Iconic”.

'Hotsteps 2025' do CLB FTU’s Dancing Club, Hội Sinh viên trường ĐH Ngoại thương tổ chức, quy tụ 11 đội thi xuất sắc. Hanoixgirls Next Gen đã vượt qua Oops! Crew (Á quân) và B Nashor (giải Ba) để giành chiến thắng thuyết phục tại đêm chung kết Royal Flush – Sảnh Rồng.

Với những gì đã thể hiện, Hanoixgirls Next Gen không chỉ bước lên bục cao nhất mà còn khẳng định vị thế một biểu tượng mới của phong trào nhảy sinh viên bản lĩnh, độc đáo và đầy lửa.