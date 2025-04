Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa tung 'miếng hài' vì 'đẩy thuyền' hai 'mỹ nhân' Lê Hoàng Phương và Vũ Thúy Quỳnh

SVVN - Bạn đã bao giờ xem một bộ phim truyền hình Hàn Quốc và tự hỏi liệu 'phản ứng hóa học nồng cháy' trên màn ảnh có thực sự diễn ra ngoài đời không? Đối với một số cặp đôi may mắn, tiểu thuyết đã trở thành hiện thực.

SVVN - Ngày càng có nhiều người nổi tiếng Hàn Quốc công khai chia tay, nhưng phần đông vẫn đợi nhiều năm trước khi công khai chuyện chia tay. Ngay cả khi nhận thức xã hội về ly hôn đã thay đổi, các 'ngôi sao' vẫn thận trọng vì nhiều lý do cá nhân và nghề nghiệp.

SVVN - IU chia sẻ về vai diễn Ae Sun và Geum Myeong, cũng như những điều mà 'When Life Gives You Tangerine' (Khi cuộc đời cho bạn quả quýt) dạy cô về cuộc sống lẫn tình yêu.