Không ngoài dự đoán, Park Hyung Sik là diễn viên 'chói sáng' nhất tháng Tư

SVVN - Park Hyung Sik đứng đầu bảng xếp hạng danh tiếng thương hiệu diễn viên tháng Tư, với sự nổi tiếng ngày càng tăng từ 'Buried Hearts'

Park Hyung Sik đã giành vị trí số một trong bảng xếp hạng danh tiếng thương hiệu diễn viên phim truyền hình tháng Tư nhờ màn trình diễn đầy nhiệt huyết, bùng nổ với nguồn năng lượng mạnh mẽ cùng Buried Heartsđạt đến tầm cao mới.

Viện nghiên cứu danh tiếng doanh nghiệp Hàn Quốc đã phân tích dữ liệu lớn từ ngày 10/3 đến ngày 10/4, bao gồm 59,85 triệu dữ liệu thương hiệu liên quan đến 50 diễn viên hiện đang đóng phim truyền hình. Xếp hạng được xác định dựa trên sự tham gia của người tiêu dùng, mức độ xuất hiện trên phương tiện truyền thông, truyền thông và sự tham gia của cộng đồng. Các vị trí trong Top 5 lần lượt là: Seo Kang Joon, Park Eun Bin, Choo Young Woo, Jin Ki Joo.

'Sự điên rồ' từ một khuôn mặt tươi sáng

Park Hyung Sik đóng vai chính trong Buried Heartsvà là người đóng góp lớn nhất cho thành công về tỷ suất người xem của bộ phim. Seo Dong Ju, do Park Hyung Sik thủ vai, là một nhân vật mơ ước trả thù sau khi được chủ tịch Tập đoàn Daesan, Cha Kang Cheon (Woo Hyeon) tin tưởng và thăng tiến, nhưng lại bị hủy hoại bởi những người nắm quyền lực, bao gồm Yeom Jang Seon và Heo Il-Do. Trong nửa sau, Seo Dong Ju bị cuốn vào vòng xoáy số phận thậm chí còn tàn khốc hơn khi sự thật Heo Il-Do, người mà anh đã cố gắng trả thù, thực chất lại là cha ruột của mình.

Park Hyung Sik vào vai Seo Dong Joo với khuôn mặt lạnh lẽo. Ngay cả khi bị dồn vào chân tường, chẳng hạn như khi anh nhảy xuống biển để tránh phát súng của Heo Il-Do, hoặc khi bị bắt cóc và tra tấn bằng nước bởi Yeom Jang-Seon, người đang cố tìm ra mật khẩu của két quỹ đen mà chỉ Seo Dong Ju biết, đôi mắt anh vẫn lóe lên tia lạnh thấu xương.

Park Hyung Sik đích thân thực hiện các cảnh hành động căng thẳng, từ đối đầu với kẻ xấu đến những tình huống cực đoan như bơi dưới đại dương, qua đó hiện thực hóa sự thú vị hồi hộp của thể loại này. Nhà phê bình văn hóa Jeong Deok Yeon chia sẻ: "Tôi nghĩ Seo Dong Ju là một nhân vật như được sinh ra dành cho Park Hyung Sik. Park Hyung Sik có hình ảnh tươi sáng, nhưng thực tế, tươi sáng cũng có thể có nghĩa hoàn toàn ngược lại. Như câu nói: Kẻ điên mắt sáng, sự điên rồ đến từ khuôn mặt tươi sáng còn đáng sợ hơn, và anh ấy là một diễn viên giỏi trong việc tạo ra nhân vật như vậy".

Diễn xuất lãng mạn, có thể nói là sở trường của Park Hyung Sik và tất nhiên không thể thiếu trong Buried Hearts. Seo Dong Ju vẫn duy trì mối quan hệ lấp lửng với Yeo Eun Nam (Hong Hwa Yeon), cháu gái của Chủ tịch Cha Kang-cheon, ngay cả sau khi anh bước vào cuộc hôn nhân chính trị. Lúc này, Park Hyung Sik tạm thời thả lỏng đôi mắt đầy lạnh lẽo của mình và tràn ngập cảm giác hoài niệm, ngay lập tức thay đổi bầu không khí u ám trở nên lãng mạn.

Trong Buried Hearts, ngoại hình nổi bật của Park Hyung Sik cũng rất ấn tượng. Park Hyung Sik, người thường xuất hiện trong bộ vest đen, khoe vóc dáng cao lớn và trang phục tinh tế, thể hiện sức quyến rũ nam tính và thành công chiếm trọn trái tim phái đẹp.

Sự trưởng thành của một 'chiến binh nhí'

Mặc dù hiện nay nổi tiếng với vai trò là một diễn viên, Park Hyung Sik lại khởi nghiệp là một thần tượng. Anh ra mắt vào năm 2010, với tư cách là thành viên của nhóm Empire Kids và là thành viên nhỏ tuổi nhất nhóm, mang hình tượng dễ thương và ngây thơ. Qua chương trình giải trí Real Men, anh được đặt biệt danh là "chiến binh nhí' vì tính cách nghiêm túc nhưng kỳ quặc của mình.

Tuy nhiên, ngày nay rất khó để tìm thấy diện mạo của một “chiến binh nhí”. Điều này là nhờ anh đã không ngừng xây dựng sự nghiệp diễn xuất. Park Hyun Sik bắt đầu sự nghiệp diễn xuất với một vai nhỏ trong bộ phim truyền hình Prosecutor Princess. Kể từ đó, Park Hyun Sik xuất hiện trong một loạt các bộ phim tình cảm lãng mạn và hài hước The Heirs năm 2013, High Society, Strong Woman Do Bong-soon và Doctor Slump. Park Hyung-sik nhận được nhiều đánh giá tích cực cho hình ảnh tốt bụng và dịu dàng, đặc biệt phù hợp với thể loại lãng mạn, giúp anh được mệnh danh là 'bậc thầy phim tình cảm lãng mạn'. Đồng thời, anh cũng xuất hiện trong các bộ phim cổ trang như Hwarang, A Story of Youth và phim cung đình Suits, trải nghiệm nhiều thể loại khác nhau. Nhưng chỉ khi đến với Buried Hearts, anh mới chứng minh được khả năng diễn xuất rộng mở của mình bằng cách thể hiện khía cạnh nam tính chưa từng thể hiện đúng cách trước đây.