'Hoa hậu Việt Nam' Trần Tiểu Vy chia sẻ và động viên tinh thần cho đàn em chuẩn bị đi thi nhan sắc quốc tế

SVVN - Hai 'nàng Hậu' đình đám của làng giải trí Việt là Trần Tiểu Vy và Lê Nguyễn Bảo Ngọc rất trân trọng sự nỗ lực, và mong đàn em dùng sức trẻ chinh phục 'Miss World' sắp tới tại Ấn Độ.

Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc là 'mỹ nhân' bước ra từ cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020 và sau đó liên tục gặt hái thành công. 'Nàng Hậu' chia sẻ: “Trong suốt hành trình qua, Hoa hậu Ý Nhi không ngừng nỗ lực và được khán giả đón nhận. Tôi hy vọng khán giả tiếp tục đồng hành và ủng hộ Ý Nhi, không chỉ trong vai trò đại diện nhan sắc Việt Nam tại cuộc thi Miss World".

Hoa hậu Bảo Ngọc nhận định, việc Ý Nhi sáng lập dự án nhân ái xuất phát từ trái tim Heart to head, đặt chân đến 12 tỉnh, thành, xây dựng hơn 20 tủ sách tại hơn 20 điểm trường cần được lan tỏa.

Đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2018, Trần Tiểu Vy không chỉ nhận được lời khen mà còn nhận được sự ủng hộ của công chúng trong nước khi tham gia cuộc thi Miss World 2018, Hoa hậu Tiểu Vy cũng gửi gắm những lời chúc tốt đẹp đến Ý Nhi.

“Tôi hy vọng Ý Nhi dùng sức trẻ chứng minh cho tổ chức Miss World thấy cô nỗ lực hoàn thiện sắc đẹp, tài năng. Mong rằng Ý Nhi thể hiện hết mình tại cuộc thi”, Hoa hậu Việt Nam Trần Tiểu Vy chia sẻ thêm.

Tại buổi send-off, Hoa hậu Ý Nhi đã cho trình chiếu video giới thiệu bản thân mà cô gửi tổ chức Miss World. Video do Ý Nhi lên ý tưởng và thực hiện ở TP. HCM. Video cho thấy sự nỗ lực chỉn chu của cả ê kíp về mặt hình ảnh lẫn nội dung, khắc họa hình ảnh Ý Nhi là cô gái trẻ trung, năng động, ngày càng hoàn thiện bản thân, đủ tự tin đại diện Việt Nam tại cuộc thi quốc tế này.

Hoa hậu Ý Nhi còn xuất hiện trong trang phục ấn tượng của NTK Thượng Gia Kỳ. Đây cũng chính là thiết kế dành riêng cho phần Top model, một trong những phần thi quan trọng tại cuộc thi Miss World.

Trong khi đó, trang phục Dance of the world của Ý Nhi mang tên “Vũ điệu đại ngàn” do hai nhà thiết kế trẻ Quách Tâm Trí và Trần Hoàng Nam thực hiện, lấy cảm hứng từ vùng núi rừng Tây Nguyên hoang dã và huyền bí.

Đồng hành cùng Hoa hậu Ý Nhi trong hành trình Miss World, NTK Hoàng Tony tâm huyết chuẩn bị hai mẫu trang phục dạ hội để người đẹp lựa chọn cho đêm chung kết.

Trang phục đầu tiên mang tên “Aurora of the sea”, lấy cảm hứng từ hiện tượng cực quang hiếm gặp trên biển.

Trang phục dạ hội thứ hai mà NTK Hoàng Tony dành cho Hoa hậu Ý Nhi có tên gọi “Garden of eden” với phom dáng đuôi cá ôm sát tôn vinh đường cong cơ thể một cách mềm mại và tự nhiên.