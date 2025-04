Hoa khôi Hồng Nhung: 'Khi tình yêu Tổ quốc được kể bằng gam màu hiện đại'

SVVN - Hoa khôi Tài sắc Việt Nam 2023 – Ngô Hồng Nhung, cựu sinh viên ngành Biên đạo múa Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, không chỉ gây ấn tượng bởi vẻ ngoài cuốn hút mà còn bởi tinh thần trách nhiệm với cộng đồng. Nhân dịp đại lễ 30/4 - 1/5 – thời khắc thiêng liêng gợi nhớ về lịch sử hào hùng của dân tộc, Hồng Nhung đã thực hiện bộ ảnh nghệ thuật mang tên “Cô họa sĩ vẽ cờ Việt Nam”, như một lời tri ân sâu sắc và tự hào gửi đến quê hương đất nước.

Thể hiện lòng yêu nước qua bộ ảnh độc đáo

Nhân dịp đại lễ 30/4 – 1/5, thời khắc lịch sử mang đậm tinh thần dân tộc, Hoa khôi Hồng Nhung đã thực hiện một bộ ảnh đặc biệt với chủ đề “Cô họa sĩ vẽ cờ Việt Nam”. Trong bộ ảnh, người đẹp 9X vào vai một cô họa sĩ trẻ đang tỉ mỉ vẽ nên lá cờ đỏ sao vàng – một biểu tượng thiêng liêng của Tổ quốc. Bức tranh không chỉ là sản phẩm nghệ thuật, mà còn là cách Hồng Nhung gửi gắm thông điệp ý nghĩa: “Mỗi người Việt Nam đều có thể "vẽ" lên tình yêu đất nước theo cách riêng – miễn là xuất phát từ trái tim. Từng khung hình được tái hiện nhẹ nhàng nhưng đầy cảm xúc – từ nét cọ đầu tiên trên nền vải trắng, ánh mắt chăm chú của cô họa sĩ, đến nụ cười rạng rỡ khi bức cờ dần hoàn thiện. Tất cả đều toát lên vẻ đẹp của niềm tự hào dân tộc.”

Thay vì lựa chọn hình tượng truyền thống như áo dài hay trang phục bộ đội, Hồng Nhung đã phá cách hơn khi khoác lên mình bộ váy trắng nhẹ nhàng với thiết kế hiện đại, trẻ trung thể hiện sự giao thoa tinh tế giữa tinh thần dân tộc và hơi thở thời đại.

Cô chia sẻ: “Tôi muốn kể câu chuyện yêu nước bằng cách của người trẻ: Vẫn vẹn nguyên lòng tự hào truyền thống, nhưng không ngại thể hiện bản sắc cá nhân một cách sáng tạo và gần gũi”.

Không chỉ truyền cảm hứng về tình yêu quê hương, bộ ảnh còn khẳng định phong cách thời trang cá nhân của Hoa khôi Hồng Nhung: hiện đại, tối giản nhưng vẫn nữ tính và cuốn hút. Sự kết hợp khéo léo giữa nghệ thuật thị giác và cảm xúc chân thật khiến người xem như chạm vào được tinh thần ngày lễ – không chỉ là hoài niệm, mà còn là động lực để sống đẹp và sống có trách nhiệm hơn. “Tôi nghĩ rằng, yêu nước không chỉ là những điều lớn lao. Đôi khi chỉ cần sống tử tế, làm việc hết mình và lan tỏa giá trị tốt đẹp cũng là một cách thể hiện tình yêu với đất nước.” - Hoa khôi Hồng Nhung cho biết.

Bằng tinh thần đó, Hồng Nhung đang ngày càng định hình ảnh về một Hoa khôi thời đại mới – không chỉ có vẻ đẹp ngoại hình, mà còn bản lĩnh, nhân văn và truyền cảm hứng tích cực đến cộng đồng.

Mong muốn lan toả vẻ đẹp trí tuệ đến những cô gái trẻ

Không chỉ dừng lại ở danh hiệu Hoa khôi Tài sắc Việt Nam 2023, Ngô Hồng Nhung – cựu sinh viên ngành Biên đạo múa Trường Đại học Văn hóa Hà Nội – đang từng bước khẳng định bản thân là hình mẫu của thế hệ phụ nữ hiện đại: bản lĩnh, thông minh và giàu lòng nhân ái.

Sở hữu ngoại hình nổi bật cùng thần thái cuốn hút, Hồng Nhung luôn ý thức được rằng vẻ đẹp thực sự nằm ở tri thức và khí chất bên trong. Cô không ngần ngại chia sẻ về hành trình học tập và rèn luyện bản thân trong môi trường nghệ thuật, nơi cô vừa theo đuổi đam mê, vừa phát triển tư duy sáng tạo và khả năng biểu đạt cảm xúc.

Trước khi đăng quang Hoa khôi Tài sắc Việt Nam 2023, Ngô Hồng Nhung từng là Thủ khoa của trường Đại học Văn hoá Hà Nội, sau 4 năm học tập miệt mài với 8/8 kỳ đạt học bổng, cô gái đã tốt nghiệp loại Xuất sắc chuyên ngành Biên đạo múa. Đồng thời cô là Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý văn hoá và ghi dấu ấn với loạt thành tích nổi bật: Á khôi 1 Đại học Văn hóa Hà Nội năm 2017, Miss Bellydance PY 2014, Quán quân TUU’s Got To Dance 2014, Á quân TUU’s Got Talent, và là thí sinh được yêu thích nhất tại HUC’s Got Talent. Những dấu ấn ấy không chỉ thể hiện tài năng nghệ thuật đa dạng mà còn cho thấy sức hút và bản lĩnh sân khấu của cô từ rất sớm.

Hồng Nhung gửi gắm thông điệp ý nghĩa đến các bạn trẻ đặc biệt là các cô gái: “Tôi tin rằng, mỗi cô gái đều có quyền tỏa sáng theo cách riêng, nhưng điều khiến họ thực sự khác biệt chính là vẻ đẹp từ trí tuệ. Đó là sự hiểu biết, là cách suy nghĩ, là thái độ sống và bản lĩnh vượt qua thử thách.”