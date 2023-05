Học phí tăng mạnh, sinh viên được hỗ trợ ra sao?

SVVN - Năm học tới, học phí của nhiều trường đại học sẽ tăng mạnh do nhiều yếu tố. Điều này sẽ tác động đến việc lựa chọn ngành nghề của thí sinh. Tuy nhiên, nhiều trường cũng đưa ra các hỗ trợ dành cho tân sinh viên.

Đua nhau tăng

Năm học 2023 - 2024, nhiều trường đại học sẽ tăng học phí, trong đó có trường tăng khá nhiều so với năm học trước. Cụ thể, Trường ĐH Kinh tế TP. HCM nâng mức học phí lên thành 940.000 đồng/tín chỉ với chương trình chuẩn. Còn các chương trình đào tạo bằng tiếng Anh, mức học phí gấp 1,4 lần so với các học phần giảng dạy bằng tiếng Việt. Trong khi đó, năm 2022, mức học phí của trường dao động 715.000 đồng/tín chỉ, tương đương 22,5 - 29,9 triệu đồng/năm.

Trường ĐH Y Dược TP. HCM có mức học phí năm học 2023 - 2024 đối với sinh viên hệ chính quy từ 4,18 - 7,7 triệu đồng/tháng. Trong đó, ngành Răng - Hàm - Mặt có mức học phí cao nhất là 7,7 triệu đồng/tháng; thấp nhất là 4,18 triệu đồng/tháng đối với các ngành Hộ sinh, Dưỡng sinh... Ngoài ra, nhà trường cũng thông báo theo lộ trình, dự kiến tăng học phí tối đa 10% cho từng năm.

Trường ĐH Công nghệ TP. HCM tăng học phí bình quân dự kiến thành 5,3 - 6 triệu đồng/tháng, tương đương khoảng 16 - 18 triệu đồng/học kỳ. Với ngành Dược học, sinh viên phải đóng 6 - 6,5 triệu đồng/tháng, tương đương 18 - 20 triệu đồng/học kỳ. Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM dự kiến tăng tối đa 10% học phí năm 2023.

Tương tự, hàng loạt trường đại học thành viên của ĐHQG TP. HCM cũng sẽ tăng học phí trong năm học tới. Chẳng hạn, trường ĐH Bách khoa sẽ thu học phí là 30 triệu đồng/năm với chương trình trình chuẩn, tăng 2,5 triệu đồng so với mức dự kiến năm ngoái. Khoa Y dự kiến mức học phí cho các ngành Y đa khoa, Răng Hàm Mặt, Y học cổ truyền, Dược học là 55,2 triệu đồng/năm. Ngành Điều dưỡng có mức học phí 41,8 triệu đồng/năm. Như vậy, mức học phí mới cho các ngành trên lần lượt là tăng 6,2 triệu đồng/năm và tăng 4,8 triệu đồng/năm so với năm học trước. Còn trường ĐH Kinh tế - Luật dự kiến, chương trình đào tạo bằng tiếng Việt có học phí 25,9 triệu đồng/năm, tăng hơn 10% so với năm 2022.

Ngoài ra, nhiều trường đại học cũng công bố mức học phí dự kiến tăng từ 10 - 20% áp dụng cho năm học 2023 - 2024. Các trường tăng học phí là áp dụng theo Nghị định 81 của Chính phủ về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ học tập, giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục đào tạo. Nghị định này có hiệu lực chính thức từ ngày 15/10/2021.

Theo đó, học phí đại học công lập sẽ tăng với tất cả các loại hình trường khác nhau. Trong đó, mức trần học phí đại học chưa tự chủ dao động từ 13,5 - 27,6 triệu đồng/năm học. Các trường đại học tự chủ có mức học phí cao hơn từ 2 - 2,5 lần so với các trường chưa tự chủ.

Nhiều hỗ trợ

Dù lộ trình tăng học phí đã được báo trước song việc các trường đại học đồng loạt tăng học phí năm học 2023 - 2024 khiến không ít thí sinh đắn đo trong việc chọn ngành, chọn trường. Tuy nhiên, TS Trần Đình Lý - Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Nông Lâm TP. HCM cho rằng, nếu thí sinh chọn ngành nghề không dựa trên đam mê, sở thích, chọn đại một trường chỉ để có tấm bằng cử nhân thì không đủ động lực để vượt qua khó khăn, trở ngại trong tương lai khi hoạt động nghề nghiệp. Trước khi lựa chọn ngành, nghề, thí sinh cần hiểu rõ mình có năng lực gì, sở trường của mình là gì, điều kiện gia đình ra sao, có phù hợp với ngành nghề mình lựa chọn hay không?

ThS. LS Trịnh Hữu Chung - Phó Hiệu trưởng trường ĐH Gia Định cho biết, trường có chính sách ưu đãi học phí thu hút phụ huynh, tân sinh viên. Khi đóng học phí toàn khóa (8 học kỳ), sinh viên được giảm 20% học phí toàn khóa. Nghĩa là đối với các ngành học có học phí 12,5 triệu đồng/học kỳ, khi phụ huynh, tân sinh viên đóng học phí toàn khóa (8 học kỳ) được giảm 20% - tương đương 20 triệu, chỉ còn đóng 80 triệu.

Ngoài ra, khi sinh viên đóng học phí một năm cũng được giảm 10% học phí 1 năm, đóng học phí 2 năm được giảm 12% học phí 2 năm. Trường ĐH Gia Định còn có quỹ học bổng GDU Family 9 tỷ đồng với sự đồng hành, hỗ trợ từ các doanh nghiệp. Sinh viên sẽ được trao những suất học bổng có giá trị khi có thành tích học tập xuất sắc.

Trường ĐH Văn Hiến có chương trình “Kết nối niềm tin” hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn và có kết quả học tập Trung bình - Khá trở lên được vay học phí với lãi suất 0%. Chương trình phối hợp và do Quỹ Trái tim Hùng Hậu tiếp nhận và phê duyệt thực hiện.

Trường ĐH Văn Hiến cũng có chính sách hỗ trợ 70% học phí toàn khóa cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, con thương binh, bệnh binh hoặc người dân tộc thiểu số; hỗ trợ 50% học phí toàn khóa cho sinh viên mồ côi cha hoặc mẹ. Cam kết giới thiệu nơi thực tập và làm việc sau khi tốt nghiệp. Được giới thiệu nơi làm việc bán thời gian (part-time), thực tập có lương... tại các cơ quan, doanh nghiệp trong và ngoài nước (Nhật Bản, Hàn Quốc...). Đảm bảo các điều kiện về chất lượng đào tạo và chuẩn đầu ra của trường…