Học viện Kỹ thuật Mật mã giới thiệu ba ngành trọng điểm tại Ngày hội tuyển sinh khối các ngành Khoa học và Công nghệ

SVVN - Ngày hội tuyển sinh khối các ngành Khoa học và Công nghệ 2025 do báo Tiền Phong tổ chức sẽ diễn ra từ 7h đến 15h ngày 18/5 tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội). Tham gia chương trình, Học viện Kỹ thuật Mật mã kỳ vọng lan tỏa thông điệp về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đồng thời mang đến thông tin tuyển sinh ba ngành mũi nhọn, kỳ vọng giúp học sinh hiểu đúng về nghề và định hướng trở thành công dân số bản lĩnh trong kỷ nguyên số.

Chị Nguyễn Thị Hải Yến – Ban Tư vấn tuyển sinh phòng Đào tạo, Học viện Kỹ thuật Mật mã: Tham gia Ngày hội quảng bá tuyển sinh do báo Tiền Phong tổ chức, Học viện Kỹ thuật Mật mã mong muốn mang đến cho học sinh và phụ huynh cái nhìn toàn diện, chính xác và gần gũi về ba ngành đào tạo trọng điểm của nhà trường: An toàn thông tin, Công nghệ thông tin và Kỹ thuật điện tử viễn thông, những lĩnh vực đang giữ vai trò then chốt trong bảo vệ an ninh mạng quốc gia và phát triển hạ tầng số. Đây là cơ hội để nhà trường trực tiếp chia sẻ về môi trường học tập kỷ luật, gắn với thực tiễn và nhu cầu nhân lực chất lượng cao, đồng thời giúp các em học sinh định hướng đúng đắn khi lựa chọn ngành nghề. Chúng tôi tin rằng, lựa chọn Học viện Kỹ thuật Mật mã là lựa chọn bước vào hành trình học tập, rèn luyện để trở thành những công dân số bản lĩnh, sẵn sàng đóng góp vào sự nghiệp bảo vệ và phát triển đất nước trong kỷ nguyên số.

Nhà trường đánh giá thế nào về ý tưởng tổ chức riêng một ngày hội tuyển sinh dành cho khối các ngành khoa học và công nghệ của báo Tiền Phong?

Chị Nguyễn Thị Hải Yến – Ban Tư vấn tuyển sinh phòng Đào tạo, Học viện Kỹ thuật mật mã: Học viện Kỹ thuật Mật mã đánh giá rất cao sáng kiến của báo Tiền Phong trong việc tổ chức riêng một ngày hội tuyển sinh dành cho khối ngành khoa học và công nghệ. Đây là hướng đi đúng đắn, kịp thời và mang tính chiến lược trong bối cảnh đất nước đang đẩy mạnh chuyển đổi số và cần nguồn nhân lực chất lượng cao cho các lĩnh vực kỹ thuật - công nghệ. Việc tổ chức theo khối ngành chuyên biệt không chỉ giúp phân luồng thông tin hiệu quả, đúng đối tượng mà còn tạo điều kiện để các trường có thế mạnh công nghệ như Học viện truyền tải trực tiếp các giá trị cốt lõi, cơ hội nghề nghiệp và sứ mệnh đào tạo đến đúng nhóm học sinh có đam mê và định hướng rõ ràng. Đồng thời, đây cũng là hoạt động truyền thông có chiều sâu, góp phần nâng cao hình ảnh và sức hút của các ngành khoa học - kỹ thuật, khẳng định vai trò tiên phong của khối ngành này trong công cuộc phát triển và bảo vệ đất nước trong kỷ nguyên số hiện nay.

Nhà trường sẽ cung cấp cho học sinh đến tham dự sự kiện này những gì?

Chị Nguyễn Thị Hải Yến – Ban Tư vấn tuyển sinh phòng Đào tạo, Học viện Kỹ thuật mật mã: Đến với chương trình, học sinh sẽ nhận được các tài liệu chi tiết về chương trình tuyển sinh, thông tin về ngành học, điều kiện xét tuyển, học sinh và phụ huynh sẽ được các chuyên gia, giảng viên và sinh viên giải đáp thắc mắc, cung cấp lời khuyên giúp học sinh hiểu rõ về môi trường học tập và cơ hội nghề nghiệp. Ngoài ra, học sinh có thể nhận được gấu bông, bút viết,… tài liệu quảng bá của Học viện, hoặc các món quà lưu niệm mang dấu ấn riêng của Học viện.

Trân trọng cảm ơn chị!

Ngày 18/5/2025, Ngày hội tuyển sinh khối các ngành Khoa học và Công nghệ do báo Tiền Phong tổ chức sẽ diễn ra tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 18 Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Hà Nội. Đây là hoạt động thiết thực hưởng ứng Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5). Chương trình có sự chỉ đạo và phối hợp của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH)... Ngoài việc được nghe thông tin tư vấn từ đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, khoảng 30 trường Đại học, Học viện, học sinh và phụ huynh tham dự chương trình còn được tham dự các talk truyền cảm hứng về khoa học và công nghệ đến từ các diễn giả uy tín. Đồng thời, nhân ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam và kỷ niệm ngày thành lập Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (20/5), Viện Hàn lâm tổ chức mở cửa các phòng thí nghiệm và trưng bày một số sản phẩm KHCN tiêu biểu để các em học sinh và phụ huynh được trực tiếp tham quan và trải nghiệm. Chương trình diễn ra từ 7h đến 15h, Chủ nhật ngày 18/5/2025 tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (số 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội), dự kiến thu hút khoảng 5.000 học sinh THPT và phụ huynh tham dự. Theanh28 là đơn vị bảo trợ truyền thông sự kiện trên các nền tảng mạng xã hội.