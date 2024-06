Hội Sinh viên TP. HCM tập huấn cho nhóm trưởng của Chiến dịch tình nguyện ‘Mùa Hè Xanh’ năm 2024

SVVN - Ngày 23/6, Ban Chỉ huy Chiến dịch tình nguyện ‘Mùa Hè Xanh’ cấp Thành năm 2024 đã tổ chức Hội nghị tập huấn Ban Chỉ huy Chiến dịch cấp cơ sở, Đội, Nhóm trưởng nhằm quán triệt một số nội dung trọng tâm của Chiến dịch tình nguyện "Mùa Hè Xanh" lần thứ 31 - năm 2024.

Hội nghị đồng thời tập huấn, trang bị một số kỹ năng cần thiết cho Ban Chỉ huy Chiến dịch cấp cơ sở, Đội, Nhóm trưởng của Chiến dịch, Ban Thư ký Hội LHTN TP. HCM, Ban Thư ký Hội Sinh viên TP. HCM.

Hội nghị tập huấn đã diễn ra 3 chuyên đề trong buổi sáng bao gồm: Chuyên đề "Định hướng Chủ trương “3 liên kết”, quan điểm “3 chung” và Công tác phối hợp, tổ chức các đội hình, hoạt động tình nguyện trên địa bàn các quận, huyện, TP. Thủ Đức và hoạt động sinh hoạt Hè" do chị Trần Thu Hà - Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên TP. HCM, Chỉ huy trưởng chiến dịch tình nguyện “Mùa Hè Xanh” năm 2024 trình bày.

Các đại biểu còn nghe chuyên đề tập huấn, trang bị kiến thức an toàn, bảo vệ sức khoẻ, kỹ năng sơ cấp cứu khi tham gia các hoạt động tình nguyện do anh Hà Thanh Đạt - Bí thư Đoàn trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Phó Chủ tịch Hội thầy thuốc trẻ TP. HCM báo cáo.

Với chuyên đề một số lưu ý trong công tác tuyên truyền thông trên mạng xã hội trong Chiến dịch tình nguyện "Mùa Hè Xanh" năm 2024 do anh Lê Đức Đạt - UVBCH, Phó Ban Thanh niên trường học Thành Đoàn báo cáo cũng rất thu hút các bạn sinh viên tham dự.

Buổi chiều cùng ngày, hội nghị tiếp tục với 2 chuyên đề cần thiết cho các bạn Ban Chỉ huy chiến dịch cơ sở, Đội, Nhóm trưởng. Chuyên đề phát huy vai trò của Cổng thông tin kết nối tình nguyện Go Volunteer và các câu lạc bộ, đội, nhóm trong thực hiện các dự án, chương trình tình nguyện tại địa phương do anh Phạm Lê Minh Khang - UV BCH, Trưởng Ban Thanh niên trường học Thành Đoàn, Phó Chủ tịch Hội LHTN TP. HCM báo cáo và chuyên đề công tác dân vận, phối hợp với địa phương gắn bó với địa bàn và tổ chức kỷ luật khi tham gia hoạt động tình nguyện do anh Dương Trọng Phúc - UVBCH Thành Đoàn, Phó Hiệu Trưởng trường Đoàn Lý Tự Trọng báo cáo.