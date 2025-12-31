Hơn 250 sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam nhận học bổng doanh nghiệp

SVO - Hơn 1,3 tỷ đồng học bổng từ 13 doanh nghiệp, ngân hàng và quỹ đã được trao cho hơn 250 sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam tại lễ trao học bổng doanh nghiệp năm 2025.

Sự kiện được tổ chức nhằm vinh danh sinh viên có thành tích học tập, rèn luyện tốt, đồng thời hỗ trợ những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam, tiền thân là trường ĐH Nông Lâm, được thành lập năm 1956, là một trong những cơ sở đào tạo và nghiên cứu hàng đầu trong lĩnh vực nông – lâm – ngư nghiệp. Sau gần 70 năm phát triển, Học viện đã đào tạo hơn 120.000 kỹ sư, cử nhân, bác sĩ thú y; trên 11.000 thạc sĩ và hơn 700 tiến sĩ, cung cấp nguồn nhân lực cho nhiều địa phương, doanh nghiệp và tổ chức trong và ngoài nước.

Hiện Học viện có 14 khoa, 16 đơn vị chức năng, gần 20 viện, trung tâm, bệnh viện và doanh nghiệp trực thuộc với gần 1.300 cán bộ, viên chức, trong đó có khoảng 700 giảng viên. Những năm gần đây, Học viện đẩy mạnh tự chủ đại học, đổi mới quản trị, hướng tới mô hình đại học nghiên cứu đa ngành theo chuẩn khu vực, đồng thời đầu tư mạnh vào cơ sở vật chất và cảnh quan, xây dựng môi trường học tập hiện đại, xanh và bền vững.

Phát biểu tại buổi lễ, TS Nguyễn Công Tiệp – Phó Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam cho biết, sự đồng hành của doanh nghiệp là một trong những yếu tố quan trọng góp phần tạo nên thành công của Học viện. Đến nay, Học viện đã hợp tác với hơn 200 doanh nghiệp, ngân hàng và quỹ ở cả cấp Học viện và cấp khoa; trong đó có 10 doanh nghiệp ký kết hợp tác toàn diện với sự bảo trợ của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

TS Nguyễn Công Tiệp – Phó Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam phát biểu tại chương trình.

Theo TS Nguyễn Công Tiệp, các chương trình hợp tác tập trung vào đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và tuyển dụng sinh viên sau tốt nghiệp. Riêng hoạt động học bổng được xem là điểm sáng, bởi phần lớn sinh viên của Học viện xuất thân từ khu vực nông thôn, miền núi, còn nhiều khó khăn về điều kiện kinh tế.

“Các suất học bổng không chỉ giúp sinh viên giảm bớt áp lực tài chính, mà còn là nguồn động viên tinh thần quan trọng để các em tiếp tục nỗ lực, vươn lên trong học tập và rèn luyện”, ông Nguyễn Công Tiệp nói. Mỗi năm, tổng kinh phí học bổng do doanh nghiệp, ngân hàng và các quỹ dành cho sinh viên Học viện lên tới hàng chục tỷ đồng, được trao theo nhiều đợt trong năm.

Tại lễ trao học bổng năm nay, hơn 250 sinh viên đã nhận học bổng với tổng trị giá gần 1,3 tỷ đồng từ 13 đơn vị tài trợ. Nhiều sinh viên trong số này đạt thành tích học tập xuất sắc, tích cực tham gia nghiên cứu khoa học và hoạt động phong trào; không ít bạn vượt khó, vươn lên từ hoàn cảnh gia đình khó khăn.

Các đơn vị, doanh nghiệp trao học bổng tại chương trình.

Đại diện sinh viên nhận học bổng, Lê Hà Phương (lớp K67QLDLA, Khoa Du lịch và Ngoại ngữ) cho biết, học bổng là sự ghi nhận đáng trân trọng đối với những nỗ lực của sinh viên. “Đây không chỉ là hỗ trợ về tài chính, mà còn là động lực để chúng em tiếp tục cố gắng, trau dồi kiến thức, kỹ năng và theo đuổi ước mơ nghề nghiệp”, Phương chia sẻ.

Theo Hà Phương, sự quan tâm của Học viện cùng sự đồng hành của doanh nghiệp đã giúp nhiều sinh viên, đặc biệt là những bạn có hoàn cảnh khó khăn, yên tâm học tập và phát triển bản thân. “Chúng em mong muốn sau này có thể đóng góp những giá trị thiết thực cho xã hội và đất nước”, Phương nói.

Lễ trao học bổng doanh nghiệp năm 2025 được xem là một trong những hoạt động thường niên có ý nghĩa của Học viện Nông nghiệp Việt Nam, góp phần gắn kết nhà trường với doanh nghiệp, lan tỏa tinh thần trách nhiệm xã hội và khích lệ sinh viên nỗ lực học tập, rèn luyện vì tương lai.