Hơn 50 tỷ đồng chưa chi trả cho sinh viên Sư phạm Trường ĐH Đồng Nai: Cần Thanh tra, Công an vào cuộc làm rõ trách nhiệm

SVO - Khẳng định sẽ phối hợp với UBND tỉnh để xử lý dứt điểm khoản tiền hỗ trợ hơn 50 tỷ đồng sau phản ánh của Chuyên trang Sinh Viên Việt Nam - Báo Tiền Phong, nhưng hơn một tuần qua, Trường Đại học Đồng Nai vẫn chưa đưa ra được thông báo chính thức tới sinh viên liên quan. Nhìn nhận sự việc dưới góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Văn Đồng kiến nghị Thanh tra liên ngành và Công an cần sớm vào cuộc làm rõ sai phạm, yêu cầu nhà trường không chỉ hoàn trả tiền gốc mà phải tính cả lãi suất cho sinh viên.

Trước đó, Chuyên trang Sinh Viên Việt Nam - Báo Tiền Phong đã có bài phản ánh về việc hơn 400 sinh viên ngành Sư phạm (Khóa 2021 - 2025) tại Trường Đại học Đồng Nai đã tốt nghiệp nhưng vẫn chưa nhận được số tiền hỗ trợ theo Nghị định 116/2020/NĐ-CP. Sau bài phản ánh, lãnh đạo nhà trường đã khẳng định sẽ phối hợp với UBND tỉnh để xử lý dứt điểm, sớm nhất cho sinh viên. Tuy nhiên, hơn một tuần trôi qua, sinh viên vẫn chưa nhận được thông báo nào từ nhà trường về phương án xử lý.

Trách nhiệm thuộc về ai?

Theo phản ánh, sinh viên khóa 11 đã hoàn tất thủ tục đăng ký hưởng chính sách theo Nghị định 116/2020/NĐ-CP từ năm nhất. Tuy nhiên, đến khi ra trường, số tiền hỗ trợ sinh hoạt phí (3,63 triệu đồng/tháng) vẫn "bặt vô âm tín". Giải thích về sự chậm trễ kéo dài này, đại diện lãnh đạo Trường Đại học Đồng Nai cho rằng đây là hệ quả tồn đọng từ các sai phạm trong công tác tuyển sinh (tuyển vượt, điều chuyển chỉ tiêu sai) của nhiệm kỳ Hiệu trưởng trước, dẫn đến việc phải rà soát lại danh sách.

Nhìn nhận dưới góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Văn Đồng khẳng định lý do này là không thuyết phục. "Việc lãnh đạo đương nhiệm lý giải sự chậm trễ là 'hệ quả từ sai phạm của nhiệm kỳ trước' là không đúng quy định pháp luật, có dấu hiệu né tránh vi phạm và trách nhiệm," Luật sư nhấn mạnh.

Luật sư Nguyễn Văn Đồng phân tích thêm, ý nghĩa của Nghị định 116 là hỗ trợ kịp thời để sinh viên yên tâm học tập. Việc nhà trường để sinh viên tốt nghiệp xong vẫn chưa chi trả, dù các em đã hoàn tất thủ tục, là dấu hiệu vi phạm rõ ràng.

Trước luận điểm của nhà trường về việc cần rà soát do "phát sinh từ đợt tuyển sinh năm 2021". Luật sư Nguyễn Văn Đồng cho rằng không thể bắt sinh viên gánh chịu hậu quả từ lỗi quản lý của đơn vị đào tạo.

Luật sư nhận định: "Sinh viên đã được nhập học, đào tạo chính quy suốt 4 năm và được cấp bằng tốt nghiệp. Việc nhà trường lấy lý do sai phạm trong khâu tuyển sinh để rà soát và chậm chi trả ngân sách là không đúng. Đây là vi phạm về quản lý đào tạo, không phải lỗi do người học. Mọi quy trình tuyển sinh và đào tạo đều phải báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo".

Đáng chú ý, để đảm bảo công bằng, Trưởng Văn phòng Luật sư Nhân Chính đưa ra quan điểm cứng rắn: "Tôi cho rằng với việc chậm trễ trả số tiền 145,2 triệu đồng/em cho toàn khóa, nhà trường phải thực hiện chi trả ngay tiền gốc và thậm chí tính lãi suất theo lãi suất ngân hàng đối với số tháng chậm trả."

Cần Thanh tra liên ngành và Công an vào cuộc

Về Thông báo số 1299/TB-ĐHĐN ngày 7/8/2025 yêu cầu sinh viên cung cấp số tài khoản nhưng sau đó vẫn không giải ngân, Luật sư cho rằng dù nhà trường có quyền ban hành văn bản nội bộ, nhưng việc không thực hiện chi trả đúng cam kết đã gây bức xúc và thiệt hại cho người học.

Sinh viên ngành Sư phạm khoá 11 của Trường Đại học Đồng Nai chưa nhận được tiền hỗ trợ theo Nghị định 116 dù đã tốt nghiệp. (Ảnh: FBNT)

Để giải quyết dứt điểm tình trạng "phối hợp rà soát" không hồi kết giữa nhà trường và UBND tỉnh, Luật sư Nguyễn Văn Đồng kiến nghị cần sự vào cuộc mạnh mẽ của các cơ quan chức năng.

"Mức độ vi phạm ra sao cần sự vào cuộc của cơ quan chức năng liên ngành như Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thanh tra Bộ Tài chính, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Đồng Nai để làm rõ sai phạm qua nhiều năm và nhiều cấp lãnh đạo, quản lý của nhà trường," Luật sư Đồng nói.

Trước tình thế hiện tại, Luật sư Nguyễn Văn Đồng khuyến nghị lộ trình pháp lý cho tập thể sinh viên như sau: Gửi đơn đề nghị: Sinh viên cần tiếp tục gửi đơn đề nghị tới nhà trường, yêu cầu trả lời rõ ràng bằng văn bản về thời hạn và kế hoạch chi trả cụ thể.

Sinh viên cần tiếp tục gửi đơn đề nghị tới nhà trường, yêu cầu trả lời rõ ràng bằng văn bản về thời hạn và kế hoạch chi trả cụ thể. Tố cáo/Phản ánh vi phạm: Nếu không nhận được câu trả lời thỏa đáng, sinh viên cần gửi đơn tố cáo hoặc phản ánh vi phạm tới Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thanh tra Bộ Tài chính, và Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đồng Nai để yêu cầu làm rõ sai phạm trong quản lý ngân sách và đào tạo.

Nếu không nhận được câu trả lời thỏa đáng, sinh viên cần gửi đơn tố cáo hoặc phản ánh vi phạm tới Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thanh tra Bộ Tài chính, và Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đồng Nai để yêu cầu làm rõ sai phạm trong quản lý ngân sách và đào tạo. Khởi kiện dân sự: Trong trường hợp cơ quan thanh tra kết luận sự chậm trễ là do yếu tố khách quan (không có dấu hiệu hình sự), người học có quyền khởi kiện vụ án dân sự ra Tòa án, yêu cầu nhà trường chi trả toàn bộ số tiền hỗ trợ kèm lãi suất chậm trả theo quy định pháp luật.

Mòn mỏi chờ đợi câu trả lời về thời điểm nhận tiền, nhiều sinh viên không giấu được sự thất vọng khi hình ảnh nhà trường liên tục đi xuống bởi các sai phạm nối tiếp nhau trong nhiều năm qua. Đáng nói, thời gian qua, các sinh viên K11 vẫn chưa nhận được bất kỳ văn bản cam kết chính thức nào, ngoại trừ '"lệnh lan toả" chia sẻ thông tin từ Phó hiệu trưởng nhà trường.