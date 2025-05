Khi đam mê và sự tự tin kiến tạo thành công bất ngờ

SVVN - Ngô Mai Hương (sinh năm 2005) hiện là sinh viên năm thứ hai Học viện Tài chính. Sinh ra và lớn lên tại làng hương (Ứng Hòa, Hà Nội), với niềm đam mê dành cho nhiếp ảnh từ nhỏ, Mai Hương đã mạnh dạn rẽ ngang sang, thử sức với lĩnh vực người mẫu ảnh, vượt qua mọi giới hạn và mở ra những chân trời mới đầy bất ngờ.

Từ nhỏ, Ngô Mai Hương đã luôn ấp ủ tình yêu đặc biệt với nhiếp ảnh. Cô chia sẻ: "Sở thích từ bé của mình cho đến hiện tại vẫn là chụp ảnh. Mình muốn lưu lại những khoảng khắc của bản thân thật trọn vẹn". Chính niềm đam mê cháy bỏng này đã thôi thúc Mai Hương bước chân vào con đường người mẫu ảnh tự do, song song với việc nỗ lực học tập tại Học viện Tài chính.

Quyết định dấn thân vào nghề mẫu không phải là một con đường trải đầy hoa hồng đối với Mai Hương. Cô không ngần ngại thừa nhận: "Khi mới bước chân vào nghề người mẫu thực sự là một hành trình khó khăn với bản thân mình. Vì bản thân mình có nhiều khuyết điểm và cũng chưa có kinh nghiệm với nghề người mẫu. Chính vì vậy mọi thứ khá mơ hồ và rất khó khăn".

Tuy nhiên, khó khăn không làm chùn bước cô gái trẻ đầy nghị lực. Với tinh thần nỗ lực không ngừng và quyết tâm vượt qua mọi thử thách, Mai Hương đã từng bước khẳng định bản thân và có chỗ đứng trong nghề.

Sự kiên trì và đam mê đã mang đến cho Mai Hương những cơ hội quý báu mà không phải ai cũng có được. Cô được trải nghiệm những điều mới mẻ, được tiếp xúc với những người nổi tiếng trong giới nghệ thuật và học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm quý giá.

Mai Hương hào hứng chia sẻ: "Công việc này đem đến cho mình rất nhiều cơ hội mới, trải nghiệm mới, được tiếp xúc với nhiều anh chị nổi tiếng và có nhiều kinh nghiệm trong nghề. Từ đó, mình học hỏi được nhiều cái mới hơn, xây dựng, vun đắp cho bản thân một vốn kiến thức, cũng như trau dồi thêm nhiều kinh nghiệm sống".

Ngô Mai Hương luôn tâm niệm câu nói "Believe you can and you’re half way there" - Hãy tin rằng mình làm được nghĩa là bạn đã đi được nửa đường rồi. Câu nói này đã trở thành nguồn động lực to lớn, tiếp thêm sức mạnh giúp cô vượt qua những khó khăn và thử thách trên con đường sự nghiệp.

Mai Hương tin rằng, dù bản thân còn nhiều thiếu sót, điều đó không phải là rào cản nếu bạn đủ tự tin bước ra khỏi vùng an toàn của chính mình. Cô là minh chứng sống động cho việc đam mê và sự tự tin có thể giúp bạn đạt được những thành công bất ngờ, ngay cả khi con đường bạn chọn có khác biệt so với những gì bạn được học.

