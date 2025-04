Khởi tranh giải 'Tiền Phong Golf Championship - Non sông một dải'

SVVN - Trưa ngày 27/4, giải 'Tiền Phong Golf Championship - Non sông một dải' lần thứ nhất, năm 2025 chính thức khởi tranh. Đây là một dấu ấn mới trong chuỗi các hoạt động thể thao do báo Tiền Phong khởi xướng và tổ chức.

Phát biểu khai mạc giải đấu, Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng biên tập báo Tiền Phong, Trưởng ban tổ chức giải cho biết: “Bên cạnh giải Vô địch Golf Quốc gia và giải 'Golf Tiền Phong Championship - Vì tài năng trẻ Việt Nam', chúng tôi kỳ vọng, giải 'Tiền Phong Golf Championship - Non sông một dải' sẽ không ngừng lớn mạnh để sớm trở thành giải đấu thường niên, lan toả tình yêu golf, góp phần thúc đẩy du lịch golf, đóng góp vào sự phát triển kinh tế xanh của TP. HCM”.

Chia sẻ thông tin với các đại biểu cùng 234 golfer, Nhà báo Phùng Công Sưởng cho biết thêm, giải 'Tiền Phong Golf Championship - Non sông một dải' là dịp cộng đồng doanh nhân, các câu lạc bộ golf và golfer cùng chung tay hướng về những cựu chiến binh từng tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử và các chiến sĩ Biệt động Sài Gòn - những người đã góp phần làm nên đại thắng mùa Xuân năm 1975, mang lại nền độc lập, tự do cho dân tộc”.

Với chủ đề “Non sông một dải”, 'Tiền Phong Golf Championship' như một lời nhắc nhở: Dù thời gian có qua đi, nhưng những giá trị về lòng yêu nước, sự kiên cường và tinh thần đoàn kết toàn dân sẽ mãi được gìn giữ, phát huy trong từng suy nghĩ, từng hành động của người Việt Nam hôm nay và mai sau.

“Thay mặt Ban Tổ chức, tôi xin tuyên bố khai mạc giải 'Tiền Phong Golf Championship - Non sông một dải' lần thứ nhất - năm 2025. Chúc các golfer có ngày thi đấu thăng hoa, có thêm nhiều trải nghiệm và giành được thành tích cao nhất có thể”, Nhà báo Phùng Công Sưởng nhấn mạnh.

Phát biểu trước giờ thi đấu, ông Dương Quan Huy, đại diện Ban Tổ chức, đã phổ biến điều lệ và thể thức thi đấu: Giải chia làm 5 bảng đấu theo mức handicap, đảm bảo sự cạnh tranh công bằng: Bảng A: Handicap từ 0 đến 9; Bảng B: Handicap từ 10 đến 18; Bảng C: Handicap từ 19 đến 28; Bảng D: Handicap từ 29 trở lên; Bảng Nữ: Handicap riêng cho các golfer nữ.

Mỗi bảng sẽ trao giải Nhất, Nhì, Ba cùng nhiều phần quà giá trị. Ngoài ra, giải còn có các giải kỹ thuật gồm: 4 giải Near to the Pin (gần cờ nhất); 2 giải Near to the Line (gần đường kẻ nhất); 2 giải Longest Drive (cú đánh xa nhất); Các giải Eagle (điểm số xuất sắc trong hố golf).

Đặc biệt, giải đấu có tới 6 giải Hole-in-One tại các hố 5A, 8A, 6B, 4C, 8C và 8D, với các phần thưởng "khủng" như xe ô tô, bộ gậy golf cao cấp và rượu sâm quý hiếm. Tổng giá trị giải thưởng toàn giải lên tới 8 tỷ đồng, tạo sức hút lớn đối với cộng đồng golfer và hứa hẹn nhiều màn tranh tài kịch tính.

Ban Tổ chức quy định rõ: Mỗi vận động viên chỉ nhận giải thưởng cao nhất đoạt được, theo thứ tự ưu tiên: Best Gross; giải Bảng; giải Kỹ thuật.

Trong trường hợp hoà điểm, sẽ áp dụng phương thức đếm ngược điểm số ở 9, 6, 3 hố cuối hoặc bốc thăm xác định người chiến thắng. Đặc biệt, Ban Tổ chức cũng nhấn mạnh các quy định về văn hóa ứng xử trên sân, yêu cầu các vận động viên thi đấu với tinh thần fair-play, tôn trọng luật golf và đồng nghiệp. Những hành vi vi phạm nghiêm trọng có thể dẫn tới bị truất quyền thi đấu ngay lập tức.