Không gian nghệ thuật ‘chữa lành’ dành cho sinh viên

SVVN - Tối 25/10, chương trình 'Thanh âm chữa lành 2 - LET ME SHINE' đã diễn ra tại trường ĐH Văn hóa TP. HCM. Đây là sự kiện giao lưu văn hóa nghệ thuật do CLB Truyền thông C&C tổ chức, thu hút sự tham gia của hơn 700 sinh viên từ các trường đại học và cao đẳng trên địa bàn TP. HCM.