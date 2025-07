KLU tiếp tục hành trình thúc đẩy tư duy toàn cầu về phát triển bền vững tại Việt Nam

Trường Đại học Kühne Logistics (KLU) - ngôi trường hàng đầu thế giới về logistics và quản trị chuỗi cung ứng có trụ sở tại Hamburg - Đức, đang tiếp tục hành trình thúc đẩy tư duy toàn cầu về phát triển bền vững tại Việt Nam thông qua hàng loạt chương trình đào tạo, hợp tác và trao đổi học thuật mang tính quốc tế.

Mới đây, nhóm sinh viên xuất sắc đến từ Việt Nam - những người chiến thắng cuộc thi “Thử thách Kinh doanh GEFE 2024” đã được chọn tham gia khóa đào tạo tư duy toàn cầu về phát triển bền vững tại KLU. Chương trình diễn ra từ ngày 30/6 - 18/7/2025 tại thành phố cảng Hafen, Hamburg - một trung tâm logistics hàng đầu châu Âu.

Khóa đào tạo được thiết kế dành riêng cho sinh viên năm 2 và 3 đang theo học các ngành quản trị kinh doanh, kinh tế, công nghệ thông tin và kỹ thuật. Học viên tham gia sẽ được cấp 6 tín chỉ ECTS và Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình của KLU.

Thông qua mô hình đào tạo “tư duy toàn cầu, hành động địa phương”, khóa học giúp sinh viên xây dựng chiến lược chuỗi cung ứng bền vững, đánh giá vòng đời sản phẩm, phát triển chiến lược tiếp thị có trách nhiệm và triển khai các giải pháp kinh tế xanh. Bên cạnh các buổi giảng dạy và hội thảo từ các giáo sư đầu ngành, học viên còn có cơ hội đi thực địa, tham quan doanh nghiệp tại Đức và được cố vấn bởi các chuyên gia logistics trong hệ sinh thái của Quỹ Kühne - đơn vị đang nắm giữ cổ phần tại các tập đoàn lớn như Kuehne+Nagel, Hapag Lloyd và Lufthansa.

Giáo sư tiến sĩ Andreas Kaplan, Hiệu trưởng KLU, nhấn mạnh: “KLU không chỉ hướng đến sự xuất sắc trong học thuật. Chúng tôi đặt mục tiêu đào tạo những nhà lãnh đạo tương lai có khả năng thúc đẩy chuyển đổi bền vững. Sứ mệnh của chúng tôi là cung cấp hệ thống giáo dục tạo ra tác động thiết thực cho sự phát triển bền vững toàn cầu và tại mỗi địa phương.”

KLU và chiến lược đào tạo thông qua thực tiễn “Tư duy toàn cầu, hành động địa phương”

Điều tạo nên sự khác biệt của KLU chính là khả năng kết nối chặt chẽ giữa học thuật và thực tế ngành nghề. Được hậu thuẫn bởi quỹ Kühne – tổ chức đang nắm giữ cổ phần tại các tập đoàn logistics lớn như Kuehne+Nagel, Hapag Lloyd và Lufthansa – các chương trình đào tạo của KLU gắn bó thiết thực với thực trạng kinh tế toàn cầu. Học viên không chỉ có cơ hội được lĩnh hội kiến thức từ các lãnh đạo cấp cao đến từ hệ sinh thái của quỹ Kühne, mà còn có cơ hội thực tập và hợp tác với các công ty logistics và chuỗi cung ứng hàng đầu trên toàn thế giới.

KLU đang từng bước hiện diện mạnh mẽ tại Việt Nam trong vài năm gần đây. Với vai trò đối tác giáo dục chính thức của diễn đàn kinh tế xanh GEFE 2024, KLU đã dẫn dắt các sáng kiến như cuộc thi thử thách kinh doanh, ngày hội sinh viên, cuộc thi Hackathon Logistics nhân đạo 2025…, đồng thời xây dựng các chương trình hợp tác chia sẻ kinh nghiệm mang tính ứng dụng cao với các trường đại học và doanh nghiệp Việt Nam.

Với các sinh viên đến từ nhóm Odyssey, chiến thắng tại cuộc thi thử thách kinh doanh (GEFE Business Challenge 2024) do KLU kết hợp EURO Cham tổ chức thông qua kế hoạch xử lý bùn thải nhằm bảo vệ môi trường. Đó là khởi đầu của một hành trình chuyển đổi mạnh mẽ về tư duy và nhận thức. Những quán quân của cuộc thi không chỉ dành được học bổng toàn phần của chương trình đào tạo tư duy toàn cầu về phát triển bền vững tại KLU mà còn tiếp cận cơ hội học hỏi để mở ra những định hướng học tập và phát triển sự nghiệp của mình nhằm đóng góp thiết thực cho hành trình phát triển bền vững và xây dựng tư duy kinh tế xanh của Việt Nam trong hiện tại và tương lai.

Bùi Thị Thùy Dương, hiện đang làm việc tại một công ty du lịch nhận định việc tham gia cuộc thi “Thử thách kinh doanh GEFE 2024” và các chương trình do KLU tổ chức tại Việt Nam đã thúc đẩy cho việc lên kế hoạch học thạc sĩ nước ngoài của cô để tích luỹ thêm kiến thức toàn cầu về lĩnh vực logistics và kinh tế xanh. Những trải nghiệm do KLU mang lại cũng đã giúp nâng cao chất lượng của hồ sơ xin học bổng và cơ hội nghề nghiệp của cô, đồng thời thúc đẩy cô học hỏi về phát triển bền vững.

Thái Nguyệt Minh, sinh viên năm 3 ngành truyền thông tại RMIT Việt Nam, hiện đang dẫn dắt một dự án tạo tác động xã hội dài hạn và là đại sứ truyền cảm hứng về phát triển bền vững trong giới trẻ. Cuộc thi và hành trình đồng hành cùng các hoạt động của KLU trong thời gian qua giúp cô xác định rõ định hướng tương lai: phát triển các giải pháp thực tiễn và lâu dài cho các vấn đề xã hội và môi trường.

Trương Mai Phương Thảo, sinh viên năm 3 ngành Quản trị Kinh doanh tại Đại học Quốc tế – ĐHQG TP.HCM, sau khi rời cuộc thi đã trở thành một đại sứ của KLU trong việc quảng bá các cuộc thi về logistics nhân đạo đến bạn bè và có kế hoạch học cao học trong lĩnh vực kinh tế xanh.

Nguyễn Trọng Nhân, cũng là sinh viên năm 3 ngành Quản trị Kinh doanh tại Đại học Quốc tế – ĐHQG TP.HCM, đã sử dụng những kiến thức từ cuộc thi thử thách kinh doanh để hỗ trợ các bạn sinh viên cả nước tham gia chương trình “Hackathon Logistics nhân đạo 2025” do KLU kết hợp cùng trung tâm hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp tổ chức tại TP. HCM vào tháng 4 vừa qua. Song song với việc tham gia chương trình đào tạo của KLU về phát triển bền vững tại Đức lần này, hiện Nhân đang nộp hồ sơ học bổng SEED danh giá tại Canada và xây dựng luận văn về chiến lược tiếp thị số nhằm thúc đẩy hành vi tiêu dùng xanh trong lĩnh vực nông nghiệp tại Việt Nam.

Vũ Minh Nguyên, sinh viên năm 3 ngành Hàn Quốc học tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQG TP.HCM, đã chủ động tìm hiểu thêm về vận tải xanh và chuỗi cung ứng bền vững thông qua các khóa đào tạo và tham gia kỳ thực tập tại một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực môi trường để nâng cao kiến thức cho việc ứng dụng trong tương lai.

Thông qua các chương trình học tập và trải nghiệm mà KLU đã và đang mang đến thị trường tại Việt Nam trong thời gian qua, hàng ngàn sinh viên Việt Nam đã được truyền cảm hứng trong việc nâng cao tư duy nhận thức và hành động thực tiễn về kinh doanh, phát triển bền vững và kinh tế xanh.

Đặc biệt, KLU sẽ chính thức triển khai chương trình đào tạo thạc sĩ đầu tiên tại Việt Nam về Quản trị Logistics và chuỗi cung ứng toàn cầu (The Master of Global Logistics and Supply Chain Management), khai giảng vào tháng 9 tới tại TP. Hồ Chí Minh.

KLU là trường số 1 tại Đức và xếp hạng thứ 51 toàn cầu theo bảng xếp hạng danh giá QS Ranking về đào tạo logistics và chuỗi cung ứng. Chương trình đào tạo của KLU được thiết kế phù hợp với bối cảnh ASEAN, nhằm trang bị kỹ năng toàn cầu cho các chuyên gia đã và đang làm việc trong ngành. Đây là một chương trình đào tạo thạc sĩ chuẩn mực quốc tế: giảng dạy bằng tiếng Anh, cung cấp các nền tảng kiến thức để xây dựng và triển khai chiến lược về chuỗi cung ứng toàn cầu, phát triển bền vững và ứng công nghệ tiên tiến (AI, IoT, blockchain) vào vận hành kinh tế xanh. Học viên sẽ được đào tạo thông qua các dự án, nghiên cứu tình huống thực tế và thực tập tại các doanh nghiệp lớn như Kühne+Nagel đồng thời sẽ nhận bằng thạc sĩ của KLU được công nhận toàn cầu. Bên cạnh lựa chọn học tập toàn chương trình 2 năm tại TP.HCM, học viên được tùy chọn học theo mô hình trao đổi tại KLU Hamburg- Đức hoặc các trường đối tác của KLU trên thế giới.

Tiến sĩ Trịnh Việt Dũng, Giám đốc phân hiệu Châu Á của KLU, cho biết: “Chúng tôi hướng đến việc phát triển nguồn lực địa phương, đồng thời hỗ trợ hành trình phát triển bền vững của Việt Nam.” Việc KLU bổ nhiệm tiến sĩ Trịnh Việt Dũng - một người Việt Nam làm Giám đốc điều hành phân hiệu Châu Á thể hiện cam kết thực sự đối với việc thấu hiểu văn hóa, gắn kết địa phương và tạo tác động bền vững lâu dài cho khu vực nói chung và Việt Nam nói riêng.

KLU và cam kết đồng hành cùng kinh tế xanh của Việt Nam và khu vực

Giáo sư tiến sĩ Arne Heinold, giảng viên ngành giao thông vận tải tại KLU, nhấn mạnh tầm quan trọng của “kinh tế xanh” trong logistics: “Việt Nam có tiềm năng rất lớn để vượt qua các mô hình truyền thống và tạo ra giải pháp bền vững sáng tạo phù hợp với bối cảnh địa phương. Chúng tôi mong muốn đồng hành trên hành trình đó.”

KLU tích hợp phát triển bền vững vào tất cả chương trình đào tạo, đồng thời cung cấp các khóa huấn luyện cho doanh nghiệp về logistics xanh, tuân thủ ESG và chứng chỉ carbon… Thông qua giảng dạy, nghiên cứu và hợp tác với các đối tác, KLU cam kết đào tạo đội ngũ nhân lực chất lượng cao sẵn sàng cho nền kinh tế xanh trong quá trình hội nhập.

KLU cho biết sẽ tiếp tục đẩy mạnh hợp tác với các trường đại học, doanh nghiệp và nhà hoạch định chính sách tại Việt Nam và ASEAN nhằm cùng nhau đào tạo thế hệ lãnh đạo phát triển bền vững tiếp theo. Khoá học tư duy toàn cầu về phát triển bền vững và chương trình thạc sĩ quản trị logistics và quản lý chuỗi cung ứng (The master of global logistics and supply chain management), là một phần trong chiến lược trao quyền cho các nhà lãnh đạo tương lai công cụ, tư duy và mạng lưới để dẫn dắt các sáng kiến về kinh tế xanh và phát triển bền vững tại khu vực nói chung và Việt Nam nói riêng.

Thông tin thêm về KLU: https://www.klu.org