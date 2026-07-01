Kỷ niệm 50 năm Thành phố mang tên Bác: Nhật ký tình nguyện từ điểm cầu lịch sử

HHTO - Giữa ánh đèn sân khấu, những màn trình diễn nghệ thuật và pháo hoa rực rỡ của chương trình cầu truyền hình đặc biệt "Rạng rỡ tên Người", có một "sân khấu" khác ít được nhìn thấy hơn: Mỗi ca trực, mỗi bước chân tất bật của hàng trăm tình nguyện viên phía sau hậu trường đều trở thành cách riêng để tuổi trẻ gửi lời chúc mừng đến thành phố.

Những tấm áo xanh tất bật nơi hậu trường

Hướng tới cột mốc lịch sử 50 năm của Thành phố (2/7/1976 - 2/7/2026), chương trình cầu truyền hình đặc biệt Rạng rỡ tên Người do Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức sẽ là nhịp cầu kết nối lòng yêu nước của các thế hệ tại hàng loạt tọa độ lịch sử từ Hội trường Thống Nhất, Đặc khu Côn Đảo, Lữ đoàn 189 (Quân chủng Hải quân) đến Phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Chương trình cầu truyền hình đặc biệt Rạng rỡ tên Người Thời gian 19 giờ ngày 2/7/2026.

Được truyền hình trực tiếp trên HTV9.

Đại tiệc âm thanh ánh sáng và pháo hoa rực rỡ tại Công viên Phường Bình Dương và Quảng trường Tam Thắng, Phường Vũng Tàu cũng tiếp nối bầu không khí tự hào của ngày hội 50 năm thành phố mang tên Bác.

Công tác chuẩn bị cho chương trình Rạng rỡ tên Người. Nguồn: MC Võ Huỳnh Tấn Tài.

Để vận hành siêu sự kiện mượt mà trên sóng trực tiếp, không thể không kể đến sự tham gia của “biệt đội áo xanh” tình nguyện viên, phân chia nhau phụ trách khối lượng công việc khổng lồ phía sau sân khấu.

Từ vòng ngoài, các bạn tất bật đón khách và hướng dẫn đại biểu vào vị trí để các tiết mục lên sóng chuẩn từng giây. Tại khu vực trung tâm, các tình nguyện viên kết hợp phân phát quà tặng và chủ động thu gom rác sau khi chương trình kết thúc.

Bạn Thảo Ngân. Ảnh: NVCC.

Một thành viên trong đội hình đa năng ấy là bạn Thảo Ngân (sinh viên ngành Công tác xã hội, Khoa Y Tế Công Cộng, Đại học Y Dược TP.HCM) chia sẻ: “Điều khiến mình xúc động nhất không phải là được đứng gần sân khấu, mà là khoảnh khắc hàng trăm sinh viên cùng hòa chung một bài ca về Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một trải nghiệm vô cùng quý giá khi Đoàn viên thanh niên nào cũng mang trong mình niềm tự hào khi được sống, học tập và cống hiến cho thành phố mang tên Bác”.

Trạm tiếp sức y tế nghĩa trong lòng thành phố

Thảo Ngân hiện đang học tập và rèn luyện tại ngôi trường giàu truyền thống y đức - trường Đại học Y Dược TP.HCM. Ngoài việc đảm bảo lịch học dày đặc tại trường, Thảo Ngân luôn là gương mặt tiên phong tham gia tích cực vào các hoạt động thiện nguyện, các chương trình hỗ trợ bệnh nhân và gia đình tại các bệnh viện.

Lễ kết nghĩa Khoa Y tế Công cộng Đại học Y Dược TP.HCM.

Từ những hoạt động này, Thảo Ngân xác định hướng đi trở thành một nhân viên công tác xã hội chuyên nghiệp trong tương lai: “Sau khi tốt nghiệp, mình muốn dùng kiến thức chuyên môn để trực tiếp xoa dịu nỗi đau, mang lại niềm tin và kết nối các nguồn lực xã hội cho những hoàn cảnh khó khăn. Thông qua mô hình Công tác xã hội trong bệnh viện để trở thành cây cầu nối giữa y tế và cuộc sống”.

Hoạt động của sinh viên tại Bệnh viện Ung bướu TP. Hồ Chí Minh - Cơ sở 2.

Đêm cầu truyền hình sẽ khép lại bằng những loạt pháo hoa rực rỡ, nhưng đối với các bạn trẻ như Ngân, hành trình cống hiến mới chỉ là bắt đầu. “"Rạng rỡ tên Người" không chỉ là tên gọi của một chương trình. Đó còn là lời nhắc nhở để Gen Z biết cống hiến bằng những việc làm cụ thể, dù rất nhỏ, để TP.HCM luôn là một đô thị văn minh và nghĩa tình” - Thảo Ngân chia sẻ.